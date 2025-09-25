La Capital | Zoom | Andrea del Boca

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado por financiar una novela

Habían pedido tres años de prisión para la actriz, pero finalmente queda en libertad. Un repaso por su vida, sus amores y sus escándalos

25 de septiembre 2025 · 13:31hs
Andrea del Boca vuelve a estar en el centro de la escena con el juicio por "Mamá Corazón"

Luego de estar en el centro de una investigación judicial, la actriz Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado por el financiamiento de una telenovela.

La causa investigaba un supuesto fraude en el financiamiento de la telenovela "Mamá Corazón", grabada en 2015 pero nunca estrenada. Aunque la ficción llegó a ser editada, nunca salió al aire. La producción, a cargo de la productora A+A Group, contaba la historia de Alessandra (Del Boca), una vida madre de una adolescente (Anna del Boca -hija de Andrea-).

Además de Andrea del Boca, en la causa había 10 imputados más, dentro de los cuales se encontraba el exministro de Planificación Julio Julio De Vido. Todos fueron absueltos. El juez Fernando Canero fue el encargado de leer el veredicto del Tribunal Oral Federal 7, integrado también por Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

Qué dijo el tribunal

“El tribunal resuelve absolver libremente y sin costas a Andrea del Boca por los hechos por los cuales fue requerida su elevación a juicio”, leyó el juez Canero. Desde el TOC consideraron que no hubo ilícitos en los convenios realizados entre funcionarios del ministerio de Planificación, la Universidad Nacional de San Martín y del Incaa, organismos que posibilitaron los fondos para la productora A+A Group SRL, cuya representante era Andrea del Boca.

Además de del Boca y De Vido, el resto de los imputados -quienes también fueron absueltos- eran Carlos Rafael Ruta, exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general de la universidad, Nahuel Billón Ahumada, Nadia Marina Jacky, Liliana Amalia Mazure, Alberto Daniel García, Luis Vitullo, María Lucrecia Cardoso y Hugo Jorge Nielson.

Ahora bien, no es la primera vez que Andrea del Boca está en boca de todos. Desde muy pequeña Andrea se acostumbró al éxito: con apenas cuatro años ya era conocida por "Andrea Celeste" (1979), donde compartió pantalla con Ana María Picchio y Raúl Taibo. Años más tarde, en 1987, brilló junto a Ricardo Darín en "Estrellita mía", confirmando su lugar como una de las grandes estrellas del género.

A lo largo de su extensa carrera en cine y televisión, la artista no solo conquistó al público con sus personajes, sino que también protagonizó romances mediáticos, disputas familiares y denuncias judiciales que la mantuvieron siempre bajo el ojo público.

Cabe recordar que en 2019, su hija Anna Chiara denunció a su padre, Ricardo Biasotti, por abuso sexual y corrupción de menores. Se trató de un caso que, aunque terminó con una falta de mérito para el acusado, dejó a la familia en el centro de la tormenta. Y hoy, con el juicio oral por "Mamá Corazón" en su etapa final, la actriz vuelve a estar en el centro de la escena.

Quién es Andrea del Boca

Andrea del Boca es una actriz de 59 años, que nació y creció bajo el foco de la televisión argentina.

Su primera aparición en televisión fue a los cuatro meses y, a los cuatro años, ya actuaba en su primera telenovela “Nuestra Galleguita”. El gran salto en la ficción lo dio en 1973 con la telenovela “Papá Corazón”. Desde entonces, su vida transcurrió siempre entre sets de grabación, luces y revistas.

Ahora bien, su temprano debut no fue casualidad, toda su familia estaba organizada en torno a su éxito y trabajo. Andrea era hija de Nicolas, el director de la mayoría de las producciones que protagonizó, su hermana hacía el vestuario y su cuñado escribía los guiones.

Después de su gran protagónico en "Papá Corazón", Andrea no paró y a lo largo de su carrea se convirtió en la cara de las telenovelas más exitosas de la televisión argentina. Formó parte de la tira “Andrea Celeste”, en los ochenta, protagonizó "Señorita Andrea" y "Estrellita mía", en los noventa formó parte de éxitos como "Celeste", "Antonella y Perla Negra", y en los 2000 brilló en telenovelas como “El sodero de mi vida”.

