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Newell's salió del fondo con una efectividad como pocas en el último tramo del torneo

La Lepra fue el cuarto equipo que obtuvo más puntos en las últimas 6 fechas del Apertura. Salió del último puesto y terminó arriba de cuatro clubes

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

6 de mayo 2026 · 06:10hs
El Colo Ramírez y Luca Regiardo

Virginia Benedetto

El Colo Ramírez y Luca Regiardo, rostros de felicidad por un mejor presente de Newell's.

Pasó el último partido de Newell’s en el Apertura y el valioso empate contra Vélez 1 a 1 en Liniers que prolongó a 6 fechas su invicto. Finalizó la competencia adelante de los cuatro peores conjuntos de la tabla anual. Llegó a encontrarse en el último puesto y ascendió en las posiciones a partir de una gran remontada en el tramo final del torneo.

Comparado con los resultados conseguidos por todos los otros clubes de la Liga en los últimos 6 partidos, la Lepra terminó como el cuarto conjunto con mayor cantidad de puntos obtenidos. Y con respecto a los que están más comprometidos por seguir en primera, les sacó una diferencia amplia.

Todo se logró por obra principalmente de Frank Kudelka. Que fue encontrando el equipo de a poco. Así fue que Newell’s pasó de vivir con una constante preocupación durante gran parte del torneo, hasta irse soltando y mejorando la campaña realizada hasta la llegada del entrenador.

Newell's se despegó, pero seguirá la lucha

Los dos descensos, que serán para los equipos que ocupen el último puesto de la tabla de promedios y de la tabla anual, respectivamente, se definirán al finalizar el torneo Clausura. La lucha por la permanencia continuará en Newell’s. Pero la puede atravesar sin tanta angustia si continúa en este proceso de crecimiento.

Por lo pronto, llegó al receso sin el agobio de estar pensando cada momento en el descenso.

Este presente menos asfixiante fue posible por el envión que logró el equipo desde el mismo instante que inició la racha invicta que se prolongó el lunes por la noche en el estadio José Amalfitani.

Antes del invicto, último en la anual

La situación cambió de raíz. Es que previo al inicio de la serie sin derrotas, luego de ser goleado 5 a 0 por Lanús, estaba último de la tabla anual, con 3 puntos. Arriba tenía a Estudiantes de Río Cuarto, con 4, Aldosivi, con 5, y Atlético Tucumán y Riestra, con 6.

Newell’s estaba “en el fondo del mar”, caracterización sobre la situación del equipo que manifestó Kudelka, pero que la dijo previamente, luego de perder con Central por 2 a 0. El clásico fue el primero del entrenador en su vuelta al club, antes del empate 1 a 1 con Platense.

La actualidad pintaba fea y no abundaba la confianza. Kudelka buscó restaurar el ánimo del plantel y el juego. Su tarea empezó a dar frutos. Newell’s alcanzó la primera victoria del torneo. Trabajosa y por 1 a 0 sobre Gimnasia de Mendoza en el Coloso, por la 12ª fecha. Walter Mazzantti, refuerzo que llegó por el entrenador y que fue un acierto, anotó el único gol.

>> Leer más: Newell's convocó a sus socios a una asamblea que se hará la próxima semana en el Parque

Lo que sucedió después es conocido. Triunfo sobre Central Córdoba en Santiago del Estero por 3 a 1 (Franco García, Oscar Salomón y Francisco Scarpeccio), el 0 a 0 con San Lorenzo en el Parque, la victoria sobre Unión por 3-2 (Matías Mansilla en contra, Jerónimo Russo y Juan Ignacio Ramírez) en el estadio 15 de Abril y los empates 1 a 1 con Instituto en el Coloso y Vélez en Liniers, estos últimos con goles del Colo Ramírez.

Un porcentaje del 66 por ciento

En los 6 últimos partidos del torneo, Newell’s sumó 12 puntos de los 18 en juego. Su porcentaje de eficacia fue del 66,66 por ciento. La cantidad de puntos fue la misma que consiguieron River, Argentinos y Gimnasia. Solo superaron a la Lepra, Boca, con 16 puntos, Independiente Rivadavia, con 14, y Estudiantes, con 13.

La comparación de Newell’s con los otros clubes en las recientes 6 fechas es un recorte parcial, sobre el cual no es posible extraer una conclusión tajante. Porque se trata de apenas un puñado de partidos. Pero brinda un indicio de la importancia de los puntos conquistados por la Lepra.

Esos puntos que fueron útiles para subir en la tabla anual y alejarse de los equipos que hasta hacía poco lo superaban. Conjuntos que en los seis partidos finales cosecharon bastante poco: Estudiantes de Río Cuarto, un punto, Aldosivi, 3, y Riestra 5. Atlético Tucumán le fue algo mejor, con un total de 8.

Hoy Newell’s (15 puntos) mira de arriba a Atlético Tucumán (14), Riestra (11), Aldosivi (8) y Estudiantes de Río Cuarto (5) en la tabla anual. Por delante tiene a varios cerca. Es hacia donde tiene que apuntar. El torneo lo culminó en crecimiento. No puede detenerse. Tiene que dejar de ocuparse por la tabla de abajo y aspirar de una vez a clasificar a la fase final de un torneo. Es el desafío para el segundo semestre del año.

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