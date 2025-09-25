La Capital | La Ciudad | mate

Alumnos de quinto año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Son estudiantes de la escuela secundaria Nº 448 Perito Moreno, de Villa Gobernador Gálvez. Cómo participar y colaborar

Matías Petisce

Por Matías Petisce

25 de septiembre 2025 · 17:30hs
El mate -bingo es organizado por alumnos y alumnas de quinto año de la escuela Perito Moreno.

El mate -bingo es organizado por alumnos y alumnas de quinto año de la escuela Perito Moreno.

Alumnos de un quinto año de la escuela secundaria Nº 448 Perito Moreno de Villa Gobernador Gálvez organizan para este sábado 4 de octubre un mate bingo. Una movida que apunta a recaudar fondos rumbo al viaje de estudios previsto para el 16 de octubre a Buenos Aires. Para quienes quieran aportar podrán hacerlo a través de un alias. El cartón del bingo sale 4 mil pesos y hay premios que van desde los 30 mil a los 200 mil pesos. Cómo participar y ayudar.

A falta de poder adquisitivo para hacerle frente a los costos que insume un viaje estudiantil a Bariloche (alrededor de 2,5 millones de pesos por persona), los chicos y chicas de la Perito Moreno se sumaron a una iniciativa propuesta por el profesor de ciencias sociales y ahora quieren poner su granito de arena para poder concretarlo.

Cómo surgió la iniciativa del mate bingo

"La iniciativa surgió del profe del área de Sociales, Pablo Campos, y como varias escuelas ya vienen haciendo este recorrido por la Ciudad de Buenos Aires, nos enganchamos, pero es más que nada es un viaje educativo", comentó Isaías, uno de los alumnos que está al frente de la organización del evento, en declaraciones a La Capital.

Con un fuerte sentido de compañerismo y la realidad apremiante que atraviesan varios sectores de la sociedad, el alumno lo resumió de la siguiente manera: "Ya que no teníamos posibilidad de ir a Bariloche la idea era compartir una experiencia juntos".

Sin embargo, esa propuesta no quedó dando vueltas en al aire. Los chicos pusieron manos a la obra y comenzaron a organizar rifas, aunque a eso ahora le sumaron un mate bingo para recaudar fondos.

>> Leer más: Viaje de estudios: los precios de los paquetes a Bariloche se duplicaron

"El profe no tiró la idea y ahora nosotros queremos aportar desde nuestro lugar. Por eso organizamos este mate bingo solidario, ya que hacíamos rifas pero no nos alcanzaba para cubrir los costos.

En total son 28 los alumnos que tienen previsto ir y volver a Capital Federal en el día y visitar La exEsma (Escuela de Mecánica de la Armada), La Catedral, el Obelisco y varios museos porteños.

Para tal fin necesitan reunir entre 1,5 y 1,7 millón de pesos, de los cuales 1,3 millón les insume el traslado en dos combis. El resto es para compartir una comida o tomar algo que quede como recuerdo de fin de curso.

Cómo participar del mate bingo

Quienes deseen colaborar y/o participar en este mate bingo que organizan los alumnos de quinto año pueden hacerlo a través del 3413 608491 (Isaías) o depositar en el alias promo2025448 (Luana Denise Nogueira). Los estudiantes tienen cartones a la venta y los mismos cuestan 4 mil pesos cada uno.

De arranque, los premios van de los 10 mil pesos la línea y 30 mil pesos el cartón lleno, con una promesa de entregar 100 mil y 200 mil pesos al finalizar la jornada con un pozo acumulado en las respectivas jugadas.

Además, la jornada, que se extenderá de 14 a 18 en el Club Sportivo "12 de Octubre", contará con la participación de Anto La Emperatriz, Javi El Más Kumbiero y Roly Papá, bajo la conducción de Pablo Videla.

Noticias relacionadas
Rosario potencia su turismo con Civitatis: excursiones y actividades locales en una vidriera global

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Rosario, atravesada por los femicidios en contexto narco, se movilizó por Morena, Brenda y Lara

Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

La Corte Suprema de Santa Fe, por mayoría, admitió un amparo de inconstitucionalidad contra la obra social Iapos

Fallo de la Corte: Iapos debe cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

El nuevo informe de Argentinos por la Educación hace foco en los estudiantes de la escuela secundaria.

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma

Ver comentarios

Las más leídas

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

Lo último

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

A Newells y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

A Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

Pullaro a los productores: Aquí tienen un gobierno aliado del campo

Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta

Propuso un menú de alternativas a los acreedores, que incluyen recuperos de hasta 200 % cuando comprometan el abastecimiento de granos
Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Casa Fracassi: una limpieza arranca la restauración del histórico edificio rosarino
La Ciudad

Casa Fracassi: una limpieza arranca la restauración del histórico edificio rosarino

Fallo de la Corte: Iapos debe cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Fallo de la Corte: Iapos debe cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler
Policiales

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler

Pullaro a los productores: Aquí tienen un gobierno aliado del campo
Politica

Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
La Ciudad

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Ovación
La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newells
OVACIÓN

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newells

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

Brasil, decime qué se siente: los entrenadores argentinos invaden el Brasileirao

Brasil, decime qué se siente: los entrenadores argentinos invaden el Brasileirao

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Policiales
Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista
POLICIALES

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

La Ciudad
Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
La Ciudad

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Casa Fracassi: una limpieza arranca la restauración del histórico edificio rosarino

Casa Fracassi: una limpieza arranca la restauración del histórico edificio rosarino

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado
Zoom

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño
LA CIUDAD

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones
Economía

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones
Información General

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido
Policiales

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Las liquidaciones del agro bajaron al dólar y el Tesoro compró para sostenerlo
Economía

Las liquidaciones del agro bajaron al dólar y el Tesoro compró para sostenerlo

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, en la visita a Gimnasia
OVACIÓN

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, en la visita a Gimnasia

Basta de matarnos: Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI
Economía

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Elecciones en Newells: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

Por Hernán Cabrera
Ovación

Elecciones en Newell's: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios
La Ciudad

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel
Policiales

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo
Información General

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo