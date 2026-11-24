El relevamiento de MuMaLá contabilizó un aumento del 53% en la provincia. Organizaciones marchan este miércoles y reclaman declarar la emergencia

25N. La marcha recorrerá el centro de Rosario para volver a pedir por la emergencia en violencia contra las mujeres

Santa Fe registró 46 víctimas fatales de violencia machista entre enero y octubre de 2026, un 53% más que durante todo 2025. En Rosario, la cantidad de femicidios llegó a 15, el triple de los seis casos contabilizados en 2015 , el año en que el movimiento Ni Una Menos movilizó a miles de personas en todo el país. Con estas cifras como telón de fondo, organizaciones feministas, transfeministas y sindicales convocaron a marchar este miércoles, en un nuevo 25N , y renovaron el reclamo para que la Legislatura provincial declare la emergencia en violencia de género.

Los datos forman parte de los registros del Observatorio Nacional "Mujeres, Disidencias y Derechos", de MuMaLá, que advierte sobre un escenario de aumento de los crímenes por razones de género. A nivel nacional, el último informe de la organización contabilizó 266 femicidios entre el 1º de enero y el 20 de noviembre, lo que representa un crimen cada 29 horas. El relevamiento también registró 788 intentos de femicidio.

La situación en Rosario tuvo varios episodios de violencia extrema durante el año . Entre el 16 y el 28 de abril fueron asesinadas tres mujeres: Sophia Civarelli, una joven estudiante de Psicología oriunda de Villa Amelia; Mirta Safaroni, de 51 años, en Nuevo Alberdi; y Alicia Pereyra.

En agosto, otros tres crímenes conmocionaron a la ciudad. Débora Bordón, trabajadora sexual de 31 años, fue asesinada en un departamento del barrio Luis Agote; Gabriela Banach, activista y promotora de derechos humanos, fue víctima de un femicidio que golpeó especialmente a la comunidad travesti-trans; y Carina Candelas fue apuñalada por su expareja en la farmacia donde trabajaba, en pleno centro.

En octubre, el hallazgo del cuerpo de Bárbara Aragón, de 26 años, dentro de una valija en una pensión de Empalme Graneros volvió a poner en evidencia la gravedad de la violencia machista. La joven era buscada por su familia desde hacía varios días y el acusado por el crimen es un expolicía con antecedentes penales por narcotráfico.

La emergencia por violencia de género, en debate en la Legislatura

Frente al incremento de los casos, las organizaciones feministas y transfeministas reclaman que la Legislatura de Santa Fe declare la emergencia en violencia de género. El objetivo es que la medida permita disponer de recursos de manera ágil y reforzar las políticas de prevención, asistencia y protección de mujeres y diversidades.

El debate ya está instalado en la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, donde se analizan iniciativas presentadas por las legisladoras Claudia Balagué, del Frente Amplio por la Soberanía, y Lucila De Ponti, del bloque peronista.

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En paralelo, un proyecto del Poder Ejecutivo provincial obtuvo media sanción en el Senado, pero recibió cuestionamientos de las organizaciones. Entre las principales observaciones señalan la falta de una perspectiva de género explícita, la ausencia de un incremento presupuestario y que las medidas previstas se implementen con los recursos disponibles, cuando consideran que los actuales resultan insuficientes.

Las medidas de protección y las denuncias previas

El informe nacional de MuMaLá también aporta datos sobre las respuestas institucionales frente a la violencia de género. Según el relevamiento, solo el 11% de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas contra sus agresores.

Sin embargo, entre las víctimas relevadas, el 66% contaba con una orden de restricción o perimetral y el 14% tenía un botón antipánico. Para la organización, estas cifras muestran las limitaciones de las herramientas de protección cuando no están acompañadas por seguimiento y recursos efectivos.

El observatorio también registró que el 11% de los femicidas tenía antecedentes penales por violencia de género y que el 5% pertenecía a alguna fuerza de seguridad. Como consecuencia de los crímenes contabilizados a nivel nacional, 207 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus madres.

Dos movilizaciones por el 25N en Rosario

En este contexto, distintas organizaciones convocaron a movilizarse este miércoles 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La Intersindical de Mujeres Rosario marchará junto a trabajadoras de distintos gremios. La concentración está prevista para las 17 en la sede del gremio telefónico Sitatel, ubicada en Dorrego 733.

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Por su parte, la Asamblea Lesbostransfeminista de Rosario convocó a una movilización que partirá a las 17.30 desde la plaza San Martín hacia el Monumento Nacional a la Bandera, junto a otros colectivos y organizaciones.

La Asamblea reclama la urgente declaración de la emergencia en violencia de género en Santa Fe e invitó a participar de la marcha con vestimenta negra como símbolo de duelo.

Las dos convocatorias confluyen en el reclamo para que el aumento de la violencia machista tenga una respuesta estatal con políticas de prevención, asistencia y protección, y con recursos suficientes para sostenerlas.