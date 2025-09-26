La Capital | Policiales | maltrato animal

Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas

La policía detuvo a ocho hombres durante un encuentro ilegal en la zona noroeste, donde secuestraron dinero y dos armas de fuego

26 de septiembre 2025 · 09:43hs
Los caballos fueron rescatados tras la denuncia de maltrato animal.

Un operativo de la Brigada Ecológica de la Policía de Santa Fe concluyó este jueves con ocho detenidos por maltrato animal. De acuerdo a la denuncia, los sospechosos utilizaban picanas y rebenques para hacer cinchadas con caballos y apuestas en la zona noroeste de Rosario.

Las fuerzas de seguridad provinciales rescataron a cinco equinos un predio de Nuevo Alberdi. Además de los hombres aprehendidos había otras personas que huyeron corriendo cuando advirtieron la llegada de los uniformados.

Algunos de los caballos hallados ya estaban amarrados a carros para realizar las cinchadas. Sin embargo, los efectivos intervinieron antes de que comenzara la actividad y encontraron otros elementos ilegales cuando empezaron a revisar la propiedad.

Maltrato animal y apuestas clandestinas

La denuncia que recibió la Brigada de Rescate Animal y sus pares de la Brigada Ecológica indica que los apostadores empleaban picanas y palos para hacer cinchadas en Bouchard y pasaje 1337. La policía corroboró esta situación cerca de las 19 y apresó a casi una decena de personas, incluyendo al presunto organizador.

Cinchadas Bouchard 1337 5

Enrique S. tiene 59 años y le secuestraron 1.312.600 pesos en efectivo en el marco del operativo para frenar el maltrato y desbaratar el encuentro de juego clandestino. Las fuerzas de seguridad también arrestaron en el lugar a Carlos H. (20), Matías E. (23), Luis E. (25), Nicolás L. (25), Nicolás E. (28), Marcos A. (33) y Fernando V. (35).

>> Leer más: Increíble cruzada solidaria de dos ONG que rescatan caballos víctimas de la tracción a sangre

La evidencia que encontraron los agentes sugiere que los sospechosos le pegaban a los caballos y les aplicaban descargas eléctricas en las cinchadas. Mientras tanto, una persona se encargaba de juntar el dinero de las apuestas alrededor de los carros.

Cinchadas Bouchard 1337 1

Por otra parte, los uniformados encontraron una escopeta calibre 16 de doble caño y un revólver calibre 38. Además, los encargados del procedimiento se llevaron seis pájaros silvestres que estaban en jaulas: dos corbatitas, un cardenal, un tordo, un timbrado español y un cabecita negra.

El Colo Cappelletti está sindicado como organizador de la asociación ilícita liderada por Lisandro Limón Contreras.

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Las hermanas Gorosito, asesinadas en circunstancias similares a las mujeres del triple crimen en Florencio Varela.

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Amigos y familiares de Elías Vázquez reclamaron en su momento por el esclarecimiento del caso

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

El gobernador Maximiliano Pullaro habló este jueves sobre violencia y también sobre los sueldos en la Policía. 

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

