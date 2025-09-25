La Capital | Economía | pobreza

El índice de pobreza bajó al 28,1% en el Gran Rosario durante el primer semestre

En la región hay 381.724 personas que no cubren la canasta básica de bienes y servicios. La indigencia alcanza a 84.648, es decir el 6,2% de la población. A nivel nacional, el indicador de pobreza que mide el Indec llegó al 31,6%. En el Gran Santa Fe fue del 35,8%

25 de septiembre 2025 · 16:42hs
Según el Indec

Según el Indec, la pobreza bajó en el Gran Rosario y en todo el país.

El índice de pobreza del Gran Rosario experimentó una fuerte baja entre el primer semestre de 2024 y el mismo período de 2025. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el 28,1% de la población del aglomerado era pobre a junio de este año mientras que el 6,2% es indigente. Es decir que 381.724 personas no pudieron reunir los ingresos necesarios para costear una canasta básica de bienes y servicios, de las cuales 84.648 no llegaron ni siquiera a cubrir la de alimentos.

Según el organismo de estadística nacional, la reducción del índice de pobreza en un año fue de 18,7 puntos porcentuales, teniendo en cuenta que en el primer semestre de 2024 la tasa había saltado a niveles pocas veces visto, de 46,8%. La de indigencia bajó 12 puntos, desde el 18,2% de un año atrás.

Comparación semestral

Pero si se comparan los últimos seis meses, los números también muestran una mejoría, de 4,3 puntos porcentuales en el caso de la población pobre y de 2,3 puntos en la indigente. La reducción de la inflación, ayudada por una metodología no actualizada de medición de precios, y un ajuste en la toma de datos de la Encuesta Permanente de Hogares, agiganta la reducción del índice respecto de años anteriores.

De esta forma, el gobierno nacional puede exhibir cifras que hablan de una baja en las cifras de pobreza e indigencia en relación a los últimos tres años, más allá de que no se sienta en la vida real.

>> Leer más: Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

La pobreza en el país

A nivel nacional, el Indec también registró esa reducción. Al 31,6% en el caso de la población que no cubre con sus ingresos de la canasta básica de bienes y servicios y al 6,9% en el caso de la que no puede pagar los alimentos básicos.

En el total de 31 aglomerados que mide el organismo de estadística, 9,5 millones de personas son pobres y 2,1 millones indigentes. En la provincia de santa Fe, la pobreza afectó también al 35,8% de la población del Gran Santa Fe y al 34,5% del conglomerado que Villa Constitución comparte con la bonaerense San Nicolás.

El acto de apertura del congreso anual de Federación Agraria contó con la presencia de autoridades y funcionarios provinciales.

"Los pequeños y medianos productores no fuimos los beneficiarios de las retenciones cero"

El Gobierno anunció el lunes la suspensión de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. 

Retenciones: la Sociedad Rural criticó "el negocio de gobierno y exportadores"

El presidente Javier Milei fue recibido por la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva.

Las liquidaciones del agro bajaron al dólar y el Tesoro compró para sostenerlo

Funcionarios de Economía estuvieron el martes en la Bolsa de Rosario. Advirtieron que la retención cero era solo una ventana de oportunidad.

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

A Newells y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

A Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

Pullaro a los productores: Aquí tienen un gobierno aliado del campo

Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta

Propuso un menú de alternativas a los acreedores, que incluyen recuperos de hasta 200 % cuando comprometan el abastecimiento de granos
Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Casa Fracassi: una limpieza arranca la restauración del histórico edificio rosarino
La Ciudad

Casa Fracassi: una limpieza arranca la restauración del histórico edificio rosarino

Fallo de la Corte: Iapos debe cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Fallo de la Corte: Iapos debe cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler
Policiales

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler

Pullaro a los productores: Aquí tienen un gobierno aliado del campo
Politica

Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
La Ciudad

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

Ovación
La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newells
OVACIÓN

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newells

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

Brasil, decime qué se siente: los entrenadores argentinos invaden el Brasileirao

Brasil, decime qué se siente: los entrenadores argentinos invaden el Brasileirao

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Policiales
Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista
POLICIALES

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

La Ciudad
Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
La Ciudad

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Casa Fracassi: una limpieza arranca la restauración del histórico edificio rosarino

Casa Fracassi: una limpieza arranca la restauración del histórico edificio rosarino

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado
Zoom

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño
LA CIUDAD

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones
Economía

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones
Información General

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido
Policiales

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Las liquidaciones del agro bajaron al dólar y el Tesoro compró para sostenerlo
Economía

Las liquidaciones del agro bajaron al dólar y el Tesoro compró para sostenerlo

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, en la visita a Gimnasia
OVACIÓN

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, en la visita a Gimnasia

Basta de matarnos: Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI
Economía

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Elecciones en Newells: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

Por Hernán Cabrera
Ovación

Elecciones en Newell's: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios
La Ciudad

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel
Policiales

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo
Información General

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo