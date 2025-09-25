Alumnos de quinto año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

El mate -bingo es organizado por alumnos y alumnas de quinto año de la escuela Perito Moreno.

Alumnos de un quinto año de la escuela secundaria Nº 448 Perito Moreno de Villa Gobernador Gálvez organizan para este sábado 4 de octubre un mate bingo . Una movida que apunta a recaudar fondos rumbo al viaje de estudios previsto para el 16 de octubre a Buenos Aires. Para quienes quieran aportar podrán hacerlo a través de un alias. El cartón del bingo sale 4 mil pesos y hay premios que van desde los 30 mil a los 200 mil pesos. Cómo participar y ayudar.

A falta de poder adquisitivo para hacerle frente a los costos que insume un viaje estudiantil a Bariloche (alrededor de 2,5 millones de pesos por persona) , los chicos y chicas de la Perito Moreno se sumaron a una iniciativa propuesta por el profesor de ciencias sociales y ahora quieren poner su granito de arena para poder concretarlo.

"La iniciativa surgió del profe del área de Sociales, Pablo Campos, y como varias escuelas ya vienen haciendo este recorrido por la Ciudad de Buenos Aires, nos enganchamos , pero es más que nada es un viaje educativo", comentó Isaías, uno de los alumnos que está al frente de la organización del evento, en declaraciones a La Capital .

Con un fuerte sentido de compañerismo y la realidad apremiante que atraviesan varios sectores de la sociedad, el alumno lo resumió de la siguiente manera: " Ya que no teníamos posibilidad de ir a Bariloche la idea era compartir una experiencia juntos" .

Sin embargo, esa propuesta no quedó dando vueltas en al aire. Los chicos pusieron manos a la obra y comenzaron a organizar rifas, aunque a eso ahora le sumaron un mate bingo para recaudar fondos.

"El profe no tiró la idea y ahora nosotros queremos aportar desde nuestro lugar. Por eso organizamos este mate bingo solidario, ya que hacíamos rifas pero no nos alcanzaba para cubrir los costos.

En total son 28 los alumnos que tienen previsto ir y volver a Capital Federal en el día y visitar La exEsma (Escuela de Mecánica de la Armada), La Catedral, el Obelisco y varios museos porteños.

Para tal fin necesitan reunir entre 1,5 y 1,7 millón de pesos, de los cuales 1,3 millón les insume el traslado en dos combis. El resto es para compartir una comida o tomar algo que quede como recuerdo de fin de curso.

Cómo participar del mate bingo

Quienes deseen colaborar y/o participar en este mate bingo que organizan los alumnos de quinto año pueden hacerlo a través del 3413 608491 (Isaías) o depositar en el alias promo2025448 (Luana Denise Nogueira). Los estudiantes tienen cartones a la venta y los mismos cuestan 4 mil pesos cada uno.

De arranque, los premios van de los 10 mil pesos la línea y 30 mil pesos el cartón lleno, con una promesa de entregar 100 mil y 200 mil pesos al finalizar la jornada con un pozo acumulado en las respectivas jugadas.

Además, la jornada, que se extenderá de 14 a 18 en el Club Sportivo "12 de Octubre", contará con la participación de Anto La Emperatriz, Javi El Más Kumbiero y Roly Papá, bajo la conducción de Pablo Videla.