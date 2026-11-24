La ginecóloga fue una especialista de vanguardia en obstetricia, fertilidad y anticoncepción. Una historia de pasión por la medicina y los derechos de la mujer

Este miércoles 25 de noviembre , el Concejo brindará una merecida distinción a la doctora Doris Bellmann, médica rosarina que ha dejado un legado por su trabajo profesional y su labor social centrada en los derechos reproductivos de las mujeres . La ginecóloga se destacó en una época en la que el acceso a los servicios de salud, la posibilidad de no tener hijos o elegir cuándo hacerlo, no estaban disponibles para la mayoría. Allí donde había desprotección, silencio y falta de información, la especialista acudía con sus conocimientos, y su capacidad de escucha y acompañamiento. Hoy, a los 91 años , sigue defendiendo que cada mujer pueda tomar decisiones sin presiones , con información científica y de "la mano" de un sistema de salud que las proteja y no las juzgue ni abandone.

Su historia es tan profunda como particular. Nació en Entre Ríos, Paraná, en 1935. Desde muy joven se dedicó al estudio dentro de las posibilidades que le daba esa ciudad (terciarios y licenciaturas), a la par trabajó, pero su deseo era estudiar en la universidad. En ese entonces, ya se mostraba interesada en la política y quería formar parte de la comunidad de los centros de estudiantes . En Paraná conoció a quien fue su pareja, esposo y padre de sus tres hijas, Carlos Solomonoff, quien se convirtió en un prestigioso psiquiatra. Juntos, desde que tenían apenas 18 años, construyeron una sólida pareja.

Luego de un paso por la facultad en Tucumán (primer destino para desarrollar sus estudios), que cierra abruptamente en el 55 tras el golpe de Estado, llegó a Rosario donde se recibió de médica en la facultad de Medicina (en ese entonces UNL). Allí, comenzó a hacerse realidad su sueño de dedicarse a la profesión pero también se comprometió con la defensa de la universidad pública militando en el centro de estudiantes "reformistas". En 1962, en el marco de un período sumamente conflictivo en el país estuvo detenida en la cárcel del Buen Pastor, durante un año.

"Quería ser médica", dice sin vueltas Bellmann, quien estudió en un período complejo, en especial para las mujeres que querían dedicarse a esta profesión. "Ingresamos menos de diez, nos conocíamos todas. Era un momento en el que la medicina se consideraba incompatible con ser mujer", porque la sociedad en general cuestionaba a quienes querían formar una familia y a su vez desplegar su pasión por la vocación y el trabajo.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Romper estructuras era el camino y el desafío que Doris Bellmann hizo suyo.

"Me apasionaba la clínica, razonada, de observación, de escucha. Pero también me gustaba la ginecología porque era un modo de estar cerca y defender a las mujeres, Hablamos de un tiempo en el que respetar derechos era extremadamente difícil, donde el Ni una Menos era directamente impensado. Era una medicina manejada por hombres y en un marco muy conservador", reflexiona, y asume: "Fui totalmente marginada", dijo a La Capital.

Los hitos de su carrera

En 1964, Doris Bellmann se graduó. Poco después, asistió al Congreso Internacional de Ginecología en Mar del Plata. "Un año revolucionario" para los derechos reproductivos ya que sale al mercado la pastilla anticonceptiva, que cambió la historia de muchas mujeres.

Al regreso, con la cabeza "mucho más abierta y con entusiasmo inmenso" comenzó a gestionar una beca para hacer la residencia en Francia. Viajó junto a su marido y permaneció durante dos años en el Cité Internationale Universitaire de París, una de las históricas residencias de estudiantes, científicos e investigadores argentinos. En 1967, volvió a la Argentina, ya con una hija y embarazada de la segunda. Y comenzó a desplegar una carrera marcada por el estudio constante y una mirada vanguardista.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

En 1968, empezó a desarrollar el uso del laparoscopio, un instrumental que conoció y aprendió a dominar en Europa y que trajo al país. "El equipo necesitaba del gas para poder funcionar. Ese gas era necesario para insuflar el abdomen y poder trabajar en determinadas patologías quirúrgicas de la mujer. Como no accedía a esto, se me ocurrió ir a una fábrica de sifones para que me fabriquen un manómetro y un dispositivo para esterilizarlo", rememora, dando cuenta de la que creatividad y la convicción la acompañaron siempre para lograr objetivos.

Fue la mujer que dictó el primer curso de laparoscopía en el país.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Desde 1970 hasta 2015, Doris Bellmann estuvo a cargo del servicio de Ginecología en el Hospital Provincial y fue profesora adjunta de la cátedra en la facultad de Ciencias Médicas. En el ámbito privado se destacó por su perfil poco común para la época: "Muchas mujeres me dicen hoy que venían al consultorio porque yo las escuchaba, respetaba y no las juzgaba", menciona quien decidió ofrecer su experiencia con dedicación de tiempo casi completo.

"Me halaga esta distinción"

La médica admite estar sumamente emocionada por este reconocimiento del Concejo (será nombrada Ciudadana Distinguida de Rosario) porque le permitirá, además de que se conozca mucho más sobre su recorrido profesional, reencontrarse con muchísimos colegas, amigos, familiares y personalidades de la cultura de la ciudad que valoran su trayectoria, su entusiasmo y dedicación.

"Fue una enorme sorpresa al principio" y luego "mucho más", dice, "porque con el paso de los días mis hijas _Galia, Julia y Valeria Solomonoff_ que viven en Nueva York, se entusiasmaron tanto que empezaron a planificar el viaje para estar presentes, y esto para mí, es un impulso inmenso", cuenta.

El proyecto que permitirá destacar la trayectoria de Bellmann este miércoles a las 17 (del que pueden participar todos los que quieran acercarse) fue presentado por el concejal Antonio Salinas (Ciudad Futura).