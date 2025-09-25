La Capital | Newell's

Qué número de camiseta usarán los futbolistas surgidos de Newell's en el Mundial sub-20

Valentino Acuña, Mateo Silvetti y Tomás Pérez jugarán desde el domingo con la selección argentina en Chile. En el debut enfrentarán a Cuba

25 de septiembre 2025 · 19:43hs
Valentino Acuña

Valentino Acuña, con el número 17 de la selección argentina, que en esta ocasión llevará un excompañero de Newell's.

La AFA dio a conocer los números de las camisetas que utilizarán los futbolistas de la selección argentina, con tres jugadores identificados con Newell's, en el Mundial sub-20 que se disputará en Chile. El debut argentino será el domingo, a las 20, contra Cuba.

La delegación argentina, que arribó a Santiago de Chile y realizó la primera práctica este jueves, tiene en sus filas a tres jugadores surgidos de las inferiores de Newell's: Valentino Acuña, Mateo Silvetti y Tomás Pérez.

El único que continúa en el plantel rojinegro es Acuña. Silvetti se fue hace poco a Inter Miami, mientras que Mata Pérez fue transferido a Porto en febrero.

Acuña usará en número 8, Pérez el 15 y Silvetti el 17, que es el mismo que tuvo el año pasado con la camiseta de Newell's.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1971270400559698286&partner=&hide_thread=false

La emblemática número 10, que lució en el Sudamericano sub-20, también jugado en Chile, Claudio Echeverri, quien no fue cedido por Bayer Leverkusen para jugar el Mundial, será para el tucumano Alvaro Montoro, de Botafogo.

>> Leer más: Una mala para Central: River quedó afuera de la Copa Libertadores y le apuntará a la tabla anual

Otro ausente en el Mundial será Franco Mastantuono, ante la negativa de Real Madrid para que compita en Chile.

La numeración de la selección argentina

  1. Santino Barbi (Talleres)
  2. Tobías Ramírez (Argentinos)
  3. Julio Soler (Bornemouth)
  4. Dylan Gorosito (Boca)
  5. Milton Delgado (Boca)
  6. Juan Villalba (Gimnasia)
  7. Maher Carrizo (Vélez)
  8. Valentino Acuña (Newell's)
  9. Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)
  10. Alvaro Montoro (Botafogo)
  11. Ian Subiabre (River)
  12. Alvaro Susso (Vélez)
  13. Valente Pierani (Estudiantes)
  14. Santiago Fernández (Talleres)
  15. Tomás Pérez (Porto)
  16. Teo Pagano (San Lorenzo)
  17. Mateo Silvetti (Inter Miami)
  18. Tobías Andrada (Vélez)
  19. Santino Andino (Godoy Cruz)
  20. Gianluca Prestiani (Benfica)
  21. Alain Gómez (Valencia)

Argentina debutará contra Cuba y los siguientes partidos serán frente a Australia (miércoles 1º de octubre, a las 21) e Italia (sábado 4, a las 21).

Por Lucía Inés López
