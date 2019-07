Expectativas y felicidad de dos refuerzos

Lucas Albertengo y Cristian Lema fueron presentados en sociedad. El delantero hace algunos días que se convirtió en refuerzo de Newell’s y el defensor mucho antes, pero ayer tomaron la palabra en una conferencia de prensa en conjunto en el predio de Bella Vista. Para dar a conocer sus sensaciones. El atacante para afrontar un desafío en otro club que suma en su carrera y el marcador central de su regreso al Parque. “Vengo con las mejores expectativas”, confesó el ex Independiente, mientras que el zaguero sostuvo que “estoy contento de volver a vestir esta camiseta y espero cumplir con los objetivos planteados”.

Los futbolistas cumplieron con los trabajos matutinos y después concurrieron juntos a la conferencia para hablar por primera vez ya como refuerzos leprosos. Por supuesto que Lema ya conocía el lugar de entrenamientos y sus primeras palabras de la charla estuvieron dirigidas a lo que significa esta vuelta al Parque. “Siempre fui agradecido por este club porque me abrió las puertas cuando era muy chico. Ahora creo que me encuentro en una etapa muy importante de mi carrera y aproveché esta oportunidad para aportarle a la entidad lo que aprendí acá y en los otros lugares. En ese sentido estoy contento de volver a vestir esta camiseta y espero cumplir los objetivos que tenga el plantel”, señaló.

A su turno, Albertengo manifestó que “vengo con las mejores expectativas, con ganas renovadas tratando de aportar lo mío y sumarme rápido al equipo y conseguir los objetivos que nos propongamos como equipo. La gente se va a encontrar con un jugador que va a dejar todo por Newell's. Voy a brindarme al máximo”.

¿En qué momento de tu carrera te encuentra? Fue la consulta al ex Rafaela, que confió: “Creo que estoy en una etapa donde no soy tan joven y tampoco tan viejo. He jugado en equipos importantes, vengo preparado y capacitado para afrontar este desafío”.

Por su lado, Lema vistió tiempo atrás la rojinegra y su salida se dio en libertad de acción porque no era tenido en cuenta. Pero no lo toma como un desafío. “No lo llamaría así, yo arribé acá de chico y el club vivía otra realidad que venía haciendo las cosas muy bien. Hoy vine con las ganas de lograr cosas importantes, estoy pensando en hacer las cosas bien en el futuro”.

Hoy todo es expectativa en la previa al arranque del campeonato, pero se vendrán tiempos complejos por la presión de sumar puntos para no correr riesgos de descenso. La presión estará presente en todo momento, aunque para el delantero eso no debe incidir en la previa. “No tenemos que tomarlo como una presión que nos puede jugar en contra. Sí pensar en positivo, no volverse locos y tener mucha fe que vamos a hacer una muy buena campaña”, concluyó.