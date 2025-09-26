La Capital | La Ciudad | motociclista

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

El cuerpo del hombre de 58 años fue hallado sobre el pavimento. La primera hipótesis del caso se refiere a un siniestro vial en zona oeste

26 de septiembre 2025 · 07:42hs
El motociclista cayó sobre la calzada pasada la medianoche.

Foto: Policía de Santa Fe.

El motociclista cayó sobre la calzada pasada la medianoche.

La policía rosarina confirmó este viernes la muerte de un motociclista en un presunto accidente de tránsito. La víctima falleció a la medianoche sobre avenida Presidente Perón, pero los encargados del operativo no pudieron determinar en qué circunstancias se produjo el deceso.

De acuerdo a la denuncia, un hombre de 58 años se cayó a pocas cuadras del acceso a Circunvalación. Las fuerzas de seguridad provinciales se enteraron de la situación mientras realizaban un control vehicular y presumen que el incidente fue la consecuencia de un siniestro vial.

A partir del aviso, agentes del Comando Radioeléctrico encontraron el rodado tirado sobre el pavimento. Minutos antes de las 12 y media de la noche, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) constataron que Félix R. había muerto en el mismo lugar.

Un motociclista muerto en la zona oeste

Según fuentes oficiales, el conductor quedó tendido en el cruce de la exavenida Godoy y República del Salvador. Los uniformados advirtieron que estaba boca abajo en el carril rápido y no presentaba signos vitales cuando llegaron al lugar.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una moto Keller de 110 cc que había caído de costado, muy cerca del cantero divisor de una de las principales arterias de la zona oeste rosarina. El rodado tenía la baulera abierta y a su alrededor había varios elementos personales desparramados.

Tragedia vial en Puerto Norte: derrapó una moto y murieron sus dos ocupantes

Después del operativo en avenida Presidente Perón, la policía llevó el rodado hasta la comisaría 32ª para liberar la calzada. En tanto, el cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para realizar la autopsia correspondiente.

En primera instancia, las autoridades no contaban con indicios ni testimonios para determinar la causa de la muerte del motociclista. El registro de las actuaciones quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para continuar con la investigación.

Existen distintos anticonceptivos y deben usarse con indicación médica de acuerdo a la edad y necesidades de la paciente 

¿Cuáles son los mejores métodos anticonceptivos de acuerdo a las etapas de la vida?

Las obras en el marco del Tricentenario avanzan a paso firme. En un mes finalizan las refacciones en el Pasaje Juramento y en la Iglesia Catedral.

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

el tiempo en rosario: viernes caluroso y ventoso en visperas del alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes caluroso y ventoso en vísperas del alerta amarillo

Miles de fieles pasaron por el santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

