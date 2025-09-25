La Capital | Política | Pellegrini

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios, no tibios que hablan de antikirchnerismo pero votan siempre con ellos"

El candidato a diputado nacional por Santa Fe dijo que “La Libertad Avanza es la única opción para cambiar Argentina para siempre”

25 de septiembre 2025 · 19:25hs
Pellegrini: En octubre necesitamos más diputados libertarios, no tibios que hablan de antikirchnerismo pero votan siempre con ellos

El candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza), aseguró que las últimas votaciones demuestran que el Congreso de la Nación está cooptado por el kirchnerismo. “Hay quienes se llevan la boca hablando de antikirchnerismo pero después votan siempre con la oposición. No son honestos intelectualmente”, remarcó.

El candidato de Javier Milei en la provincia de Santa Fe dijo que las próximas elecciones de octubre marcarán el futuro del país.

“Necesitamos diputados fieles al gobierno que le den las herramientas al presidente para avanzar con las reformas en lo penal, lo laboral y en lo impositivo. Hoy el Congreso está cooptado por el kirchnerismo. Es clave que esto cambie para que no se caiga todo el esfuerzo que hicieron los argentinos”, opinó.

Pellegrini se refirió al resto de las listas para las elecciones intermedias y describió: “Hay quienes se llevan la boca hablando de antikirchnerismo, pero votan siempre con la oposición. Si te fijas, está Agustín Rossi, que ya era candidato desde antes de que yo naciera, están dispuestos a romper todo con tal de volver al poder. Mientras que del otro lado está la lista de la vicegobernadora de la provincia, que en los siguientes lugares tienen a candidatos socialistas y radicales que votan siempre con el kirchnerismo. Son falsos antikirchneristas que se presentan como una opción, pero votan igual”.

Para terminar, Pellegrini advirtió: “La opción para cambiar para siempre el país es elegir a La Libertad Avanza, es resto es más de lo mismo”.

Noticias relacionadas
La Asamblea Legislativa sesionó en la Cámara baja provincial.

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Con Pullaro, Scaglia, Farías y Schiaretti en el escenario, Provincias Unidas lanzó su campaña con críticas a Milei y al kirchnerismo. 

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Vía redes sociales, Cristina Kirchner renovó sus cuestionamientos a Javier Milei.

Cristina a Milei: "¿Viste que al final era el dólar? No solucionaste nada y empeoraste todo"

Javier Milei en la ONU

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Ver comentarios

Las más leídas

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

Lo último

Pellegrini: En octubre necesitamos más diputados libertarios

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

A Newells y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

A Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta

Propuso un menú de alternativas a los acreedores, que incluyen recuperos de hasta 200 % cuando comprometan el abastecimiento de granos
Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Casa Fracassi: una limpieza arranca la restauración del histórico edificio rosarino
La Ciudad

Casa Fracassi: una limpieza arranca la restauración del histórico edificio rosarino

Fallo de la Corte: Iapos debe cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Fallo de la Corte: Iapos debe cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler
Policiales

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler

Pullaro a los productores: Aquí tienen un gobierno aliado del campo
Politica

Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
La Ciudad

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Ovación
La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newells
OVACIÓN

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newells

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

Brasil, decime qué se siente: los entrenadores argentinos invaden el Brasileirao

Brasil, decime qué se siente: los entrenadores argentinos invaden el Brasileirao

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Policiales
Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista
POLICIALES

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

La Ciudad
Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
La Ciudad

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Casa Fracassi: una limpieza arranca la restauración del histórico edificio rosarino

Casa Fracassi: una limpieza arranca la restauración del histórico edificio rosarino

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario
La Ciudad

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado
Zoom

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño
LA CIUDAD

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones
Economía

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones
Información General

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido
Policiales

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Las liquidaciones del agro bajaron al dólar y el Tesoro compró para sostenerlo
Economía

Las liquidaciones del agro bajaron al dólar y el Tesoro compró para sostenerlo

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, en la visita a Gimnasia
OVACIÓN

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, en la visita a Gimnasia

Basta de matarnos: Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI
Economía

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Elecciones en Newells: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

Por Hernán Cabrera
Ovación

Elecciones en Newell's: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios
La Ciudad

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios