Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Uno de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe, por el que se ofrecían 20 millones de pesos de recompensa a cambio de datos sobre su paradero, fue detenido este jueves por personal de Gendarmería cuando caminaba por las calles de Rosario.

Fernando Andrés "Colo" Cappelletti, de 30 años, era buscado por su presunta vinculación con la banda Los Menores. Se lo acusa de regentear juego clandestino, bajo la figura de asociación ilícita.

Según trascendió, Cappelletti había sido identificado en un allanamiento en barrio Triángulo en la madrugada pero no fue detenido. Personal de Gendarmería lo siguió y finalmente lo capturó en inmediaciones de Pellegrini y Colón.

2025-09-25 mas buscados colo cappelletti

Los prófugos más buscados

Colo Cappelletti estaba incluido en la lista de los prófugos más buscados por la provincia, entre quienes están Matías Ignacio Gazzani (por quien se ofrece una recompensa de 70 millones de pesos), Brian Walter Bilbao (50 millones de pesos), Vicente Matías Pignata (40 millones de pesos), Jesús Maximiliano Eusebio (35 millones de pesos), Facundo Nicolás Aguirre (35 millones de pesos), Fernando Sebastián Vázquez (30 millones de pesos), Alexis Emanuel "Chami" Mendoza (30 millones de pesos) y Ramiro Gastón Escalante (25 millones de pesos).

El pasado miércoles 17 había caído en Recreo otro de los más buscados, Ernesto Fabián Quintana, en un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se le atribuye un homicidio cometido en 2020 en Sauce Viejo, además de vínculos con el narcotráfico y el narcomenudeo.