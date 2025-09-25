La Capital | Ovación | Holan

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero hay un factor que lo condiciona

El entrenador canalla, que tiene en la cabeza el equipo para jugar contra Gimnasia, debe esperar la evolución de un futbolista

Elbio Evangeliste

25 de septiembre 2025 · 14:59hs
Ariel Holan dio después de Talleres que quedó muy conforme con el funcionamiento de su equipo.

Después del empate contra Talleres y pese al sabor amargo que dejó en Central ese resultado, el entrenador Ariel Holan no tiene pensado mover piezas de cara al choque en La Plata frente a Gimnasia. En caso de poder cumplir con ese plan, podría hacer algo que hasta aquí nunca pudo en lo que va del torneo: repetir equipo.

La base que tiene el técnico canalla en la cabeza es la misma que la que viene de jugar en el Gigante y sólo tocaría algo si es por fuerza mayor.

Por el momento hay un puesto en la ofensiva en el que hay que poner un asterisco y tiene que ver con la presencia de Gaspar Duarte, quien formó parte del primer ensayo futbolístico de la semana pero que acusó una pequeña molestia muscular.

Duarte viene de dos partidos como titular, con una mejor actuación ante Talleres que frente a Boca. A Holan lo convenció y por eso tiene la idea de mantenerlo entre los once, siempre y cuando esté al ciento por ciento físicamente.

Hubo una frase fuerte por parte de Holan después del partido con Talleres, cuando hizo referencia a que su equipo había hecho “un partido excelente hasta la expulsión del jugador de Talleres (Navarro)”. Algunos días después se refuerza la idea de que no fue una declaración porque sí, sino que lo hizo convencido.

Lo que Holan tiene en la cabeza

Hay que remitirse a las pruebas. En la cabeza del técnico está la idea de repetir los once del último partido, algo que no pudo hacer en las primeras nueve fechas del torneo Clausura.

Gaspar Duarte viene de dos partidos como titular, pero es duda para el Central del próximo sábado en La Plata.

Es cierto que siempre pueden aparecer imponderables, generalmente lesiones. Es una de las razones por las que Holan nunca pudo mantener un once en cancha, siempre en el marco de buenos resultados, ya que Central es el único equipo del torneo que se mantiene invicto.

Hubo un par de partidos en los que estuvo a nada de hacerlo. Un ejemplo es en la seguidilla entre Deportivo Riestra y el clásico ante Newell’s, donde la variante que introdujo fue la de Juan Cruz Komar por Juan Giménez. En realidad, Komar ingresó en el primer tiempo tras la lesión en la rodilla del juvenil zaguero central y después se mantuvo como titular, aunque de un arranque a otro no fueron los mismos once.

La otra vez que pegó en el palo fue entre el clásico y Sarmiento de Junín, el partido que se suspendió antes del inicio del complemento por la lluvia. En esa ocasión Holan sorprendió con el ingreso de Santiago López en lugar de Enzo Copetti.

¿Y ahora qué?

Para Holan, el escenario es ideal para apostar por el mismo equipo, pero la molestia que sintió Duarte lo condiciona. Por el momento no hubo ningún parte médico, por lo que no habría que descartar al extremo. Pero frente al hermetismo que suele haber en este tipo de casos, sólo los protagonistas saben qué es lo que puede pasar.

Santi López celebra junto a Di María el gol de Fideo ante Boca. El juvenil es alternativa si Duarte no llega en condiciones.

Lo que parece claro es que en el caso de que Duarte no esté al cien por ciento físicamente, su lugar será ocupado por Santiago López, que fue quien lo reemplazó en estas últimas prácticas de fútbol. El último partido como titular del delantero que llegó proveniente de Independiente fue frente a Boca.

En lo que hace al resto del equipo, Holan no tocaría nada. Y si eso ocurre, habrá un claro respaldo por parte del entrenador a Emanuel Coronel, uno de los que falló en el gol con el que Talleres llegó al empate.

Komar, firme en la zaga central

A esta altura, por supuesto, tampoco se duda de Juan Cruz Komar, quien se viene manteniendo en el equipo pese a que Facundo Mallo ya está totalmente repuesto de la lesión muscular que sufrió en el choque en Tucumán, frente a Atlético.

Puede aparecer alguna variación en el dibujo táctico, pero de la forma que juegue Central, Ignacio Malcorra será parte del equipo. Si el esquema es el de los últimos encuentros, Nacho seguirá como ladero de Franco Ibarra en el anillo central.

Alejo Veliz hizo un gran esfuerzo para estar presente contra Talleres. Se bancó todo el partido e hizo el gol de Central.

Casi que no es necesario mencionarlo, pero en la base que Holan tiene en mente está por supuesto Alejo Veliz, de quien se dudaba que pudiera estar contra Talleres. El centrodelantero hizo un esfuerzo enorme para jugar y no sólo aguantó los 90 minutos, sino que fue el autor del gol canalla.

Central está en las gateras, listo para viajar a La Plata, y lo hará con un equipo que está bastante claro, salvo por las dudas sobre la presencia de Duarte. Si el delantero está para jugar, Holan tendrá la chance por primera vez en el Clausura de repetir los once.

