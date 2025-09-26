Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas

La policía detuvo a ocho hombres durante un encuentro ilegal en la zona noroeste, donde secuestraron dinero y dos armas de fuego

Un operativo de la Brigada Ecológica de la Policía de Santa Fe concluyó este jueves con ocho detenidos por maltrato animal . De acuerdo a la denuncia, los sospechosos utilizaban picanas y rebenques para hacer cinchadas con caballos y apuestas en la zona noroeste de Rosario.

Las fuerzas de seguridad provinciales rescataron a cinco equinos un predio de Nuevo Alberdi . Además de los hombres aprehendidos había otras personas que huyeron corriendo cuando advirtieron la llegada de los uniformados.

Algunos de los caballos hallados ya estaban amarrados a carros para realizar las cinchadas. Sin embargo, los efectivos intervinieron antes de que comenzara la actividad y encontraron otros elementos ilegales cuando empezaron a revisar la propiedad.

La denuncia que recibió la Brigada de Rescate Animal y sus pares de la Brigada Ecológica indica que los apostadores empleaban picanas y palos para hacer cinchadas en Bouchard y pasaje 1337 . La policía corroboró esta situación cerca de las 19 y apresó a casi una decena de personas, incluyendo al presunto organizador.

Cinchadas Bouchard 1337 5 Foto: Policía de Santa Fe.

Enrique S. tiene 59 años y le secuestraron 1.312.600 pesos en efectivo en el marco del operativo para frenar el maltrato y desbaratar el encuentro de juego clandestino. