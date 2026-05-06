La Policía Federal Argentina realizó el operativo en el marco de una investigación que lleva adelante la Justicia federal en Rosario

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en el norte de Santa Fe.

El norte santafesino fue escenario del secuestro de más de 440 kilos de cocaína que iban cargados en una avioneta. La Policía Federal Argentina interceptó la aeronave en la localidad de Vera y detuvo a ocho personas presuntamente involucradas en una organización narcocriminal.

Fuentes oficiales informaron que la pesquisa inició hace 45 días a partir de información aportada por la DEA (Drug Enforcement Administration) que fue profundizada con tareas de investigación, vigilancia y seguimiento de los sospechosos. La causa la llevó adelante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el Juzgado Federal de Garantías Nº 1 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros.

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En el marco de la investigación este miércoles se realizó el operativo al detectar que la aeronave aterrizaría en un campo lindero al establecimiento rural Don Julio, que era parte de los sitios registrados en el expediente. En ese momento, se procedió a la interceptación en la pista clandestina, asegurando el lugar y deteniendo a los involucrados.

Cocaína y detenidos

El saldo del operativo fue la detención de ocho personas, entre ellas el piloto y el copiloto de la avioneta, ambos de nacionalidad boliviana. Dentro del vehículo, un Cessna 210, había al menos 442 kilos de cocaína.

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También secuestraron dos camionetas, dos camiones, equipos de comunicación, una antena satelital Starlink, teléfonos celulares y bidones de combustible, utilizados para la logística de la organización criminal. Además, en paralelo, brigadas de la División Operaciones Federales realizaron ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia.

Los procedimientos se desarrollaron en domicilios vinculados a los detenidos e investigados en Vera y Calchaquí, incluyendo zonas urbanas y rurales asociadas a la maniobra criminal.