Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Nahuel Meza va juicio por el crimen de Elías Vázquez, que murió al embestir un poste de alumbrado cuando quiso evitar que le roben la moto en diciembre de 2023

La Fiscalía pedirá 18 años de cárcel para un hombre acusado de haber asaltado a un motociclista que, para evitar el robo, aceleró la marcha, embistió un poste de alumbrado y murió . Nahuel José Meza llegará a juicio imputado de homicidio en ocasión de robo y otro asalto cometido tres horas después.

El 7 de diciembre de 2023, cerca de las 23.50, Elías Leonardo Vázquez circulaba por Battle y Ordóñez al 2500 una moto Yamaha FZ cuando fue abordado por dos jóvenes en otra moto con fines de robo. El metalúrgico de 28 años, ante la inminencia de ser asaltado, aceleró y perdió el control de la moto que terminó estrellada contra una columna de madera de alumbrado público y se golpeó la cabeza .

Con la víctima gravemente lesionada y tendida en el suelo, quien iba como acompañante levantó la moto de Vázquez y se dio a la fuga por Battle y Ordóñez hacia bulevar Oroño. Lo mismo hizo quien venía manejando la moto en la que iban los delincuentes, que para la fiscalía era Meza .

“Mi hija justo llegaba de trabajar, abrió el ventiluz y vio cómo los que lo perseguían le sacaban la moto y le gritaban que se levantara. Después bajaron la moto a la calle y la patearon hasta que arrancó ”, comentó un vecino sobre el mortal atraco.

>>Leer más: La policía detuvo a un joven por el homicidio de Elías Vázquez

El fiscal Luis Schiappa Pietra acusó a Meza de otro delito perpetrado tres horas después, minutos antes de ser apresado. Sobre las 3.30 del 8 de diciembre, en inmediaciones de la rotonda de Oroño y Uriburu, un hombre fue abordado por cuatro personas que le sustrajeron una moto Honda Falcon bordó. Uno de los asaltantes le exhibió a la víctima un arma de fuego y luego realizó varios disparos de arma de fuego al aire.

Los ladrones se fugaron enseguida con la moto robada. Pero minutos más tarde, en el marco de un operativo cerrojo que había ordenado la fiscalía para buscar a los sospechosos del mortal atraco, Meza fue divisado por personal del Comando Radioeléctrico en el pasaje 507 al 1700. Iba a bordo de una moto Honda XR roja y negra de 150 centímetros cúbicos. Al escuchar la voz de alto el muchacho se detuvo. Luego trascendió que esa moto también había sido robado minutos antes y que la víctima había sido rozada por una bala.

Fuga

Meza quedó detenido en la comisaría 21ª de Arijón al 2300 donde días más tarde volvió a estar en las noticias como uno de los 25 detenidos que se fugaron del penal el 21 de diciembre de 2023. El hombre, que ya estaba imputado por el homicidio de Vázquez, fue recapturado en el pasaje 528 al 6300.

>>Leer más: Imputaron a un sospechoso por la muerte del motociclista en el barrio 17 de agosto

En la audiencia preliminar al juicio oral por el homicidio de Vázquez el fiscal Schiappa Pietra presentó la acusación, las evidencias que exhibirá en el juicio y adelantó que pedirá una condena a 18 años de cárcel para Meza por los delitos de homicidio en ocasión de robo, robo calificado por el uso de arma de fuego y encubrimiento.

El juez Aldo Bilbao Benítez tuvo por formalizada la audiencia, aceptó las pruebas ofrecidas por las partes para rendir en juicio y admitió la acusación formulada por la Fiscalía.