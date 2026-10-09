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Franco Colapinto largará undécimo la sprint del Gran Premio de Singapur

El argentino hizo lo mejor del viernes en el último intento clasificatorio y quedó afuera de la SQ3 por 94 milésimas. A las 6 del sábado se larga

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

9 de octubre 2026 · 10:29hs
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El Alpine de Franco Colapinto

BWT ALPINE

El Alpine de Franco Colapinto, en la noche de Singapur.

Franco Colapinto mejoró mucho en su último intento clasificatorio y largará 11° la sprint del GP de Singapur con un Alpine competitivo, ya que Pierre Gasly pasó al último corte, del que el argentino quedó a solo 94 milésimas. A las 6 de este sábado será la carrera corta en Marina Bay a 21 vueltas y a las 10 la clasificación.

Colapinto no anduvo bien en el viernes. En la única práctica libre quedó lejos de su compañero y esa tendencia la mantuvo en el primer corte clasificatorio, además del primer intento en el segundo.

Recién en el último pareció sacar la vuelta del viernes, entonces hasta logró superar a Gasly, pero el francés cerraría enseguida siendo más rápido por 94 milésimas.

En cada intento, Gasly salió detrás del argentino por lo que aprovechó el rebufo, más allá de que en el Marina Bay no hay casi rectas largas para aprovecharlo.

Lo cierto es que el argentino se quejó de no tener confianza con el auto para encarar las curvas, algo esencial en un trazado rodeado de muros, pero en el final la encontró y a punto estuvo de pasar al último corte.

En tanto, Max Verstappen logró la pole pero tiene una investigación pendiente por pasar a Lewis Hamilton en bandera amarilla en el primer corte, cuando se había golpeado Sergio Pérez. Eso podría hacerlo retroceder unos puestos en la largada de la sprint.

>> Leer más: Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Singapur de la Fórmula 1

Qué pasó en SQ3 de Singapur

Con gomas blandas, Norris fue el primero en hacer tiempo y fue la referencia con lo mejor del día: 1m 31,587s, pero Leclerc lo bajaría en 19 milésimas. Hamilton, Hadjar, Verstappen, Lawson y Gasly se la jugaron a un solo intento.

Leclerc bajaría su tiempo, pero Verstappen y Russell mejorarían y lo sacarían de la primera fila. Piastri quedaría al lado de la Ferrari, Norris y Hamilton en la tercera fila y Antonelli-Lawson en la cuarta. La quinta para Hadjar-Gasly.

El francés hizo una vuelta floja de 1m 33,319s, peor que la que consiguió en la SQ2 con gomas medias (peor inclusive a la de Colapinto), quedando a más de 2 segundos de la punta.

Pero después inclusive le sacaron el tiempo, lo mismo que a Hadjar que había quedado octavo. Al francés no le cambió en nada la ecuación.

Qué pasó en SQ2 de Singapur

El inicio de la SQ2 se demoró por la revisión del sistema de cronometraje, que en la SQ1 no había tomado bien el tiempo de Bortoleto. El brasileño primero aparecía afuera, pero después clasificado, eliminando a Lindblad.

De nuevo Colapinto quedó lejos de Gasly en el primer intento. El argentino hizo 1m 34,245s, su mejor tiempo del fin de semana pero a casi un segundo de Gasly, que marcó 1m 33,336s.

Los Alpine se quedaron en pista y dieron dos vueltas de enfriamiento antes del segundo intento, siempre circulando el argentino apenas por delante del francés.

El segundo intento del argentino fue lo mejor suyo del viernes hasta ahí, con 1m 33,249s, bajando casi un segundo exacto su tiempo que lo ponía noveno, pero Gasly atrás le mejoró apenas por 94 milésimas: 1m 33,155s. Y venía atrás Russell que sacó a Colapinto.

Una pena, pero al menos apareció el Alpine número 43 sobre el filo, quedando a nada de pasar. Los Alpine quedaron apenas atrás de Lawson, que pasó como noveno.

>>Leer más: Lo que dejó Sepang para Franco Colapinto: una sólida carrera para dejar atrás rápido Bakú

Quedaron afuera Colapinto, Hulkenberg, Bearman, Bortoleto, Alonso y Ocon.

Qué pasó en SQ1 de Singapur

En el primer intento, y mientras Checo Pérez se golpeaba en la vuelta 5 rompiendo el alerón delantero, Colapinto cerraba su intento en 1m 35,345s y Gasly volvía a estar adelante como en la FP, en 1m 34,718s. El francés fue 637 milésimas más rápido.

Hamilton hacía 1m 33,748s, seguido de Gasly, Alonso, Colapinto y Stroll, los únicos que habían logrado marcar tiempos antes de que primero pusieran el VSC y luego la bandera roja porque quedaron elementos del Cadillac en la pista.

Todo se paró a falta de 6 minutos y 9 segundos, por lo que a todos les quedaría un solo intento.

Con la misma goma media, Colapinto bajó a 1m 35,048s y apenas logró meterse 16° para pasar el corte. Gasly mejoría menos, en 1m 34,673s y pasó como 10°.

La diferencia entre ambos Alpine fue la menor contando la única práctica libre: 375 milésimas.

Quedaron eliminados Lindblad, Stroll, Albon, Pérez, Bottas y Sainz. Verstappen fue la referencia con 1m 33,477s, aunque al neerlandés lo investigan por superar a Hamilton con banderas amarillas y podría ser sancionado con posiciones en la grilla de la sprint.

Los 16 clasificados fueron en este orden: Verstappen, Leclerc, Russell, Hamilton, Hulkenberg, Hadjar, Norris, Piastri, Antonelli, Gasly, Bortoleto, Lawson, Bearman, Alonso, Ocon y Colapinto, a 1,571s de la punta.

Qué pasó en la FP de Singapur

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