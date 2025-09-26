La Capital | La Región | gol

"Gol gana": General Lagos será set de filmación con historias que nacen del barrio

Una producción que recupera la memoria afectiva del fútbol de barrio convoca a la comunidad laguense y transforma la literatura en experiencia colectiva

Luis Emilio Blanco

Por Luis Emilio Blanco

26 de septiembre 2025 · 11:58hs
El cuento que se filmará en General Lagos

El cuento que se filmará en General Lagos, es parte de las historias que componen el libro "Gol gana" de Damián Andreoli.
Mario Alarcón y César Bordón serán parte del helenco de la sierie que también estará conformado por actores de General Lagos.

Mario Alarcón y César Bordón serán parte del helenco de la sierie que también estará conformado por actores de General Lagos.
La portada del libro que reune las historias del barrio y el campito en clave de fútbol.

La portada del libro que reune las historias del barrio y el campito en clave de fútbol.
General Lagos no solo se transformará en un set de filmación

General Lagos no solo se transformará en un set de filmación, sino en un verdadero punto de encuentro entre literatura, cine y comunidad.

General Lagos será protagonista de un hecho cultural y artístico sin precedentes: la serie "Gol gana", basada en el libro homónimo del escritor santafesino Damián Andreoli, comenzará a rodar su primer capítulo en esa localidad durante noviembre. El proyecto reunirá a un elenco de reconocidas figuras del cine argentino como César Bordón y Mario Alarcón, junto a un equipo de más de 50 profesionales santafesinos que trabajarán durante una semana en el pueblo.

La historia elegida para iniciar la serie es “Sembrar Pelotas”, adaptación del cuento “El hombre que sembrara pelotas”, inspirado en un personaje real de la comunidad laguense: Herminio.

Gol gana es una antología de once historias donde se entremezclan la nostalgia, la infancia, el amor, la amistad, las escalas sociales, el barrio, los pueblos y, por supuesto, el fútbol. Que la primera adaptación suceda en General Lagos tiene un valor simbólico enorme: estamos hablando de recuperar esas infancias en las veredas y baldíos, de volver a mirar a los ojos, de rescatar la pertenencia y la vida en comunidad”, expresó Damián Andreoli, autor del libro.

General Lagos - Gol gana 3

El rodaje no será solo una experiencia cinematográfica, sino también una oportunidad para la participación ciudadana. Vecinos y vecinas podrán postularse para ser parte de la filmación, mientras que se desarrollarán actividades paralelas como charlas, encuentros y debates en escuelas y espacios culturales de la localidad.

Un libro que cruzó fronteras

Desde su publicación, "Gol gana" se presentó en más de 30 localidades de la provincia de Santa Fe y en diversas oportunidades en Montevideo, Uruguay. Más de 3.000 alumnos de escuelas primarias y secundarias participaron en talleres de lectoescritura basados en sus textos, y más de 1.300 ejemplares fueron vendidos de manera autogestiva. Actualmente, el libro cuenta con el respaldo del sello editorial Homo Sapiens, que lo distribuye en librerías de todo el país.

La crítica especializada lo destacó como una de las joyas de la literatura futbolera contemporánea: “una obra que podría haberse escrito en cualquier pueblo o ciudad de la Argentina y también del Uruguay”.

General Lagos - Gol gana 1

La voz del autor

En una entrevista publicada por La Capital, el periodista Miguel Pisano dialogó con Damián Andreoli sobre el origen del libro, su vínculo con los pueblos y el impacto emocional de sus relatos. Andreoli, nacido en Arroyo Seco en 1979, jugó en clubes de la región y convirtió su experiencia en literatura.

“La patria es el lugar de la infancia donde fuimos felices”, afirma Andreoli, y esa frase resume el espíritu de "Gol gana".

>> Leer más: "El sembrador de pelotas"

General Lagos - Gol gana 4

El autor recuerda que el cuento “El hombre que sembrara pelotas” nació de una historia real: la de Herminio, un vecino que sembraba pelotas en los baldíos para que los chicos pudieran jugar. “No era una metáfora. Lo hacía de verdad. Compraba pelotas y las dejaba en los campitos. Era su forma de sembrar alegría”, contó Andreoli.

También compartió el consejo que recibió de Rafael Bielsa: “Gringo, sacale lo local de Arroyo Seco y tus cuentos se van a leer en Bariloche o Montevideo”. Ese consejo lo ayudó a entender que lo local, cuando se escribe con autenticidad, puede ser universal.

Fútbol, literatura y territorio

Los once cuentos que integran el libro transcurren en pueblos de la región, con personajes entrañables, situaciones absurdas, ternura, humor y una melancolía que no se disfraza. Hay historias de clubes fundados por vecinos, de partidos imposibles, de camisetas con historia, de jugadores que desaparecen y de goles que definen mucho más que un resultado.

Uno de los relatos más celebrados es “El gol de Rabitti”, que transcurre en el Club San José de General Lagos, fundado por Herminio Rabitti, personaje real que aparece como mito y como memoria. Otro cuento, "La camiseta de Paulo VI", mezcla religión y fútbol en una cancha pintada con los colores del Vaticano. En “El zurdito”, el protagonista es un chico que juega como los dioses pero que nunca habla. Y en "La final del mundo", un equipo de barrio se enfrenta a una selección nacional en un partido que define la identidad de todo un pueblo.

Andreoli escribe con ritmo de cronista y sensibilidad de poeta. Sus cuentos tienen diálogos vivos, descripciones precisas y una cadencia que remite a los relatos orales de los pueblos. Hay humor, hay ternura, hay tristeza. Y sobre todo, hay verdad.

Filmación de la serie, oportunidad para actores locales

El presidente comunal de General Lagos, Esteban Ferri, celebró la llegada del proyecto y resaltó su impacto. “Que esta localidad haya sido elegida como escenario de esta serie significa mucho más que un rodaje. Es cultura, es educación, es identidad y es también una oportunidad de participación para los vecinos. General Lagos va a ser visible desde un lugar distinto, creativo y lleno de talento, y eso nos llena de orgullo”, destacó Ferri.

La cita de lanzamiento está prevista para el martes primero de octubre a las 12 en TecnoLagos, donde se presentará oficialmente el proyecto y se abrirá la convocatoria para quienes deseen sumarse al elenco o al equipo.

Con Gol Gana, General Lagos no solo se transformará en un set de filmación, sino en un verdadero punto de encuentro entre literatura, cine y comunidad.

>> Leer más: "Gol gana": el libro de cuentos de fútbol de campito que la rompe

El objetivo  de la Universidad del Gran Rosario es brindar propuestas académicas que permitan afrontar los desafíos de la inteligencia artificial, la ciencia de datos y el conjunto de las tecnologías exponenciales.

La Universidad del Gran Rosario dictará carreras presenciales en Funes

En Carlos Pellegrini participó de la apertura del nuevo Juzgado de Paz y del Registro Civil, y recorrió la obra de la rotonda en la intersección de las rutas 66 y 40-s.

Pullaro y Scaglia inauguraron obras en localidades del departamento San Martín

“El edificio comienza a mostrar la fisonomía de un cine moderno y funcional, llamado a convertirse en un nuevo punto de encuentro cultural para la comunidad”, expresaron desde la Municipalidad.

Puerto San Martín: la infraestructura del nuevo complejo cinematográfico con cine 4D está en su etapa final

Intento de abuso sexual en un colectivo interurbano. Foto:La Capital

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

