Primera C: "Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido"

El mediocampista salaíto Diego Aguirre resaltó la buena campaña del equipo y se ilusiona con el ascenso a la Primera B

Por Juan Iturrez

26 de septiembre 2025 · 06:10hs
El 10 de Argentino. El neuquino Diego Aguirre se refirió a los encuentros que jugarán en el Reducido. 

En barrio Sarmiento se vive con entusiasmo el inicio del Reducido de la Primera C, por los dos encuentros que debe disputar Argentino ante Leandro N. Alem en busca del segundo ascenso a la Primera B.

El primer partido se disputará el lunes en General Rodríguez a partir de la 15.30 con el arbitraje de Gonzalo Correa y la revancha será dentro de 8 días en estadio José Martin Olaeta.

En ese contexto, el hábil mediocampista Diego Aguirre se refirió a la campaña que realizaron en el torneo anual y a los importantes encuentros que deben disputar en siete días por el Reducido. “Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem”, dijo el futbolista en diálogo con Ovación.

Diego Aguirre se ilusiona con Argentino

“La temporada fue aceptable para el plantel porque terminó entre los mejores de la zona, en un certamen muy parejo, y porque una fecha antes se logró clasificar para disputar el Reducido en busca del ansiado ascenso”, declaró el mediocampista.

El 10 del Albo, en silencio, con el correr de los partidos se transformó en una pieza fundamental en el once de los equipos dirigidos primero por Daniel Fagiani, luego por José Previtti y ahora por Gerardo Martino (hijo).

El mediocampista lleva dos temporada en el Albo

“Hace dos temporadas que estoy vistiendo la camiseta de Argentino y siempre dejé todo, junto al plantel, para que el club esté en el primer puesto”, confió Aguirre.

De cara a los partidos por el Reducido, el hábil mediocampista valoró la entrega y el sacrificio que realizan sus compañeros para llevar al Albo a otra categoría.

Argentino tienen jugadores experimentados

“Argentino tiene un grupo humano excelente que se exige al máximo en cada entrenamiento para estar de la mejor manera en los encuentros que deben disputar. A eso se le suman los jugadores experimentados, como los casos de Lucas Bracco, Alejo Fernández, Alexis Schmidt (capitán) y Nelson Ábalos. Todos ponen ese plus de experiencia en un plantel que es muy joven en la divisional”, dijo el jugador oriundo de la ciudad de Neuquén .

Con respecto al rival, expresó: “Es un equipo compuesto por jugadores experimentados y buscarán hacer valer la localía. Argentino tratará de desplegar su juego. Tenemos jugadores de buen pie para sacar un buen resultado y después definirlo en nuestra cancha”, cerró el mediocampista del Albo.

Por su parte el plantel comandado por Gerardo Martino continúa con los entrenamientos y el domingo, después de la práctica matutina, viajarán a Buenos Aires para quedar concentrado de cara al partido del lunes.

