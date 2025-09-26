Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

POLICIALES Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Economía El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Economía Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Política Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Política Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones

El Mundo Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo

El Mundo La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones

Información General Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Economía Retenciones: la Sociedad Rural criticó "el negocio del gobierno y exportadores"

Política Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

Por Matías Petisce La Ciudad Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

NOVEDADES Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza

La Ciudad Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Información General Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma

La Ciudad Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma

Información General Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

La Región Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Zoom Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

Por Florencia O’Keeffe Salud El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo