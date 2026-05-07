Colo Ramírez: "Ojalá la pretemporada me sirva para poder darle todo lo que tengo a Newell's"

El Colo Ramírez terminó siendo el goleador de Newell's en el torneo Apertura y se ilusiona con un segundo semestre peleando arriba

“Nos tranquilizamos, comenzamos a ser un equipo ordenado, marcamos en los momentos claves de los encuentros y eso nos hizo cambiar la imagen”, dijo el Colo Ramírez.

“ Me preparo para cuando me toque demostrar lo que puedo dar. Estoy contento con eso. En el parate nos tenemos que preparar de la mejor manera para continuar con esta levantada”. El Colo Ramírez está viviendo un momento de resurrección futbolística después de convertir tres goles en los tres últimos partidos, por lo que tuvo un gran cierre de liga en Newell’s.

El delantero uruguayo, que convirtió tres tantos en el choque ante Vélez , aunque uno solo fue lícito, dejó sus perspectivas sobre el último gol anulado que le hubiera dado una gran victoria: “No vi la jugada para evaluar si fue posición adelantada o no, pero son cosas del partido. Nos quedamos con esa sensación de que si hubiésemos salido a jugar el primer tiempo como lo hicimos en el segundo, el resultado hubiese sido otro ”.

Fueron años complicados desde que llegó a Newell’s, con un muy buen comienzo de ciclo con Mauricio Larriera, pero con el tiempo se desdibujó de tal manera que tuvo que buscar otros horizontes. “Yo me vengo preparando, el año pasado no tuve muchas oportunidades de jugar y por ende sabía que me iba a costar agarrar ritmo. Ojalá que esta pretemporada me sirva para ponerme a punto y poder darle todo lo que tengo a Newell’s. Para eso volví ”, afirmó.

El equipo y el Colo Ramírez

“Necesitaba mejorar individualmente algunas cosas en lo personal y que el equipo genere un poco más. Empezamos a construir desde atrás hacia adelante y eso hace que los delanteros podamos hacer nuestro trabajo. El equipo empieza a competir de otra manera”, analizó evaluando la mejoría de este cierre de campeonato.

Siente clave el desembarco del entrenador Frank Kudelka para dar vuelta un durísimo comienzo de certamen. “Con la llegada de Kudelka empezamos a competir, una de las cosas que no hacíamos antes y cuando lo haces, en el fútbol argentino, todo se vuelve más parejo. Fuimos a canchas difíciles de visitante y jugamos de igual a igual. Eso te hace ganar cualquier partido”, aseguró.

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El Colo Ramírez confía en seguir mejorando

“Nos quedamos con la sensación de no haber podido ser competitivo los primeros encuentros, pero también me quedo con la rebeldía que tiene este plantel, ya que hay muchos chicos jóvenes más los que llegaron este año, pusimos la cara y lo que hay que poner, lo dimos vuelta, y de eso nos tenemos que agarrar para continuar”, subrayó el Colo pensando en lo que viene.

Por último, el delantero oriental resaltó los puntos que llevaron a Newell’s a mejorar de manera notoria en las últimas fechas. “En los primeros partidos entrenábamos de buena manera pero los resultados no llegaban. Nos tranquilizamos, comenzamos a ser un equipo ordenado, marcamos en los momentos claves de los encuentros y eso nos hizo cambiar la imagen”, cerró.

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