La Capital | Ovación | Newell's

En la comisión fiscalizadora de Newell's anticipan un gobierno de "reconstrucción"

Alfonso Quaranta expresó preocupación por la deuda y aseguró que el órgano de control puede tomar la conducción del club hasta las elecciones

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

26 de septiembre 2025 · 10:51hs
La reunión en Newells concluyó sin cambio de fecha de la votación.

Foto: La Capital/Marcelo Rubén Bustamante.

La reunión en Newell's concluyó sin cambio de fecha de la votación.

El proceso de recambio de autoridades de Newell's no se modificó tras el primer encuentro de agrupaciones. “La reunión de este jueves fue de carácter informativo. El calendario electoral se ajusta al estatuto", afirmó Alfonso Quaranta, miembro titular de la comisión fiscalizadora, que plantéo la necesidad de la "reconstrucción" del club.

El integrante del órgano de control de la institución ratificó que no es sencillo adelantar la votación programada para el 14 de diciembre. En este sentido, comentó: "Alterar cualquier plazo afectaría algunas cuestiones políticas, sería alterar el calendario fijado por la junta electoral".

En una charla con "Ni más ni menos" por La Red Rosario, el empresario dio un claro ejemplo de por qué es imposible adelantar los comicios alterando los pasos estatutarios. "Tal vez hay personas que no retiraron avales y quieren ser candidatos. Ellos pueden sentirse vulnerados en sus derechos, se presentan en la Justicia y esto no se sabe dónde termina”, comentó.

¿Por qué no se adelantan las elecciones en Newell's?

"Uno de los incisos que tiene la comisión fiscalizadora es que se respete el estatuto", señaló Quaranta. Luego planteó: "Por un lado tenemos el pedido de alterar el calendario electoral y por otro lado existe una omisión formal por parte de la comisión directiva sobre celebrar la asamblea general ordinaria en la primera quincena de septiembre, cuando se discute y se vota el balance. Además, la comisión fiscalizadora presenta su informe con respecto a lo que ve en el balance".

Otra advertencia del miembro del organismo de control se refiere a la falta de información sobre el presente económico del club: “Al día de hoy no tenemos el balance a disposición. No pudimos hablar con el auditor ni el tesorero. Ya reiteramos una primera nota que presentamos el 8 de septiembre, donde poníamos de manifiesto esta situación". De inmediato, el socio rojinegro señaló que la Lepra no sólo está traviesa una "crisis económica y futbolística", sino también "situación institucional muy incierta".

>> Leer más: Liga Profesional: a Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

El empresario no dudó en confirmar que, en caso sea necesario, la comisión fiscalizadora está preparada para manejar el club hasta las elecciones. "Hablo por mí y no por el resto de la comisión, ya que no pude hablar con ellos. Si la comisión fiscalizadora tiene que asumir, lo hará ahora. Si esto le toca, no se trata de una gestión diaria, es de minutos. Enseguida se hace un llamado a las personas que manifestaron su voluntad firme de ser candidatos a presidente para que se sienten en una mesa a discutir cómo se lleva adelante el club en los próximos 30 o 60 días" subrayó.

La cuestión económica es un dolor de cabeza para la futura dirigencia y Quaranta fue contundente sobre los cálculos extraoficiales: "Entre los números informales de los que se habla en el club, trascienden entre 20 y 24 millones de dólares de deuda, que a mí no me consta porque no vi el balance". A continuación, señaló que el déficit mensual oscila entre 500 y 800 mil dólares. Finalmente, remarcó: "Si hacés la cuenta, la próxima comisión directiva asumirá con una deuda de alrededor de 30 millones de dólares. Los números están en el aire".

La reconstrucción de Newell's

"Hay que ver la naturaleza de la deuda. Fuera de eso, ninguna agrupación sola se puede hacer cargo de esto", manifestó el miembro de la comisión fiscalizadora de la Lepra. En esa línea, anticipó: "El gobierno que viene será de reconstrucción y no digo puntualmente que esta comisión directiva fue un desastre. Lo que digo es que, el que agarre, tomará una situación delicadísima en términos económicos. Si se creen que lo pueden resolver solos están totalmente equivocados".

>> Leer más: La dura declaración de Cristian Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

El integrante del órgano de control llamó a cada uno de los posibles presidentes a la reflexión sobre cómo deben manejarse, sacando egos de lado y trabajando juntos por el bien de la institución. Sobre esta situación, advirtió: "Hay algunos candidatos que no quieren conversar con sus pares o el resto de los actores de la política de Newell's, es momento de hablar. Es como si estas muy enfermo y decís con 'éste no hablo porque estoy ofendido', es de una inmadurez infantil, habla más del ego que del compromiso que uno debe demostrar si quiere presidir el club".

Quaranta concluyó con un mensaje para el presidente Ignacio Astore. “Si tiene el deseo de que se adelanten las elecciones, mañana debería convocar a una asamblea para que los socios definan la fecha de los comicios y mostrar los números del club", opinó.

Noticias relacionadas
Valentino Acuña, con el número 17 de la selección argentina, que en esta ocasión llevará un excompañero de Newells.

Qué número de camiseta usarán los futbolistas surgidos de Newell's en el Mundial sub-20

Newells y Central se cruzarán los dos grandes el mismo día. Primero lo hará la Lepra y al toque el Canalla.

A Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

Cristian Fabbiani debe levantar a un equipo que sufrió un duro golpe el sábado en el Gigante. Ya lo hizo cuando asumió.

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

Fabbiani, ante el peor momento de su ciclo como entrenador de Newells

Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

Ver comentarios

Las más leídas

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Lo último

Agenda cultural en Rosario: música en vivo y obras de teatro para toda la familia

Agenda cultural en Rosario: música en vivo y obras de teatro para toda la familia

Con nuevo disco, Indios vuelve a Rosario: Es nuestro lugar en el mundo

Con nuevo disco, Indios vuelve a Rosario: "Es nuestro lugar en el mundo"

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Tras la reforma de la Constitución, la provincia ya no tiene religión oficial. Muchos dudan sobre qué puede ocurrir con los feriados del santoral católico. Los debates que se vienen

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón
La Ciudad

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Ovación
En la comisión fiscalizadora de Newells anticipan un gobierno de reconstrucción

Por Hernán Cabrera
Ovación

En la comisión fiscalizadora de Newell's anticipan un gobierno de "reconstrucción"

En la comisión fiscalizadora de Newells anticipan un gobierno de reconstrucción

En la comisión fiscalizadora de Newell's anticipan un gobierno de "reconstrucción"

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido

"Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido"

Policiales
Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas
Policiales

Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

La Ciudad
Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Fentanilo contaminado: impulsan en Santa Fe una ley de etiquetado para rastrear medicamentos

Fentanilo contaminado: impulsan en Santa Fe una ley de etiquetado para rastrear medicamentos

Crecen los reclamos por facturas de la energía eléctrica

Crecen los reclamos por facturas de la energía eléctrica

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista
POLICIALES

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones
Economía

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos
Política

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones
Política

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo
El Mundo

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones
El Mundo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las prácticas engañosas de Prime
Información General

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Retenciones: la Sociedad Rural criticó el negocio del gobierno y exportadores
Economía

Retenciones: la Sociedad Rural criticó "el negocio del gobierno y exportadores"

Pellegrini: En octubre necesitamos más diputados libertarios
Política

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
NOVEDADES

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado
Zoom

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño
LA CIUDAD

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"