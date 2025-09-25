La Capital | Información General | Amazon

Amazon devolverá USD 1.500 millones a usuarios por las "prácticas engañosas" de Prime

También fue multado con otros mil millones por dificultar que millones de afectados puedan cancelar el servicio

25 de septiembre 2025 · 22:01hs
Amazon devolverá USD 1.500 millones a usuarios por las prácticas engañosas de Prime

Amazon pagará 2.500 millones de dólares tras alcanzar un acuerdo "histórico" con la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) "por sus prácticas engañosas" de inscripción en línea a su membresía de Prime y dificultar que millones de afectados pudieran cancelarlo.

La agencia federal indicó este jueves que la empresa fundada por Jeff Bezos "utilizó métodos engañosos" para inscribir a los consumidores en Prime sin su consentimiento en violación a la ley de la FTC y la Ley de Restauración de la Confianza de los Compradores en Línea y luego "dificultó enormemente su cancelación".

>> Leer más: Cómo pedir la devolución de impuestos de Netflix, HBO Max y Spotify en la web de Arca

El acuerdo surge dos días después de haber comenzado un juicio en la ciudad estadounidense de Seattle.

Según el acuerdo, en el que Amazon no admite ni niega las acusaciones, el gigante minorista pagará una multa de 1.000 millones de dólares, tendrá que reembolsar 1.500 millones a los consumidores afectados por dichas prácticas, y deberá hacer cambios significativos en la inscripción y cancelación de Prime.

Un botón de cancelación para Amazon Prime

Entre los cambios, Amazon debe incluir un botón para que los clientes rechacen Prime y explicar claramente los términos de dicha suscripción, como el costo, la fecha y frecuencia de los cargos a los consumidores, si la suscripción se renueva automáticamente y qué hacer para su cancelación, según un comunicado de la FTC.

Amazon deberá pagar, además, a un supervisor externo independiente para que supervise su cumplimiento del proceso de compensación al consumidor.

La FTC acusó en 2023 a la empresa y a varios de sus ejecutivos de engañar deliberadamente a millones de consumidores para inscribirse en Prime.

“Hoy, la FTC hizo historia y aseguró una victoria monumental y sin precedentes para los millones de estadounidenses que están cansados de suscripciones engañosas que parecen imposibles de cancelar”, indicó en el comunicado el presidente de la FTC, Andrew N. Ferguson.

De acuerdo con Ferguson, la evidencia demostró que Amazon "utilizó sofisticadas trampas de suscripción diseñadas para manipular a los consumidores para inscribirse en Prime y luego hizo que fuera extremadamente difícil para los consumidores cancelar su suscripción".

La FTC indicó que los documentos de Amazon presentados antes del juicio mostraron que sus ejecutivos y empleados discutieron estos problemas de inscripción y cancelación, y que hicieron comentarios que describían esa suscripción como "un mundo un tanto turbio" y “un cáncer tácito”.

Noticias relacionadas
Anmat prohibió el uso y comercialización de un equipo de depilación definitiva 

Anmat prohibió un equipo de depilación definitiva por ser un producto falsificado

Pami entrega pañales a domicilio pero establece límites en las cantidades que se pueden recibir por mes

Pami: cuántos pañales puede pedir un afiliado por mes y cómo solicitarlos

Familiares y amigos se movilizaron pidiendo Justicia por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

Triple femicidio de Brenda, Morena y Lara: todo lo que se sabe hasta ahora

En Rosario hay un asueto y un feriado en el mes de octubre 

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Ver comentarios

Las más leídas

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Lo último

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las prácticas engañosas de Prime

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

Como cada 25 de septiembre, miles de fieles llegaron al santuario de San Nicolás para agradecer, pedir milagros y compartir historias de fe

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

Por Lucía Inés López
Newells: el consenso para adelantar las elecciones difirió en las formas y se vota en diciembre
Ovación

Newell's: el consenso para adelantar las elecciones difirió en las formas y se vota en diciembre

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi
La Ciudad

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Economía

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta

Fallo de la Corte: Iapos debe cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Fallo de la Corte: Iapos debe cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Economía

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

Ovación
Los Pumas, listos para perseguir un sueño ante el campeón del mundo: primer capítulo en Durban
Ovación

Los Pumas, listos para perseguir un sueño ante el campeón del mundo: primer capítulo en Durban

Los Pumas, listos para perseguir un sueño ante el campeón del mundo: primer capítulo en Durban

Los Pumas, listos para perseguir un sueño ante el campeón del mundo: primer capítulo en Durban

A Newells y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

A Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newells

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

Policiales
El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario
Policiales

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

La Ciudad
Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

Por Lucía Inés López
La Ciudad

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Pellegrini: En octubre necesitamos más diputados libertarios
Política

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
NOVEDADES

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario
La Ciudad

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado
Zoom

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño
LA CIUDAD

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones
Economía

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones
Información General

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido
Policiales

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Las liquidaciones del agro bajaron al dólar y el Tesoro compró para sostenerlo
Economía

Las liquidaciones del agro bajaron al dólar y el Tesoro compró para sostenerlo

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, en la visita a Gimnasia
OVACIÓN

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, en la visita a Gimnasia