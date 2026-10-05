Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Singapur de la Fórmula 1

En un fin de semana con carrera sprint, el argentino buscará sumar importantes puntos para Alpine en Marina Bay, donde supo brillar cuando era un novato

Franco Colapinto aportó dignidad al caos del Gran Premio de Baréin que se corrió en Malasia el pasado fin de semana, donde largó en el 21º lugar y finalizó en el 13º puesto, pero la Fórmula 1 no descansa . En los próximos días, el argentino volverá a uno de los circuitos en los que supo brillar en sus comienzos .

Tras la difícil parada del circuito de Sepang, que tuvo a la lluvia como protagonista y dejó ver serios problemas con los nuevos autos de la categoría , el piloto de Alpine disputará el Gran Premio de Singapur , lugar en el que realizó una de sus mejores maniobras en la F1 cuando llevaba apenas cuatro carreras con Williams.

Por eso, más allá del choque que protagonizó en Bakú, las penalizaciones que recibió y que tampoco pudo sumar puntos en Malasia, Colapinto llegará al circuito callejero de Marina Bay con las expectativas altas . El objetivo es claro: sumar la mayor cantidad de puntos posibles para acortar la distancia con Racing Bulls en el Campeonato de Constructores.

Alpine demostró que el error del argentino en Azerbaiyán, donde chocó a su compañero Pierre Gasly y ambos quedaron fuera de la carrera, ya quedó atrás y que la mirada está enfocada en el último tramo de la temporada. Además, en Singapur tendrá doble chance, ya que también se correrá la sprint el sábado .

Franco Colapinto circuló todo el tiempo con mucha autoridad en Sepang y finalizó 13° el GP de Baréin, como el mejor Alpine. BWT ALPINE

A su vez, Marina Bay será la última parada antes del inicio de la gira por América, en la tercera temporada consecutiva que Colapinto correrá por el continente. En primera instancia, la Fórmula 1 pasará por Texas y Ciudad de México antes de regresar a San Pablo, donde se espera una ola de hinchas albicelestes en Interlagos.

Cuándo se disputa el GP de Singapur

El Gran Premio de Singapur se disputará desde el viernes 9 al domingo 11 de julio en el circuito urbano de Marina Bay. La primera jornada del viernes contará con la única práctica libre, ya que unas horas más tarde será el turno de la clasificación a la carrera sprint.

Durante la mañana del sábado se correrá la sprint y, luego, será el turno la clasificación. Finalmente, el domingo tendrá lugar la carrera principal, en la que se disputará el Gran Premio de Singapur.

>> Leer más: Lo que dejó Sepang para Franco Colapinto: una sólida carrera para dejar atrás rápido Bakú

Toda la actividad del fin de semana en Marina Bay será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

Práctica Libre 1: 5.30

Clasificación sprint: 9.30

Sábado 10 de octubre

Carrera sprint: 6

Clasificación: 10

Domingo 11 octubre

Carrera: 9

* Horario en Argentina

>> Leer más: Colapinto: "Norris logró que Verstapen y Russell estén de acuerdo por una vez"

Cómo es el circuito de Marina Bay

El circuito urbano de Marina Bay es uno de los más exigentes del calendario de la F1, tanto por sus altas temperaturas y clima extremadamente húmedo como por su superficie irregular, curvas cerradas, fuertes frenadas y sectores rápidos entre las calles de Singapur.

Además, esta pista presenta uno de los desafíos más complejos para los pilotos y tiene en valor agregado de que se corre de noche. Desde su aparición en 2008, se convirtió en la primera carrera noctura de la historia de la F1.

Con unos 4.9 kilómetros de longitud y 19 curvas, este circuito contará con un total de 62 vueltas durante la carrera principal del domingo, que completarán un poco más de 305 kilómetros de recorrido para los pilotos. El récord histórico de vuelta en Maria Bay lo registró Lewis Hamilton en 2025 con un tiempo de 1:33.808.