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Qué investiga la Justicia sobre Manuel Adorni: viajes, propiedades y pagos en efectivo

La causa por presunto enriquecimiento ilícito suma dudas sobre vuelos, una casa en un country y reformas pagadas en efectivo. Manuel Adorni bajo la lupa

7 de mayo 2026 · 09:49hs
Manuel Adorni permanece en el ojo de la tormenta

Foto: Archivo / La Capital.

Manuel Adorni permanece en el ojo de la tormenta

El jefe de Gabinete Manuel Adorni quedó en el centro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, mientras se acumulan inconsistencias entre sus declaraciones públicas, su patrimonio declarado y distintos movimientos económicos bajo análisis. La causa, a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, suma ahora nuevos elementos vinculados a viajes, propiedades y remodelaciones pagadas en efectivo.

La remodelación de una casa en un country

Uno de los puntos que investiga la Justicia es la remodelación de una vivienda en el country Indio Cua, adquirida por Bettina Angeletti, esposa del funcionario.

Según declaró el contratista Matías Tabar ante el fiscal, la obra costó unos 245 mil dólares y fue abonada en efectivo. Entre las reformas mencionó la instalación de jacuzzi, pileta con cascada y otras mejoras.

La propiedad no figuraba inicialmente en la declaración jurada presentada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción y fue incorporada recién en una rectificación posterior, cuando la causa judicial ya estaba en marcha.

>> Leer más: Bullrich dijo que Adorni debe presentar su declaración de bienes "de manera inmediata"

Patrimonio bajo análisis

En su última declaración jurada, Adorni informó un patrimonio de 107,9 millones de pesos al cierre de 2024, frente a los 61 millones declarados al asumir. Según el informe, sus bienes crecieron cerca de un 50% en dólares en un año.

Sin embargo, también aumentaron significativamente las deudas declaradas.

Los viajes cuestionados

La investigación también pone el foco sobre distintos viajes realizados por el funcionario y su entorno familiar.

Uno de ellos ocurrió en marzo de este año, cuando su esposa viajó a Nueva York en el avión presidencial durante una gira oficial. El hecho generó polémica porque desde 2024 el propio gobierno había prohibido el uso de aeronaves oficiales para viajes particulares.

Adorni aseguró que “Presidencia la invitó”, aunque el episodio abrió cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

Otro viaje bajo análisis es un fin de semana en Punta del Este realizado en avión privado junto a su familia. El vuelo habría sido contratado por un periodista amigo del funcionario, cuya productora mantiene contratos con la TV Pública.

Aunque Adorni sostuvo que pagó “su proporcional”, declaraciones judiciales contradicen esa versión y apuntan a que el costo habría sido asumido por el empresario vinculado al viaje.

Vacaciones en Aruba y señales contradictorias

La Justicia también confirmó que el funcionario viajó junto a su familia a Aruba entre fines de 2024 y comienzos de 2025.

El dato generó ruido político porque, días antes, el propio Adorni había comunicado el pedido del presidente Javier Milei para que los funcionarios mantuvieran austeridad en sus vacaciones.

Para ese momento, el entonces secretario de Estado percibía un salario mensual de 3,2 millones de pesos, según la documentación oficial.

Otra propiedad bajo la lupa

Además, la Justicia analiza la compra de un departamento en Caballito adquirido por Adorni en noviembre de 2025.

La operación se realizó por 230 mil dólares bajo una modalidad de hipoteca privada sin intereses: el funcionario habría pagado 30 mil dólares inicialmente y el resto quedaría cancelado en un año. El expediente busca determinar ahora si hubo irregularidades en la valuación de la propiedad y en las reformas realizadas previamente.

Un caso que escala

La investigación judicial avanza mientras crecen las preguntas sobre el nivel de vida del funcionario, la trazabilidad de algunos gastos y la consistencia entre sus ingresos declarados y determinadas operaciones económicas.

El caso suma presión política para un gobierno que hizo de la austeridad y la transparencia uno de sus principales discursos públicos.

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