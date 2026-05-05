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El delantero rosarino y ex-Newell's que le dio una victoria clave a su equipo: "Es un alivio"

Estaba en el banco, entró en el primer tiempo por la lesión de un compañero y metió el segundo gol. El equipo venía de sufrir una dolorosa goleada

5 de mayo 2026 · 18:17hs
Luciano Cingolani hizo un golazo ante Defensa y Justicia. El ex-Newells le dio la victoria al Gimnasia mendocino.

Diario UNO Mendoza

Luciano Cingolani hizo un golazo ante Defensa y Justicia. El ex-Newell's le dio la victoria al Gimnasia mendocino.

Para unos cuantos equipos, el torneo Apertura 2026 ya es historia, entre ellos Newell's. Y otro de los que ya se despidió es Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que a pesar de no clasificar cerró un buen semestre si se tiene en cuenta que es su primera temporada en la Liga Profesional.

El equipo mendocino viene de vencer por 2 a 1 a Defensa y Justicia en la última fecha. Cerró así una campaña con cinco triunfos, cuatro empates y siete derrotas. Pero además le clausuró al equipo de Florencio Varela de clasificarse a los playoffs.

En la victoria ante el Halcón resultó clave un delantero rosarino que se formó en Newell's, jugó poco en primera y luego emigró a Godoy Cruz. Hoy sigue en Cuyo, pero defendiendo los colores del equipo que conduce otro ex-Newell's, Darío Franco.

Leer más: Mala pata: un equipo de la Liga Profesional acumula 13 casos de rotura de ligamentos en cinco años

El desahogo de Luciano Cingolani

"Fue un alivio poder regalarle este triunfo a la gente que siempre nos apoya", dijo el rosarino sobre el gol que le hizo a Defensa y Justicia. Es que el equipo venía de ser goleado por Independiente Rivadavia (5 a 1) y estaba muy golpeado.

Cingolani no es titular en Gimnasia y también habló sobre eso. "No me estaba tocando tener muchos minutos y eso al jugador le duele mucho", dijo. Y añadió: "Pero ahora estoy feliz por el gol".

El delantero agregó: "Creo que las veces que me tocó ingresar lo hice de buena forma, siempre dando el máximo. Ojalá que en el próximo semestre pueda tener más minutos". Por último, dijo cuál es el objetivo del equipo: "Quedarnos en primera".

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