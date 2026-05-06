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La Bolsa de Comercio remarcó la necesidad de contar con una infraestructura de transporte de cargas adecuada y eficiente

La entidad convocó a todos los sectores a dar su opinión sobre el nuevo modelo de mantenimiento de infraestructura vial que impulsa el gobernador

6 de mayo 2026 · 15:28hs
La Bolsa de Comercio de Rosario se manifestó sobre el costo y mantenimiento de las rutas que van hacia el puerto. 

La Bolsa de Comercio de Rosario se manifestó sobre el costo y mantenimiento de las rutas que van hacia el puerto. 

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) dejó en claro que es necesario contar con una infraestructura de transporte de cargas adecuada en la provincia y convocó a todos los sectores a dar su opinión sobre el proyecto de obras denominado Circuito de Ingresos a Puertos que impulsa el Gobierno de Santa Fe para mantener las rutas y accesos a esas terminales.

El nuevo modelo quiere nutrir del cobro por tonelada de cada camión que ingrese a las terminales portuarias.

En los papeles lo pagaría la terminal portuaria y ya no el transporte, aunque lo que sostienen tanto desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) como la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y otros sectores es que el costo se trasladaría hasta llegar a los productores.

Bolsa de Comercio de Rosario

“La Bolsa ha sostenido históricamente la necesidad de contar con una infraestructura de transporte de cargas adecuada, eficiente y funcional”, comienza el comunicado que difundió la Bolsa, donde detalla las reuniones en las que participó activamente. A su vez, pide que en el futuro “se incorporen a los representantes de los distintos sectores vinculados a la producción y comercialización a las próximas reuniones donde se aborde el mencionado proyecto”.

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La Bolsa de Comercio de Rosario valora la generación de espacios de diálogo entre el sector público y privado, entendiendo que los mismos deben orientarse a defender y fortalecer la competitividad del sector agroindustrial, a impulsar la realización y el mantenimiento sostenido de las obras viales críticas para el acceso a los puertos del Gran Rosario", añade.

“La Institución continuará participando activamente en todas aquellas instancias de diálogo y análisis técnico que contribuyan al desarrollo de una infraestructura logística moderna, eficiente y alineada con las necesidades productivas y exportadoras del país”, concluye.

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