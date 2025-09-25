El índice de pobreza bajó al 28,1% en el Gran Rosario durante el primer semestre

En la región hay 381.724 personas que no cubren la canasta básica de bienes y servicios. La indigencia alcanza a 84.648, es decir el 6,2% de la población. A nivel nacional, el indicador de pobreza que mide el Indec llegó al 31,6%. En el Gran Santa Fe fue del 35,8%

Según el Indec, la pobreza bajó en el Gran Rosario y en todo el país.

El índice de pobreza del Gran Rosario experimentó una fuerte baja entre el primer semestre de 2024 y el mismo período de 2025 . Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el 28,1% de la población del aglomerado era pobre a junio de este año mientras que el 6,2% es indigente. Es decir que 381.724 personas no pudieron reunir los ingresos necesarios para costear una canasta básica de bienes y servicios , de las cuales 84.648 no llegaron ni siquiera a cubrir la de alimentos.

Según el organismo de estadística nacional, la reducción del índice de pobreza en un año fue de 18,7 puntos porcentuales , teniendo en cuenta que en el primer semestre de 2024 la tasa había saltado a niveles pocas veces visto, de 46,8%. La de indigencia bajó 12 puntos , desde el 18,2% de un año atrás.

Pero si se comparan los últimos seis meses, los números también muestran una mejoría, de 4,3 puntos porcentuales en el caso de la población pobre y de 2,3 puntos en la indigente. La reducción de la inflación, ayudada por una metodología no actualizada de medición de precios, y un ajuste en la toma de datos de la Encuesta Permanente de Hogares, agiganta la reducción del índice respecto de años anteriores.

De esta forma, el gobierno nacional puede exhibir cifras que hablan de una baja en las cifras de pobreza e indigencia en relación a los últimos tres años , más allá de que no se sienta en la vida real.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/1971291442804146681&partner=&hide_thread=false La pobreza continúa descendiendo.



La pobreza en Argentina se ubicó en 31,6% durante el primer semestre de 2025, según la medición publicada por el @INDECArgentina, lo que significa una baja interanual de 21,3 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2024.



Asimismo,… pic.twitter.com/HxzhqAJsIY — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 25, 2025

>> Leer más: Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

La pobreza en el país

A nivel nacional, el Indec también registró esa reducción. Al 31,6% en el caso de la población que no cubre con sus ingresos de la canasta básica de bienes y servicios y al 6,9% en el caso de la que no puede pagar los alimentos básicos.

En el total de 31 aglomerados que mide el organismo de estadística, 9,5 millones de personas son pobres y 2,1 millones indigentes. En la provincia de santa Fe, la pobreza afectó también al 35,8% de la población del Gran Santa Fe y al 34,5% del conglomerado que Villa Constitución comparte con la bonaerense San Nicolás.