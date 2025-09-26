Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Política
Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos
Política
Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones
El Mundo
Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo
El Mundo
La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones
Información General
Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime
Economía
Retenciones: la Sociedad Rural criticó "el negocio del gobierno y exportadores"
Política
Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"
La Ciudad
Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires
NOVEDADES
Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
La Ciudad
Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad
Información General
Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma
La Ciudad
Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma
Información General
Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
La Región
Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
Zoom
Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado
Salud
El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo
LA CIUDAD
Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"
Politica
Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei
Información General
Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones