Las palabras del capo de Alpine a un medio italiano otra vez parecieron sembrar dudas sobre el argentino, pero también apuntó a Pierre Gasly, Interpretaciones

Cuando Flavio Briatore habla levanta polvareda. Y en este sábado muchos medios argentinos se hicieron eco de sus palabras en una entrevista concedida a la periodista Giulia Toninelli, del medio deportivo más importante de su país, La Gazzetta Dello Sport. Habló de Franco Colapinto , de su compañero Pierre Gasly , del equipo Alpine que dirige y aparecieron los títulos en modo catástrofe, que ponen en duda la continuidad del argentino. Pero, ¿es realmente así? Los antecedentes del personaje, su forma de obrar y específicamente lo que dijo, no sugieren un panorama para preocuparse. Es más, hasta leyendo entre líneas, quién más en todo caso debería alarmarse es el piloto francés.

"El próximo año será decisivo para él. Necesita demostrarme que ha madurado y que tiene lo necesario para continuar", es el recorte a la entrevista que se hizo en muchos medios argentinos y así titularon. Pero es un recorte de una pregunta más abarcativa y que hay que tomarla en su totalidad para analizarla como corresponde. Las consideraciones que aquí se hacen son sobre la entrevista completa que está al final de este análisis, traducido por supuesto del italiano al español.

Briatore dice lo que está a la vista. Que Alpine dio un paso adelante en este 2026, pero no el suficiente, el que deba conformarlo. Nada extraño para un hombre que, cuando Luciano Benetton le encargó hacerse cargo de un equipo de Fórmula 1 cuando no había pisado jamás un autódromo, mostró sus dotes organizativas con el objetivo de llevarlo a lo más alto.

Así fue siempre con sus emprendimientos, los que lo obligaron a salir de su país y los que lo encausaron hacia este mundo atrapante que no soltó más. Ni siquiera cuando fue expulsado de por vida por el famoso Crashgate del 2008 y volvió como si nada cuando la Fórmula 1 cambió su conducción. Más viejo, eso sí, pero con las mismas mañas. Y los mismos objetivos.

Desmenuzar lo que dijo el capo de Alpine

Porque cuando Briatore afirma que quiere llevar a Alpine a la cúspide es así. Cuando se la jugó para darle la chance a Colapinto, sacándoselo de Williams, también consideró que tenía un diamante entre manos y lo sigue considerando. Tal vez lo que haya comprobado es que la tremenda evolución tecnológica desde la F-1 que dejó hasta la que retomó, hace más difíciles las cosas.

A Mercedes le costó muchísimos años ser lo que es hoy, McLaren casi desaparece hasta que resurgió y Red Bull se mantiene en la cúspide gracias a tener dos equipos, con Ferrari siempre haciendo equilibrio. Pero es muy difícil subirse al tren del protagonismo y lo está sintiendo. No por eso afloja en las metas y exige en consecuencia. Nada extraño.

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Por eso afirma que Alpine creció pero quiere mucho más y es posible que piense lo mismo de Colapinto. Pero, y este es el punto central de la entrevista, sus apreciaciones sobre el argentino vinieron después de que opinó sobre Gasly. Y el francés no se salvó para nada.

Esto es, igualó a los dos pilotos en la presión y hay unas palabras que dijo antes de esas consideraciones remarcadas sobre Colapinto al principio de esta nota, que deben ser resalatadas. "En cuanto a Colapinto, todavía tiene margen de mejora...".

Después de eso, expresó "el próximo año será decisivo para él. Necesita demostrarme que ha madurado y que tiene lo necesario para continuar". Y, tan importante como lo del "margen de mejora", es que antes apuntó directamente a Gasly, algo que nunca había hecho.

Y Pierre Gasly no se salvó

"Gasly es un piloto muy sólido con mucha experiencia en Fórmula 1; sin embargo, precisamente porque actúa como líder dentro del equipo, necesita cometer menos errores y ser más constante". Dixit.

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Briatore señaló que Gasly "actúa" como líder del equipo, pero no que lo sea efectivamente o lo vaya a ser en el futuro.

Precisamente, en este 2026 Alpine (y Briatore) se aseguraron la continuidad de Colapinto mucho antes que en 2025, con un contrato seguramente con otras especificaciones y que habrá que ver si no le permite más despegue respecto a Gasly, que además seguramente cobra un salario muchas veces mayor al del argentino.

Además, Briatore siempre usó el método de la presión sobre sus pilotos y, por supuesto, es cierto que aún Colapinto no es el Michael Schumacher que "descubrió" robándoselo del buche a Eddie Jordan. Pero, aunque mostró pasta desde el vamos, recién peleó títulos tres años después de su debut en Fórmula 1.

Tampoco Colapinto es hoy Fernando Alonso, el otro niño mimado de Briatore y al que se refirió en la entrevista pero dejando claro que hoy no lo pondría en su equipo. Y el español tampoco peleó campeonatos de entrada, luego de su debut en Minardi en 2001, su año sabático del 2002 y su ingreso a Renault en 2003. Recién en el 2004 apareció con toda su furia.

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Qué le espera de ahora en más

Claro que el argentino necesitará ahora empezar a ganarle regularmente a Gasly, ya que lo ha igualado claramente desde que ambos usan el mismo chasis desde Miami para acá. Traducirlo en resultados constantes dentro de los puntos posibles, y si no finalizando adelante del francés.

Tuvo destellos importantes en 2025 con un auto que estaba en el fondo y lo ha hecho en este 2026 con asiduidad en su primera temporada completa en Fórmula 1. La sensación es que, lejos de amedrentarse por las palabras de Briatore, deben servirle de nuevo impulso.

