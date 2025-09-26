La Capital | Zoom | Rosario

Agenda cultural en Rosario: música en vivo y obras de teatro para toda la familia

Desde el viernes 26 al domingo 28, los escenarios rosarinos presentan espectáculos para todos los gustos, edades y bolsillos. La agenda en esta nota

26 de septiembre 2025 · 11:32hs
Turf dará un show gratuito en Rosario este fin de semana 

Turf dará un show gratuito en Rosario este fin de semana 

Rosariorecibe la primavera con una agenda cargada de shows, espectáculos teatrales y eventos gratuitos. Ideal para disfrutar del arte, entretenimiento y la cultura con amigos o en familia en los distintos puntos de la ciudad.

Desde el viernes 26 al domingo 28, la oferta cultural rosarina promete opciones para todos los gustos, bolsillos y edades. Habrá grandes artistas de la música, propuestas teatrales y eventos al aire libre.

A continuación, un repaso por algunas eventos que tendrán lugar este fin de semana:

Música: rock, jazz, folclore y grandes artistas

El viernes 26 la música suena como protagonista. En el Teatro Comedia, el legendario de Litto Nebbia resonará a partir de las 21. La ciudad de Rosario también recibirá en Plataforma Lavardén, a Liliana Herrero y Susy Shock el viernes a las 21 hs.

Para los amantes del rock, la banda Eruca Sativa estará en la Sala de las Artes a las 20, mientras que para los fanáticos del folclore, Destino San Javier se presentará en el Teatro El Círculo a las 21 hs. Para este último show, quienes cuenten con la tarjeta Beneficios La Capital podrán obtener un 20% de descuento en sus entradas.

La noche del viernes también tendrá el Flor D Picnic en el Parque Sunchales a las 18 hs con la música de La Bogareña, Lo´Pariente y otros artistas, con entrada gratuita. Para quienes quieran continuar la fiesta, en Casa Brava a las 23 horas se presentará la fiesta Matilda y DJ Carrión, también con entrada gratuita.

El sábado 27, los rosarinos podrán disfrutar de un show gratuito en el Parque de la Bandera, con shows de Fabiana Cantilo, Turf y Dios Salve a la Reina a partir de las 18 horas. Paralelamente en la Sala de las Artes, a las 20 horas, la banda Indios presentará su nuevo disco a las 20 horas. Ese mismo día, a las 23.55, la fiesta se encenderá en El Groove en el Bioceres Arena a las 23:55 hs, con Caliope Family, y Tita Smith.

Para cerrar el finde, el domingo 28 los rosarinos podrán disfrutar de la música de Evelin Russo en Hache Pub a las 19 hs (donde presentará su nuevo video), con entrada gratuita. A las 21 hs, Tiago y Los Pájaros tocarán en Beatmemo. Y para los amantes del jazz, el Museo Estévez recibirá al jazzero alemán Johannes Bockholt a las 20:30 hs y en la Familia Veneta, la Camerata Cosmopolita dará su concierto a 18:30 hs.

Teatro para todos los gustos

El teatro también tiene un lugar destacado en la agenda. El sábado 2 a las 21 horas, el Espacio Bravo, presenta la obra “No descansa nunca” (20% de descuento con BLC). Ese mismo día, el teatro La Comedia recibirá a las 21.30 ”Muerde” (20% de descuento con BLC), la obra protagonizada por Luciano Cáceres.

El sábado también tiene una propuesta especial en Villa Hortensia a partir de las 13 horas. Los locales tendrán la posibilidad de viajar en el tiempo con La Comarca, un encuentro nacional de arte medieval con entrada gratuita.

El domingo 28, la cartelera teatral se completa con la obra infantil "El Teatro está Embrujado" en el Museo Estevez a las 16.30 (20% de descuento con BLC). Y en La Casa del Tango, el humor de Jenny, La Paraguaya hará reír a los rosarinos a las 19.30 (20% de descuento con BLC).

