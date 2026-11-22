El argentino finalizó 6° y el francés 5°, con Max Verstappen superlativo, en un GP impresionante con pelea de principio al fin. Inolvidable

Verstappen encara la primera curva en punta en las Vegas y Franco Colapinto se asoma a la izquierda de la imagen. Quedaría sexto al doblar.

No hubo forma de levantarse del asiento. Fue un carrerón, acaso el mejor del siglo de la Fórmula 1. Sin dudas, el más atrapante con el nuevo reglamento que, curiosamente, ya se lo dio por terminado el viernes en Las Vegas cuando se anunció el regreso de los motores V8. Y en él, Pierre Gasly y Franco Colapinto fueron enormes protagonistas, para finalizar 5° y 6°, detrás del campeonísimo Max Verstappen, el que deja la corona Lando Norris, Oscar Piastri y el nuevo monarca Kimi Antonelli. Los Alpine estuvieron a la altura de esa pelea. Brillante.

Justo cuando el presidente de la FIA, Ben Sulayem, anunció el viernes el cambio de nuevo del reglamento para el 2030. Justo cuando Flavio Briatore dio una entrevista al medio italiano La Gazzetta Dello Sport de que esperaba más de este año del equipo y de sus dos pilotos, Alpine hizo la mejor presentación del año con ambos.

Colapinto tuvo una excelente largada, para pasar de 9° a 6° (con el cajón vacío de Liam Lawson delante), pero cuando Gasly lo superó al entrar a la segunda vuelta perdió ritmo y lo fueron superando, Antonelli, las Ferrari y Piastri para salir de zona de puntos.

Pero siempre se mantuvo ahí, a la caza y, lo más importante, no cometió ningún error en una carrera que hizo pagar a los que se distrajeron. Como George Russell al pegarse al final, con la distracción en la penúltima vuelta de Kimi Antonelli, el exceso de optimismo de Charles Leclerc sobre su compañero Lewis Hamilton, la inocencia de Arvid Lindblad detrás del auto de seguridad o la impetuosidad de Isack Hadjar.

Colapinto se mantuvo competitivo, al acecho, como por ejemplo para hacer un dos por uno a los McLaren o superar a Leclerc o a Piastri. Penó al principio con la falta de grip, pero nunca se puso nervioso y, al momento de tocarse las Ferrari, ya le había dado caza a Gasly, que de luchar hasta por el podio y la punta, ya se había estacionado detrás del grupo de los "grandes".

En ese momento al argentino le ordenaron mantener posiciones y, apenas finalizó la carrera, el comunicado del equipo expresaba que ambos pilotos necesitaban refrigerar y mantener distancia con el de adelante de un segundo.

Gasly estuvo hasta el final peleando, en la última vuelta inclusive superó a Antonelli para quedar cuarto, aunque luego el campeón recuperaría. El francés sería 5°, a solo 2,927s del ganador. Y el argentino sexto a 7,955s. Cuando se pegó Russell, a Gasly no le afectaron las banderas amarillas pero a él sí. Aprendió de eso, levantó y perdió contacto con su compañero, pero valió muchísimo igual.

Colapinto señaló como lo más positivo que los Alpine pelearon de igual a igual con los habituales líderes y se llevaron una gran cosecha de 18 puntos, contra nada de Racing Bulls, por los problemas en la salida de Liam Lawson y el error de Lindblad. Igual, difícil pasarolos en las dos carreras seguidas que vendrán: Qatar y Abu Dabi.

Esta carrera de Las Vegas será recordada sin dudas como la mejor de la nueva era y una de las mejores del siglo. Y en ella fue gran protagonista Franco Colapinto, que repitió su mejor posición de Canadá, ni hablar Pierre Gasly y el equipo Alpine. Eso solo vale para dar por tierra con la decepción que expresó Briatore y la presión que les metió a sus pilotos. Por supuesto, dirá que sirvió para esta enorme reacción. Bienvenidas sean sus críticas de ahora en más.

"LINDO HABER PELEADO CON LOS EQUIPOS DE ADELANTE", el análisis de Franco Colapinto tras terminar SEXTO en Las Vegas.



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Qué pasó en Las Vegas Strip

Fue tremenda la carrera hasta que entró el auto de seguridad por el exceso de optimismo de Sergio Pérez para pasar a Rafael Camara. El choque del Cadillac en la vuelta 22 de 50 apiló a todos y todos, menos Lewis Hamilton, pararon enseguida a cambiar las gomas blandas por las medias.

Hamilton lo hizo al giro siguiente y penalizó 10 segundos, por superar a Lando Norris por afuera de la pista sin devolver posición.

En esas 22 vueltas pasó de todo. Primero, la excelente largada de Colapinto, que pasó de 9° a 6°, delante de Gasly y Antonelli, ante el hueco que dejó Liam Lawson.

Pero al entrar a la segunda vuelta, Gasly lo superó agresivamente, el argentino aflojó para no provocar un toque y empezó a perder ritmo, mientras el francés se iba para adelante y hasta llegó a colocarse tercero.

Verstappen adelante apilaba a todos y hubo varios sobrepasos con George Russell e inclusive con Isack Hadjar. Fue tremendo, mientras los McLaren y las Ferrari estaban en un segundo pelotón donde se puso el argentino.

Colapinto se quejó de sobrecalentamiento en las ruedas traseras de entrada y de ir casi sobre una pista de hielo, pero de a poco siguió y en una maniobra extraordinaria hizo dos por uno con los dos McLaren, aunque luego lo superarían.

Con el SC, Colapinto quedaría 9° y Gasly 4°, con Arvid Lindbald perdiendo el control del auto y abandonando increíblemente delante del argentino.

Cuando se habilitó la pista, Colapinto dio cuenta de Bortoleto inmediatamente y hasta el final la carrera fue pura emoción. Hadjar golpeó algo, perdió el alerón delantero y debió parar en boxes.

En el fragor de la lucha, con las Ferrari delante de los Alpine, Leclerc chocó a Hamilton, lo dio vuelta y más tarde recibiría 10 puntos de penalización. Colapinto quedó detrás del monegasco y llegó a superarlo, pero recuperó. Aunque finalizó a nada y lo pasaría por el recargo.

A poco del final, Russell se pasó de largo y perdió las chances hasta de ganar la carrera y, por qué no, el subcampeonato.

Mientras, un magistral Verstappen aguantó en la punta. Siempre perdía al final de la recta larga y recuperaba antes de entrar a la recta principal. Lo hizo con Russell, con Norris y Antonelli. Y hasta con Hadjar.

Y cuando parecía que al entrar al último giro el campeón lo pasaría, algo falló porque lo superaron los dos McLaren y luego hasta Gasly, aunque el italiano recuperaría antes de arribar a la meta,

Así, en una carrera inolvidable, Verstappen mostró de la madera de la que está hecho y Alpine hizo una carrera fantástica, con el 5° y 6° lugar de Gasly y Colapinto, que le descontaron de un saque 18 puntos a Racing Bulls.

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Así largaron la 21ª del año

La primera sorpresa del GP Las Vegas ocurrió antes, cuando los autos de Liam Lawson y Alex Albon no salieron de los boxes en el tiempo permitido para ir a la grilla. Problemas en el piso del Racing Bulls y del motor en el Williams los pusieron contra las cuerdas.

Albon no corrió y Lawson largaría después, y con el SC lograría recuperar la vuelta.

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