Se podrá decir que Las Vegas fue el punto de inflexión donde la Fórmula 1 pateó el tablero y en ese terreno deberán adaptarse todos

Los Red Bull a pista durante la clasificación de Las Vegas. Antes la Fórmula 1 pateó el tablero y anunció cambios enormes para 2030.

Para el campeonato de 2026, Las Vegas seguramente no será recordada por haber sido una competencia decisiva. Sin embargo, sí la llegada de la Fórmula 1 a este callejero farandulesco marcó un hito, inédito en la historia de la máxima categoría. En el mismo año en que se estrenó un reglamento revolucionario que demandó una enorme inversión, se anunció su certificado de defunción. Y fue antes de la clasificación, muy buena para los Alpine y Franco Colapinto , para un GP que se largaba a las 1 del domingo hora argentina, pero que para los remolones tenía repetición a las 11.30 por Fox Sports Argentina.

Definido el título a favor del más joven piloto en la historia en conseguirlo, Kimi Antonelli (primer italiano en 73 años, además), la lucha por el subcampeonato atrapa el interés pero no tanto. Más allá de que dos perros de presa que se chucean permanentemente pugnen por él: George Russell y Max Verstappen. La Copa de Constructores ya es de Mercedes, el subcampeonato casi de Ferrari pese a la mala performance en clasificación (11° Charles Leclerc y 12° Lewis Hamilton) y hasta el 5° puesto que tanto le interesaba a Alpine, prácticamente es de Racing Bulls.

En ese contexto, ya todo el mundo está pensando en el 2027 y de hecho Alpine viene probando el nuevo A527 en el simulador, con buenas sensaciones según lo explicó el propio Colapinto. Según dijo el argentino, y también Pierre Gasly, el equipo francés ya tiene bien claro qué le impidió evolucionar en este 2026 como querían, pero no se aplicó en la temporada porque implicaba mucho dinero y muchos cambios. Eso, empezando de cero, es más fácil de hacer.

Pero el "nuevo" Alpine no distará mucho del actual, excepto por un cambio en la proporción de la entrega de energía eléctrica, que será menor en 2027 respecto al mentado 50 y 50, que en realidad tampoco era tal considerando el motor de combustión. Más bien se habló de un 53-47. Ahora se llevará a un 58-42, que tendrá una consecuencia muy importante.

Las consecuencias de los cambios para este 2027

Como no se modificarán los tanques de combustible, porque eso implicarían costos enormes, se reducirán las distancias de carrera de 305 a 290 kilómetros. Para que no se queden sin nafta, para decirlo en criollo. Habrá que ver cómo pega eso en los aficionados, que ya deben pensar en 3 o 4 vueltas menos por Gran Premio, dependiendo de cada circuito.

Ese meollo en que se metió la Fórmula 1 cuando decidió meterse en esta era de la hibridación, pretende ahora ser solucionado de un manotazo por quien en definitiva estaba al frente de la FIA al aprobarse estos cambios reglamentarios, Ben Sulayem.

Claro, cuando el saudí reemplazó a Jean Todt a fines de 2021, todos estos cambios aprobados a mediados de 2022 ya estaban en marcha. Los nuevos motores que debutaron este 2026 reemplazaron 12 años de los V6 turbo de 1,6 litros, que ya tenían una parte eléctrica pero no tan decisiva como ahora.

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Fue en 2014 cuando llegaron los V6 para terminar con la era de los V8 aspirados, que ahora mágicamente antes de la carrera en Las Vegas fueron anunciados que vuelven del túnel del tiempo para reinstalarse en 2030.

El comunicado de Ben Sulayem y la FIA

“El regreso de los motores V8 representa una oportunidad para reconectar con el ADN de este campeonato. Nuestra visión es clara: autos más ligeros, más simples y más asequibles que pongan la habilidad del piloto en el centro de la competencia. Quiero agradecer a todos los involucrados por su colaboración. Este es un importante paso adelante y demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos para ofrecer el mejor futuro posible para nuestro deporte”, dijo Ben Sulayem en un comunicado oficial de la FIA, para terminar con los rumores instalados hace rato.

Y el comunicado, bajo el título "Se alcanza un acuerdo unánime sobre el marco de la unidad de potencia de Fórmula 1 de la FIA para 2030", agregó: "La FIA, la FOM, los fabricantes de unidades de potencia y los equipos están comprometidos con el marco de la unidad de potencia de Fórmula 1 de 2030, allanando el camino para el regreso de un motor V8 turboalimentado de 2,1 litros".

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Y siguió: "La unidad de potencia de 2030 será más simple, más ligera y más rentable, con hibridación limitada y tecnología sostenible. Combinado con un chasis más ligero y ágil, el objetivo es poner un mayor énfasis en la habilidad del piloto y en carreras más reñidas. El próximo mes se presentará un marco regulatorio definitivo para 2030 ante el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA".

Traducido, el acuerdo al que se alcanzó no elimina la parte eléctrica para volver a la vieja era, pero sí le da una mayor preponderancia al sonido del motor de combustión V8, que pasa de los 2,4 litros de entonces a los 2,1. Para completar la potencia seguramente será la parte híbrida, aún no especificada.

Conclusiones de lo que deja Las Vegas

Es decir, a poco de nacer el reglamento que revolucionó todo, la Fórmula 1 se desprende de las imposiciones de los fabricantes respecto a la hibridación a la que parece ir camino el mundo, para volver a darle espacio central a los motores de combustión. Se dice además que será con combustible sostenible para el medio ambiente, pero que seguramente es más contaminante que la potencia de una batería, aunque también es discutible.

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Lo cierto es que las carreras iniciales, sobre todo, mostraron en la pista cosas impropias de lo que deber ser una competencia de pilotos, con autos que eran superados y luego vueltos a pasar, simplemente porque se quedaron sin energía. También increíbles y peligrosos retardos en las largadas de la entrega de potencia, que fueron solucionados durante el año. Y Ben Sulayem no se quedó quieto, pateando el tablero por completo, en su primera gran decisión desde que llegó a la FIA, y después de su reelección en diciembre de 2025.

No hay dudas de que el regreso de los V8 tiene más que ver con el ADN de la F-1 que los motores actuales. Pero su confirmación hará que los esfuerzos de los fabricantes no estén totalmente destinados a mejorar lo que se tiene para el año próximo o las dos siguientes temporada, sino ya en prever el nuevo escenario. Que parece que está a años luz, pero para el desarrollo y la evolución en la Fórmula 1, está a la vuelta de la esquina. Un cambio que se impuso mucho más temprano que tarde.