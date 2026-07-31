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El gobierno busca sancionar en Diputados la reforma del Banco Central antes de fines de agosto

La Casa Rosada ya envió a la Cámara baja el proyecto anunciado por Milei. Respaldos y objeciones en el oficialismo, la oposición y sectores económicos y sindicales

31 de julio 2026 · 16:17hs
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El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional los detalles de la reforma del Banco Central.

Foto: Presidencia de la Nación.

El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional los detalles de la reforma del Banco Central.

El gobierno nacional envió anoche a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reforma la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que el oficialismo aspira a sancionar antes de fines de agosto.

La iniciativa ahora tomará estado parlamentario el lunes y será girada a las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, que presiden los libertarios Santiago Paul y Bertie Benegas Lynch, respectivamente.

El presidente Javier Milei anunció los detalles de la reforma del Banco Central, que apunta a prohibir el financiamiento a través de adelantos del BCRA al Estado nacional y las provincias para evitar la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal.

Será el principal proyecto que tratará la Cámara baja en el segundo semestre del año junto al presupuesto 2027, que ingresará el 15 de septiembre próximo.

Negociaciones en Diputados

Con la reanudación de la actividad parlamentaria tras las vacaciones de invierno, el presidente de Diputados, Martín Menem, comenzará las negociaciones con los bloques aliados para construir las mayorías necesarias, tanto en las comisiones como en el recinto de sesiones, para sancionar el proyecto.

La Libertad Avanza (LLA) tiene 95 miembros, pero necesita 129 diputados, razón por la cual los aliados deberían aportar 34 legisladores para poder aprobar la iniciativa.

El radical Lisandro Nieri ya adelantó que está de acuerdo con el proyecto. Al respecto, el oficialismo necesita el respaldo de los 22 miembros del interbloque de Fuerzas del Cambio (que integran doce del PRO, seis radicales, dos del MID, uno de Santa Cruz y otro de la UCR de Adelante Buenos Aires), once de Innovación Federal, dos de Producción y Trabajo y sumar un sector de Provincias Unidas (PU).

Reacciones frente al proyecto oficial

El proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central abrió un abanico de respaldos y objeciones en el oficialismo, la oposición y sectores económicos y sindicales.

El gobierno libertario reivindicó el proyecto como un cambio estructural destinado a impedir que la autoridad monetaria vuelva a financiar el déficit del Estado. Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó la iniciativa como “la reforma más importante de los últimos cien años” y definió el momento como “refundacional” para el país.

En esa línea se expresó la jefa de los senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien sostuvo: “Es difícil que alguien se niegue a esta ley”.

Tras asegurar que el objetivo de la reforma es “cuidar el peso y el bolsillo”, la legisladora cuestionó el uso que, a su entender, hicieron gobiernos anteriores del Banco Central para financiar el gasto público.

También adelantó que, aunque el kirchnerismo se opondrá al proyecto, otros sectores políticos acompañarán la iniciativa oficial en el Congreso. Al respecto, confió en que el paquete de iniciativas impulsado por el Ejecutivo pueda ser aprobado antes de fin de año.

“Con estas leyes se discute si queremos seguir gastando la plata de los argentinos como si nada o cuidarla”, planteó la senadora.

Entre los respaldos empresariales se anotó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que valoró la reforma por considerar que limitar el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria y fortalecer la independencia del Banco Central puede contribuir a consolidar la estabilidad macroeconómica.

Asimismo, la entidad destacó los anuncios vinculados con el equilibrio fiscal y las reformas destinadas a impulsar el ahorro y el crédito.

En la vereda opositora cuestionaron el contenido de la iniciativa de la Casa Rosada y el diagnóstico económico que trazó el presidente al momento de anunciarla.

El diputado nacional de Fuerza Patria Itai Hagman dijo el anuncio buscó reforzar la narrativa política del gobierno y rechazó los argumentos oficiales sobre la relación entre política monetaria, política fiscal e inflación.

Otro punto que criticó es el denominado “grillete fiscal” y alertó acerca de los efectos que podría generar un mecanismo de cierre de funciones estatales no esenciales frente a situaciones de déficit.

Myriam Bregman (Frente de Izquierda), a su turno, sostuvo que la agenda oficial busca “blindar” la administración libertaria y vinculó la reforma del BCRA con otras iniciativas impulsadas por la Casa Rosada.

A la hora de los cuestionamientos sindicales, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, rechazó el denominado “grillete fiscal” y dijo que el ajuste sobre el Estado ya tiene consecuencias en el funcionamiento de servicios esenciales.

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