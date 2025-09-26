La Capital | La Ciudad | fentanilo

Fentanilo contaminado: impulsan en Santa Fe una ley de etiquetado para rastrear medicamentos

El Senado provincial discutirá una iniciativa que contempla un sistema para remedios de alto riesgo que se pueda consultar en tiempo real

26 de septiembre 2025 · 10:42hs
Fentanilo contaminado. Quieren que Santa Fe tenga una ley que facilite el control en la distribución para evitar que medicamentos adulterados lleguen a la población.

Foto: La Capital / Archivo.

Fentanilo contaminado. Quieren que Santa Fe tenga una ley que facilite el control en la distribución para evitar que medicamentos adulterados lleguen a la población.

El Senado provincial analiza un proyecto de ley para que Santa Fe tenga su propia normativa de trazabilidad para evitar la distribución de medicamentos adulterados como el caso del fentanilo. El legislador provincial Ciro Seisas explicó que la iniciativa contempla un etiquetado seguro para realizar un control en tiempo real. De no mediar contratiempos políticos, el tema podría obtener media sanción en la próxima sesión en la Legislatura.

“Presentamos un proyecto de ley para crear un sistema de etiquetado seguro y estandarizado, consultable en forma digital en tiempo real, y que dispone que todos los medicamentos de alto riesgo como los opioides, tengan un sistema de control e identificación cromática para tratar de evitar la circulación y la producción de estos elementos adulterados”, indicó.

El senador por el departamento Rosario agregó que “esas adulteraciones pueden darse en el proceso de producción, que fue lo detectó (en el caso del fentanilo contaminado) Anmat entre noviembre y diciembre del año pasado. Sin embargo, se siguió fabricando fentanilo dos meses más hasta que se ordenó el cese de la producción, pero la distribución continuó. El circuito recién estuvo alerta entre abril y mayo. Entonces hubo un lapso de 4 o 5 meses en los cuales, esa demora causó esta tragedia sanitaria”.

>> Leer más: Fentanilo contaminado: procesaron a 15 acusados y embargaron por $1 billón al dueño de HLB Pharma

En declaraciones a LT8, expresó: “Hay que tener en cuenta que se habla de la Tragedia de Once, en la que murieron unas 50 personas, y por el fentanilo contaminado fallecieron más del doble. Ayer trascendió el procesamiento de trece ejecutivos de HLB Pharma, entre ellos su titular Ariel García Furfaro, por adulteración de sustancias medicinales de modo peligroso para la salud de las personas. Si hubiese existido, después del antecedente que tuvimos en Rosario (García Furfaro fue uno de los socios mayoritarios de laboratorio Apolo, que explotó en 2016), hoy no estaríamos hablando de esta tragedia”, subrayó el legislador.

Seisas sostuvo que “hay una ley de trazabilidad, pero que deja huecos, hay errores sistémicos, hay circuitos administrativos que vuelven lento el sistema. También instamos al gobierno nacional y al Congreso para que elaboren una norma que podamos armonizar, porque la necesitamos realmente, sino será muy difícil que avence la nuestra”.

>> Leer más: Fentanilo contaminado: quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

El senador rosarino afirmó que “este proyecto de ley mejora el sistema de control, lo propone Santa Fe que es una provincia golpeada durante muchos años por el narcotráfico y que necesita que los controles sobre estas drogas sean más estrictos para no dejar a la mala acción empresaria hacer su propio negocio. En esta iniciativa veníamos trabajando con la Federación Argentina de Asociaciones de Anesteosiología y con el Colegio de Farmacéuticos para establecer un código de colores coincidentes con normas Isso internacionales y así adoptar y tomar como ejemplo las políticas que tienen los países serios en cuanto a controles, es decir hacer nomars en espejo”.

A título de recomendaciones profesionales. Esto es una cuestión técnica, pero también hace la seguridad sanitaria, pero también a la legibilidad y durabilidad de estas drogas que pueden ser peligrosas para la vida humana”.

Noticias relacionadas
Nación habilitó que la española World2Fly explote comercialmente rutas entre Argentina y España. Rosario en la mira.

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron tras perseguirla y hostigarla.

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

La Oficina Municipal del Consumidor se convirtió en la primera ventanilla de contención frente a las quejas por las boletas de la energía eléctrica, un servicio esencial que cada vez genera más malestar.

Crecen los reclamos por facturas de la energía eléctrica

Despiste y vuelco en la autopista a Córdoba. El Chevrolet quedó en un zanjón y tuvieron que ponerle listones de madera para sostenerlo.

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde

Ver comentarios

Las más leídas

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Lo último

Agenda cultural en Rosario: música en vivo y obras de teatro para toda la familia

Agenda cultural en Rosario: música en vivo y obras de teatro para toda la familia

Con nuevo disco, Indios vuelve a Rosario: Es nuestro lugar en el mundo

Con nuevo disco, Indios vuelve a Rosario: "Es nuestro lugar en el mundo"

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Tras la reforma de la Constitución, la provincia ya no tiene religión oficial. Muchos dudan sobre qué puede ocurrir con los feriados del santoral católico. Los debates que se vienen

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón
La Ciudad

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Ovación
En la comisión fiscalizadora de Newells anticipan un gobierno de reconstrucción

Por Hernán Cabrera
Ovación

En la comisión fiscalizadora de Newell's anticipan un gobierno de "reconstrucción"

En la comisión fiscalizadora de Newells anticipan un gobierno de reconstrucción

En la comisión fiscalizadora de Newell's anticipan un gobierno de "reconstrucción"

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido

"Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido"

Policiales
Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas
Policiales

Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

La Ciudad
Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Fentanilo contaminado: impulsan en Santa Fe una ley de etiquetado para rastrear medicamentos

Fentanilo contaminado: impulsan en Santa Fe una ley de etiquetado para rastrear medicamentos

Crecen los reclamos por facturas de la energía eléctrica

Crecen los reclamos por facturas de la energía eléctrica

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista
POLICIALES

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones
Economía

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos
Política

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones
Política

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo
El Mundo

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones
El Mundo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las prácticas engañosas de Prime
Información General

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Retenciones: la Sociedad Rural criticó el negocio del gobierno y exportadores
Economía

Retenciones: la Sociedad Rural criticó "el negocio del gobierno y exportadores"

Pellegrini: En octubre necesitamos más diputados libertarios
Política

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
NOVEDADES

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado
Zoom

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño
LA CIUDAD

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"