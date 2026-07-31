En Newell's, Mazzanti quedó entre algodones pero creen que podría jugar el domingo ante Boca

El partido contra Independiente ya es historia y Newell's trabaja de lleno pensando en Boca. El rojinegro cayó por 1 a 0 ante el Rojo en Avellaneda y se volvió con las manos vacías, pero también con algunas preocupaciones teniendo en cuenta el partido que se le viene.

Ante el Rojo, Walter Mazzanti dejó la cancha por una molestia muscular. El ex-Huracán e Independiente es un jugador clave en el esquema de Frank Kudelka y probablemente el más determinante en lo que va del año. Sin él en la cancha, Newell's nunca pudo ganar un partido. Tampoco en Avellaneda.

Cuando Mazzanti dejó la cancha, se temió que estuviera desgarrado, algo que lo hubiese sacado del equipo por varios partidos. Sin embargo, ahora todo indica que el jugador simplemente sintió una molestia y pidió el cambio para no arriesgarse a sufrir una lesión más seria. Claramente, tenía el partido con Boca en la cabeza.

Optimismo sobre la recuperación de Walter Mazzanti

El plantel de Newell's viajó a Rosario después de la medianoche y llegó a la ciudad a la madrugada. Los jugadores y el cuerpo técnico fueron directamente a Bella Vista, donde descansaron unas horas y a las 11 de este viernes realizaron el primer entrenamiento pensando en Boca. Fue una práctica liviana, como es lógico, pero también indispensable.

Cuando Mazzanti dejó la cancha, se temió que estuviera desgarrado, algo que lo hubiese sacado del equipo por varios partidos Cuando Mazzanti dejó la cancha, se temió que estuviera desgarrado, algo que lo hubiese sacado del equipo por varios partidos

Mazzanti se movió con cautela y en el campamento rojinegro hay optimismo: creen que el futbolista llegará con lo justo pero podrá jugar ante el equipo de Rodolfo Arruabarrena. El partido se jugará a las 17 del domingo en el Coloso del parque Independencia.

Walter Núñez es difícil que llegue

Otro jugador que salió lesionado en Avellaneda es Walter Núñez, aunque en su caso la perspectiva es que no llegue al choque contra los xeneizes. Newell's todavía no dio a conocer el diagnóstico sobre el jugador, pero en Bella Vista creen que Kudelka no podrá contar con él este domingo.

Newell's sufrió el problema de las lesiones a lo largo de todo el año, mucho más que otros equipos. De hecho, para el choque ante Independiente hubo bajas, lo cual condicionó el armado de un equipo al que ya de por sí no le sobran variantes. Habrá que ver con quiénes cuenta el entrenador para armar el once titular que saldrá a jugar contra Boca.

Leer más: Frank Kudelka no habló de rumores: "No me excuso pero tengo un plantel muy corto"