La Capital | Política | religión

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Tras la reforma de la Constitución, la provincia ya no tiene religión oficial. Muchos dudan sobre qué puede ocurrir con los feriados del santoral católico. Los debates que se vienen

Thamina Habichayn

Por Thamina Habichayn

26 de septiembre 2025 · 10:10hs
Con la reforma de la Constitución provincial

Virginia Benedetto / La Capital

Con la reforma de la Constitución provincial, Santa Fe dejó de tener religión oficial

En la reciente reforma se modificó el artículo 3 de la Constitución Provincial y, a partir de la entrada en vigencia de esta nueva carta magna, Santa Fe ya no tiene una religión oficial y el Estado se distingue del orden religioso. La pregunta que surge es qué pasa con todos los feriados que tienen que ver puntualmente con conmemoraciones de la Iglesia Católica.

En Argentina hay feriados nacionales, pero también en cada una de las ciudades hay festividades y feriados locales que tienen que ver, por ejemplo, con los santos patronos: en Rosario el 7 de octubre es el día de la Virgen del Rosario y en la ciudad de Santa Fe el 30 de septiembre por San Jerónimo.

Tras la modificación de la Constitución, no se espera ninguna modificación sustancial en lo relacionado a los feriados del orden provincial o local, a menos que exista algún reclamo judicial o una decisión política/legislativa. Esto quiere decir que “si nadie hace nada”, las festividades del santoral católico no se modificarán. En el caso de que exista algún planteo al respecto de la validez de estas fechas, deberá evaluarlo la Corte Suprema de Justicia.

>> Leer más: Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Sin privilegios

El nuevo artículo de la Constitución también aclara que la relación entre el Estado y las iglesias se debe regir por ciertos principios, que son “autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad”. De esta manera, garantiza la igualdad de todas las religiones, reconociéndolas y no privilegiando a ninguna por sobre la otra. Justamente por eso, también sería una interpretación posible que los feriados católicos violen de estos principios de no discrimnación o de neutralidad.

Leandro Batalla, abogado especialista en Derecho Constitucional y con estudios sobre el Estado laico indicó que “la Corte tiene un criterio que puede ser discutible pero es el que usa habitualmente” y precisó que “dice que son fiestas populares que hacen a la historia de las localidades y que perdieron gran parte de la cuestión litúrgica de la religión”. Por ese motivo, no habría inconvenientes en seguir sosteniéndolos.

Todo deberá evaluarse respecto de los grados y de las formas en las que esos días y celebraciones se relacionen con el Estado y las instituciones estatales. Todo lo que está en esta nueva Constitución ahora dependerá de dos cuestiones: las leyes que se dicten en relación a ella y el cumplimiento de la política y los ciudadanos. “Es muy complejo que se dicte una ley sobre laicidad”, indicó Batalla.

Sin embargo, la situación cambia en relación a otro tipo de prácticas que sí tienen que ver con un cruce expreso entre el Estado y la religión. “Si es un feriado católico y una escuela pública obliga a los alumnos a ir a misa, eso es distinto y quizá podría haber algún planteo al respecto solicitando la inconstitucionalidad de la situación”, explicó Batalla. “Otra discusión que habría que dar también tiene que ver con los símbolos de la religión católica en espacios públicos como la cruz en la Corte Suprema de Justicia o las capillas católicas en los hospitales”, agregó.

El caso de Uruguay

Un ejemplo de cómo un Estado completamente laico suprimió los días festivos religiosos del calendario es lo que ocurrió en Uruguay hace más de un siglo. En 1919 se aprobó una ley que modificó el nombre de los feriados pero los sostuvo.

Por ejemplo, Navidad pasó a llamarse “Día de la familia” y Semana Santa se denominó “Semana del turismo”, manteniendo la tradición pero borrando la huella religiosa. En ese momento también se ordenó retirar los símbolos católicos de los espacios públicos y la educación religiosa en las escuelas públicas.

El debate que se viene

Es cierto que podría pensarse que este tipo de feriados avalados por los distintos niveles del Estado significan una protección o privilegio especial para una religión cuando se los vincula a la estatalidad.

Pero también hay que tener en cuenta la historia y la tradición de cada pueblo. A esto lo tendrá que decidir la Justicia o los legisladores provinciales y locales, porque es el debate que ya se abrió en nuestra provincia: cómo se instrumenta la nueva Constitución.

Noticias relacionadas
En plena discusión por las retenciones, el gobernador Maximiliano Pullaro aprovechó el congreso de Federación Agraria para dar un mnesaje de apoyo a los productores. 

Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

caducidad de la demanda: cristina kirchner no debera pagar $22.300 millones

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones

El intendente Pablo Javkin, presente en el congreso de Federación Agraria.

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

La Asamblea Legislativa sesionó en la Cámara baja provincial.

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Ver comentarios

Las más leídas

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Lo último

Gol gana: General Lagos será set de filmación con historias que nacen del barrio

"Gol gana": General Lagos será set de filmación con historias que nacen del barrio

Agenda cultural en Rosario: música en vivo y obras de teatro para toda la familia

Agenda cultural en Rosario: música en vivo y obras de teatro para toda la familia

Con nuevo disco, Indios vuelve a Rosario: Es nuestro lugar en el mundo

Con nuevo disco, Indios vuelve a Rosario: "Es nuestro lugar en el mundo"

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

El Ministerio de Economía habilita que la española World2Fly explote comercialmente rutas entre Argentina y España. Se viene una reunión clave

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón
La Ciudad

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Ovación
En la comisión fiscalizadora de Newells anticipan un gobierno de reconstrucción

Por Hernán Cabrera
Ovación

En la comisión fiscalizadora de Newell's anticipan un gobierno de "reconstrucción"

En la comisión fiscalizadora de Newells anticipan un gobierno de reconstrucción

En la comisión fiscalizadora de Newell's anticipan un gobierno de "reconstrucción"

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido

"Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido"

Policiales
Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas
Policiales

Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

La Ciudad
Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Fentanilo contaminado: impulsan en Santa Fe una ley de etiquetado para rastrear medicamentos

Fentanilo contaminado: impulsan en Santa Fe una ley de etiquetado para rastrear medicamentos

Crecen los reclamos por facturas de la energía eléctrica

Crecen los reclamos por facturas de la energía eléctrica

Pullaro a los productores: Aquí tienen un gobierno aliado del campo
Politica

Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista
POLICIALES

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones
Economía

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos
Política

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones
Política

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo
El Mundo

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones
El Mundo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las prácticas engañosas de Prime
Información General

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Retenciones: la Sociedad Rural criticó el negocio del gobierno y exportadores
Economía

Retenciones: la Sociedad Rural criticó "el negocio del gobierno y exportadores"

Pellegrini: En octubre necesitamos más diputados libertarios
Política

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
NOVEDADES

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado
Zoom

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo