La dura declaración de Cristian Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

El director técnico habló con una radio y dijo que, gane quien gane las elecciones, será muy difícil que puedan sacarlo del puesto.

Cristian Fabbiani debe levantar a un equipo que sufrió un duro golpe el sábado en el Gigante. Ya lo hizo cuando asumió.

Newell's está en crisis. El equipo conducido por Cristian Fabbiani no funciona, quedó afuera de la Copa Argentina y debe conseguir muy buenos resultados para ganarse un lugar en los playoffs del torneo Clausura. Además, institucionalmente atraviesa una etapa muy compleja que desembocará en las elecciones para renovar autoridades.

En medio de ese panorama, complicado en casi todos los frentes, Fabbiani realizó unas duras declaraciones que hicieron mucho ruido, no solo entre quienes aspiran a conducir el club sino también entre los hinchas.

En una entrevista con Radio 2, el director técnico recordó que tiene un vínculo firmado hasta diciembre de 2026 y advirtió que, gane quien gane las elecciones, será muy difícil que Newell's pueda prescindir de sus servicios porque debería abonarle todo su contrato.

"Tengo contrato y no creo que el club quiera tirar la plata. No pienso irme, va a ser muy difícil que me vaya", dijo.

Cristian Fabbiani: "Tengo muchos logros en el club"

El entrenador que llegó en el primer semestre para suceder a Mariano Soso dijo que tiene muchos logros en el club y que, en caso de que la nueva comisión directiva que resulte electa en los próximos comicios quiera echarlo, los mostrará.

"Lo tengo todo en una carpeta, ordené un montón de cosas en el club", advirtió.

También sostuvo que quiere quedarse en Newell's y dijo una frase que se pareció bastante a una advertencia a quienes resulten ganadores en los comicios. "Si no me quieren, me sentaré a hablar. Me quedan 16 meses de contrato", disparó.