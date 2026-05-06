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Newell's lanzó la nueva edición de Canteras de América, donde fue goleador un actual titular del equipo

Se viene la quinta edición del Torneo Canteras de América, el certamen internacional Sub 17 que reúne a algunas de las mejores promesas del continente.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

6 de mayo 2026 · 18:49hs
Jerónimo Russo fue goleador del Canteras de América en 2022. Hoy juega en la primera de Newells.

Jerónimo Russo fue goleador del Canteras de América en 2022. Hoy juega en la primera de Newell's.

Newell's anunció la realización de la quinta edición del Torneo Canteras de América, el certamen internacional Sub 17 que reúne a algunas de las mejores promesas del continente. Organizado íntegramente por la institución del Parque, el torneo refleja el compromiso histórico del club con el desarrollo juvenil y la promoción de nuevos talentos.

La quinta edición del torneo Canteras de América contará con la participación de: Venezuela, México, Paraguay, Panamá, Newell's, Gremio (Brasil), Peñarol (Uruguay) , Barcelona de Ecuador, Alianza Lima (Perú), Gimnasia y Esgrima La Plata, Montevideo City Torque (Uruguay) y Orense (Ecuador). Se jugará del 17 al 22 de mayo.

Por ejemplo, Jerónimo Russo que hoy se afianza en la primera de Newell's. Se está ganando el lugar en el lateral izquierdo de la defensa, a pesar de que su puesto natural es extremo izquierdo y hasta solía gritar goles. En este sentido, en 2022 fue el goleador del torneo juvenil Canteras de América, donde acumuló cinco tantos (dos a Peñarol, Colo Colo, Cerro Porteño y Gremio). Y hoy es el tres titular del equipo de Frank Kudelka.

Leer más: Newell's encara su último entrenamiento: cómo serán los trabajos que se vienen

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La historia del torneo juvenil de Newell's

Canteras de América nació en 2022 con la misión de ser un espacio de formación, competencia y compañerismo, y en pocas ediciones ya se consolidó como uno de los torneos juveniles más prestigiosos de América. En este escenario, grandes proyecciones tienen la oportunidad de medirse a nivel internacional, intercambiar experiencias y dar sus primeros pasos en competencias de alto nivel.

Desde su primera edición, que coronó a Gremio de Brasil como campeón, el torneo creció en calidad y prestigio. Newell’s se consagró campeón en la segunda edición, mientras que Atlético Paranaense obtuvo el título en la tercera. En el 2025, fue la Selección de Venezuela la que se quedó con el primer lugar.

Este 2026, en su quinta edición, volverá a celebrarse en el reconocido Centro de Entrenamiento Jorge B.Griffa, símbolo de excelencia y formación deportiva.

Leer más: Newell's: de goleador en el Canteras de América a convertirse en el tres titular rojinegro

Formato de la competencia en Bella Vista

La primera fase será el 17, 18 Y 19 de mayo. Habrá tres grupos de cuatro equipos cada uno. Las semifinales serán el 21 de mayo. Y la final es el 22 de mayo.

Los primeros de cada grupo y el mejor segundo clasificarán a la Copa de Oro. Los demás segundos y los dos mejores terceros jugarán la Copa de Plata, mientras que los restantes competirán en la Copa de Bronce. Habrá seis partidos diarios, divididos en dos turnos (12 y 15:30).

Todos los encuentros serán transmitidos en vivo a través del canal oficial: Newell's Cup.

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