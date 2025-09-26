Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

El cuerpo del hombre de 58 años fue hallado sobre el pavimento. La primera hipótesis del caso se refiere a un siniestro vial en zona oeste

La policía rosarina confirmó este viernes la muerte de un motociclista en un presunto accidente de tránsito. La víctima falleció a la medianoche sobre avenida Presidente Perón , pero los encargados del operativo no pudieron determinar en qué circunstancias se produjo el deceso.

De acuerdo a la denuncia, un hombre de 58 años se cayó a pocas cuadras del acceso a Circunvalación . Las fuerzas de seguridad provinciales se enteraron de la situación mientras realizaban un control vehicular y presumen que el incidente fue la consecuencia de un siniestro vial.

A partir del aviso, agentes del Comando Radioeléctrico encontraron el rodado tirado sobre el pavimento. Minutos antes de las 12 y media de la noche, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) constataron que Félix R. había muerto en el mismo lugar.

Según fuentes oficiales, el conductor quedó tendido en el cruce de la exavenida Godoy y República del Salvador . Los uniformados advirtieron que estaba boca abajo en el carril rápido y no presentaba signos vitales cuando llegaron al lugar.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una moto Keller de 110 cc que había caído de costado, muy cerca del cantero divisor de una de las principales arterias de la zona oeste rosarina. El rodado tenía la baulera abierta y a su alrededor había varios elementos personales desparramados.

Después del operativo en avenida Presidente Perón, la policía llevó el rodado hasta la comisaría 32ª para liberar la calzada. En tanto, el cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para realizar la autopsia correspondiente.

En primera instancia, las autoridades no contaban con indicios ni testimonios para determinar la causa de la muerte del motociclista. El registro de las actuaciones quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para continuar con la investigación.