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Ordenan la reparación inmediata de la ruta 34 en Santa Fe por un recurso de amparo

La Justicia federal le dio un plazo de 10 días a la Dirección Nacional de Vialidad para arreglar un tramo de 50 kilómetros

7 de mayo 2026 · 09:51hs
La ruta 34 fue escenario de 12 muertes desde el inicio del año.

La ruta 34 fue escenario de 12 muertes desde el inicio del año.

El senador departamental Felipe Michlig anunció este jueves el trámite favorable de un recurso de amparo para reparar la ruta 34 en el norte santafesino. De acuerdo a la resolución, el gobierno nacional debe iniciar las obras de manera inmediata en uno de los peores corredores de la provincia de Santa Fe en materia de seguridad vial.

El legislador confirmó el dictado de una medida cautelar del Juzgado Federal de Rafaela para mejorar las condiciones de circulación en un segmento de 50 kilómetros. "Pretendemos una repavimentación de este tramo que está en pésimo estado", comentó a través de LT8.

Según explicó el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) respecto de la resolución, los trabajos deben comenzar en diez días. Luego aclaró que ese plazo "se va a cumplir la semana que viene" y las tareas le corresponden a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Obras urgentes para la ruta 34

El senador del departamento San Cristóbal había hecho un reclamo judicial para garantizar la circulación segura en el área de Curupaity, Monigotes, Las Palmeras y Palacios, cerca del límite con Santiago del Estero. El juez federal Aurelio Cuello Murúa convalidó la presentación en paralelo con otras acciones similares para reacondicionar la ruta más cerca de Rosario.

El magistrado determinó que Vialidad Nacional debe reparar todo el sector antes mencionado en tres meses. "Nosotros vamos a seguir la medida para que se repavimente y se le dé la transitabilidad que corresponde", anticipó el demandante.

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Michlig compartió un diagnóstico alarmante sobre el estado de la calzada en el tramo ubicado al sur de Ceres. Para dar un ejemplo, indicó: "Un camión que normalmente circula a 80 o 90 kilómetros por hora, en ese tramo va a 20 o 30 km/h".

El funcionario añadió que la reducción de la velocidad no anula el riesgo de choques con otros vehículos. "Muchas veces se pasan de carril para esquivar una grieta, un pozo o un bache", advirtió.

La "ruta de la muerte" en Santa Fe

El senador radical fue contundente a la hora de referirse al peligro que genera la prolongada falta de mantenimiento del corredor que conecta a Santa Fe con el noroeste argentino: "Esta ruta se ha convertido en la ruta de la muerte". Aunque está de acuerdo con las políticas de equilibrio fiscal, consideró que "ninguna cuestión presupuestaria puede estar por encima de la seguridad de las personas y los bienes".

Por otro lado, Michlig también consiguió una resolución favorable para que la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se haga cargo de la construcción de una rotonda a la altura de Arrufó, en el cruce de la ruta nacional 34 y la ruta provincial 39. Al respecto, recordó que la Nación debería haberse ocupado de esta reforma ante la gran cantidad de siniestros viales y fallecimientos por colisiones en dicha intersección.

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"Tuvimos que hacer esa medida cautelar para que nos den la autorización y ya se está trabajando", recordó el legislador. Luego anunció: "Cuando esté terminada, esos accidentes no van a ocurrir más".

De acuerdo a un informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), la ruta nacional 34 es la más peligrosa en proporción a su extensión. Desde el inicio del año ya murieron 12 personas en nueve siniestros viales; es decir, tres fallecimientos cada 100 kilómetros en el corredor.

Entre otros datos preocupantes, las autoridades santafesinas advirtieron que el 63 por ciento de los casos registrados en 2025 ocurrieron en horario nocturno. Si se trata de episodios fatales, 12 de los 13 hechos confirmados en ese período involucraron al menos a un camión.

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