Andrea logró mantenerse vigente durante cuatro décadas y la cámara la adoraba incluso en Europa. La telenovela "Mía, sólo mía" (1997), con participación de actores europeos contribuyó a su proyección internacional en ese continente.

Sus amores entre la ficción y la realidad

Ahora bien, la actriz estuvo siempre en el ojo público no solo por sus telenovelas, sino también por su vida privada y amorosa. El primer gran capítulo se abrió en 1982, durante la grabación de "Los cien días de Ana", cuando se enamoró de su coprotagonista, el galán de la telenovela José Luis Rodríguez Silvestre.

Lo que empezó como un romance de ficción se trasladó a la vida real y pronto comenzaron a mostrarse juntos. Su primera relación pública dio paso a su primer gran escándalo: Andrea todavía era menor de edad, él estaba casado y su esposa cursaba un embarazo.

image

Después de cinco años juntos, todo terminó cuando ella descubrió una infidelidad.

Tiempo después, Andrea mantuvo una relación amorosa con el director de cine Raúl de la Torre, veintisiete años mayor y expareja de Graciela Borges. Él la dirigió en "Un tal Funes y Peperina" y la relación duró cerca de seis años. A diferencia de su historia con Silvestre, el noviazgo terminó sin escándalos ni enfrentamientos.

image

En los noventa se la vinculó con un empresario estadounidense. Más precisamente con Jeffrey Sachs, el hijo del dueño de la cadena de bares Dunkin Donuts. Por casi dos años, Andrea vivió entre Buenos Aires y Nueva York.

image

Tras esa etapa, su vida amorosa se volvió un misterio alimentado por rumores: se la vinculó con galanes de sus novelas, empresarios y hasta políticos, pero ella nunca confirmó nada.

Fue en el 2000, en el cumpleaños de una amiga cuando conoció a Ricardo Biasotti, el hombre con quien tendría a su única hija, Anna Chiara.

El conflicto con Ricardo Biasotti

La relación entre Andrea del Boca y Ricardo Biasotti nació con expectativas, pero poco después del nacimiento de su hija Anna Chiara terminó en un escándalo público. La separación marcó el inicio de años de denuncias, declaraciones en los medios y una exposición constante.

El momento más complicado llegó a fines de 2019, cuando Anna Chiara denunció a su padre por abuso sexual agravado. En su testimonio, la joven aseguró que entre los 8 y 9 años había vivido situaciones de abuso en el departamento de Biasotti y mencionó además la participación de su entonces pareja, Amalia Granata.

image

En 2022, tras años de investigación y pericias psicológicas, la jueza María Gabriela Lanz resolvió dictar la falta de mérito para Biasotti.

Del brillo de la tevé al banquillo de acusados

Con el paso de los años, Andrea del Boca buscó un nuevo rol dentro del medio artístico: se acercó al kirchnerismo y se convirtió en productora. De esa etapa nació "Mamá Corazón", una telenovela grabada en 2015 que ella misma protagonizó y produjo, pero que jamás llegó a emitirse.

En 2016, la actriz fue denunciada por Ricardo Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, por destinar fondos públicos para la grabación de una telenovela que nunca se exhibió. En 2018, fue procesada por defraudación a la administración pública y embargada por 50 millones de pesos.

En estas semanas, ese expediente llegó a la instancia de juicio oral . La fiscal ante el Tribunal Oral Federal N.º 7, Fabiana León, pidió condenarla a 3 años y 6 meses de prisión como partícipe necesaria de administración fraudulenta, por irregularidades en el financiamiento estatal de la novela.

En su alegato, la fiscal sostuvo que existían pruebas suficientes para responsabilizar a Del Boca y a otros acusados. Además, reclamó el decomiso de bienes para recuperar los fondos y la restitución solidaria de casi 25 millones de pesos, actualizados. En el caso de los funcionarios públicos, también pidió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos. Pero finalmente tanto la actriz como el resto de los acusados fueron absueltos.

