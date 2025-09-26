La Capital | Ovación | Central

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

El Canalla visita al Lobo en un duelo clave para la clasificación a octavos de final. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

26 de septiembre 2025 · 10:00hs
Rosario Central visita a Gimnasia en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata por la 10ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Rosario Central visita a Gimnasia en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata por la 10ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Lobo y el Canalla de este sábado por la tarde.

A qué hora juegan Gimnasia vs. Central

El partido correspondiente a la Zona B entre Gimnasia y Central será este sábado 27 de septiembre, desde las 14.30, en el estadio Juan Carmelo Zerillo con el arbitraje principal de Fernando Echenique, mientras que en el VAR estará José Carreras.

Dónde ver Gimnasia vs. Central

La transmisión del encuentro entre el Lobo y el Canalla será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Central4.jpeg
En el último enfrentamiento entre ambos, Central venció 2-1 a Gimnasia en el torneo Apertura.

Posibles formaciones de Gimnasia y Central

Gimnasia: Nelson Insfrán: Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane o Augusto Max, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Marcelo Torres y Jan Hurtado. DT: Alejandro Orfila.

Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López o Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

