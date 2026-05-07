Trueno llevó los Wachiturros al escenario de Jimmy Fallon y dejó un particular mensaje

El cantante presentó en "The Tonight Show" su cuarto disco de estudio "Turrazo". Al ritmo de "Tirate un paso”, llevo la cultura argentina a Nueva York

Trueno llevó el espíritu de los Wachiturros al programa de televisión más famoso de Estados Unidos . El rapero presentó su nueva canción “Turrazo” en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", el histórico ciclo nocturno de la televisión norteamericana.

La presentación del argentino se convirtió en la quinta gran aparición de un talento local en ese programa durante los últimos años. La primera fue Nicki Nicole , la artista rosarina que debutó en el famoso set interpretando “Wapo Traketero” y “No Toque Mi Naik”. Luego llegó Bizarrap en 2023, que se presentó junto a Shakira para interpretar la exitosa “Music Sessions, Vol. 53”. Más tarde fue el turno de Nathy Peluso , que en 2024 interpretó canciones de su disco Grasa. En 2025 también participaron Ca7riel y Paco Amoroso.

Ahora, fue el turno de Trueno. El rapero de La Boca, que el año apsado se presentó en el Anfiteatro de Rosario, presentó “Turrazo”, uno de los temas de su cuarto álbum de estudio que está disponible en todas las plataformas desde el 24 de abril.

El crecimiento internacional de Trueno ya había tenido un momento clave años atrás con su participación en los prestigiosos Tiny Desk Concerts, organizados por la radio pública estadounidense NPR. Durante 2025 el cantante realizó una gira nacional y comenzó 2026 con presentaciones junto a Gorillaz.

Esta aparición puede ser un punto de inflexión en la exitosa carrera el argentino, que ya se metió de lleno en el mercado latino y tiene ante sí la posibilidad de expandir sus horizontes y llegar a Estados Unidos y, por consiguiente, a varios países de habla inglesa.

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La presentación de Trueno en Jimmy Fallon

Casi a la medianoche en Nueva York, Trueno se subió al escenario de "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" para interpretar “Turrazo”, uno de los temas de su nuevo trabajo discográfico. Con un sample de los Wachiturros y al ritmo del recordado “Tirate un paso”, el cantante apareció vestido completamente de negro, lanzó algunos pasos de baile y comenzó a cantar ante el público estadounidense.

“Soy el wachiturro que hace que bailen las rochas”, entonó Trueno acompañado por una banda en vivo.

Al finalizar el show, el conductor Jimmy Fallon celebró la actuación del argentino. “Así es como se hace. Trueno, ‘Turrazo’ ya está afuera”, dijo.

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Un detalle que no pasó desapercibido

Cuando terminó su presentación en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", antes de estrecharle la mano al conductor estadounidense, Trueno se dio vuelta y dejó ver una frase estampada en la espalda de su remera negra: “En industria de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores”.

La frase remite directamente a la icónica nota que dejaron los autores del llamado Robo del Siglo, que decía: “En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores”. El mensaje se convirtió en un símbolo de aquel robo cinematográfico al Banco Río de Acassuso, realizado sin violencia física contra las personas y con el dinero como único objetivo.

En el contexto de su presentación en la televisión estadounidense, el gesto de Trueno también puede interpretarse como una referencia crítica e irónica hacia la industria de los Estados Unidos.