Leyendo entre líneas, esa paridad entre el experimentado y el novato que ya dejó de serlo, queda a la vista en la entrevista al boss de Alpine. Es la primera vez que los iguala públicamente, a la hora de la crítica o la presión.

Signo de los tiempos que corren y donde el "tiene margen de mejora", que no aplicó al experimentado francés, tal vez le den un guiño que vaya mucho más allá de interpretaciones siempre antojadizas.

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La entrevista completa a Flavio Briatore

¿No estás satisfecho con el resultado del equipo este año?

Es una mezcla de ambas cosas. No puedo decir que no, porque hemos dado el importante paso adelante que necesitábamos, y ahora todos funcionamos como un equipo de carreras propiamente dicho. Pero tampoco puedo decir que sí, porque si todo hubiera salido como esperábamos, habríamos asegurado el quinto puesto en el Campeonato de Constructores por delante de Alpine, en lugar del sexto. Cometimos algunos errores, y los pilotos también —pero esperamos dar otro paso adelante el próximo año.

¿Cómo valoraría el rendimiento de sus pilotos esta temporada?

De nuevo, es una valoración agridulce para ambos. Gasly es un piloto muy sólido con mucha experiencia en Fórmula 1; sin embargo, precisamente porque actúa como líder dentro del equipo, necesita cometer menos errores y ser más constante.

En cuanto a Colapinto, todavía tiene margen de mejora; el próximo año será decisivo para él. Necesita demostrarme que ha madurado y que tiene lo necesario para continuar.

¿Quién te ha sorprendido más en 2026?

Kimi Antonelli. El año pasado, la mitad del paddock pensaba que Toto Wolff estaba loco por poner a un joven de dieciocho años en un Mercedes para sustituir a Lewis Hamilton. A principios de año, si hubiera tenido que hacer una apuesta, habría apostado por Russell; sobre todo porque la primera temporada de Kimi fue difícil. Creo que el peso de ese asiento, para alguien tan joven, fue inmenso. Este año, sin embargo, ha logrado algo increíble; ha sido un placer verlo, especialmente para nosotros, los italianos.

¿Estamos ante un nuevo fenómeno generacional?

Al igual que Sinner, Kimi es muy popular entre el público porque es un chico normal. Los jóvenes que lo ven desde casa se ven reflejados en él. Antonelli proviene de una familia corriente: su padre lo ha apoyado desde el principio y su madre sigue gestionando sus finanzas. Se convirtió en campeón partiendo de esas raíces; por eso, el público italiano se enamoró de él al instante.

Desafiando a estos nuevos «niños prodigio» de la F1 en la pista está «tu» Fernando Alonso, quien, a sus 45 años, ha anunciado que competirá en el Rally Dakar de 2027. ¿Qué opinas al respecto?

Así es Fernando; siempre ha sido así y siempre lo será. Ahora, tras tantos años en el automovilismo, quiere hacer cosas que le diviertan. Sigue en la Fórmula 1 porque cree en ello, cree en el proyecto de Aston Martin, a pesar del año tan difícil que han tenido, pero con el Dakar puede hacer algo que disfruta, con opciones reales de ganar o, al menos, de tener una actuación muy destacada.

Si pudieras elegir a cualquier piloto de la parrilla, ¿seguirías apostando por él?

Hoy en día hay muchos pilotos fuertes en la F1, pero Fernando sigue siendo especial. Se nota en esas contadas ocasiones en las que tiene la oportunidad de luchar por algo, ya sea pasar a la Q3 en la clasificación o conseguir un par de puntos.

Si fueras director de equipo y tuvieras que gestionar la tensión entre los dos pilotos de Ferrari en México, ¿qué habrías hecho?

No creo que el problema resida en los pilotos en sí. Puedo entender tanto a Leclerc como a Hamilton; cuando están en pista, lo único que quieren es ganar y mantenerse por delante. El verdadero desafío surge cuando tienes a dos pilotos que se consideran a sí mismos el "número uno", especialmente cuando compiten por victorias en Grandes Premios o incluso por el Campeonato del Mundo.

¿Acaso no habría fichado a dos pilotos de este calibre?

Siempre he dicho que, en la F1, hay que centrarse en un solo piloto. Un equipo fuerte no puede permitirse tener a dos pilotos compitiendo entre sí y restándose puntos mutuamente; de lo contrario, se corre el riesgo real de perder campeonatos mundiales. Siempre ha sido así: no puedes simplemente dejar que compitan con total libertad, dando por hecho que todo saldrá bien; es, sencillamente, imposible.

¿Quién ganará el título en 2027?

Alpine no. Es una situación compleja, ya que los cuatro equipos punteros han tenido altibajos este año. Algunos, como Red Bull, sorprendieron a todos con su motor, pero tuvieron dificultades al principio; otros, como McLaren, parecieron desaparecer durante una parte de la temporada antes de regresar para lograr victorias. El trabajo realizado durante el invierno será fundamental, pues cualquier equipo que logre dar un paso adelante tendrá grandes oportunidades

¿Y en qué posición estará Alpine?

Nuestro objetivo es el quinto puesto en el Campeonato de Constructores, con la posibilidad de alcanzar el cuarto en determinados escenarios, siempre y cuando trabajemos bien. Debemos mantenernos sólidos justo detrás de los equipos punteros y esperar a que cometan algún error, lo que nos brindaría nuestras oportunidades. Después, a partir de 2028, queremos volver a ganar carreras.

¿Y qué hay de 2030, con el regreso de los motores V8?

Para 2030, ya estaré retirado (risas). Ya veremos; es demasiado pronto para pensar en eso. Pero me alegra: será bueno para el deporte y para el espectáculo.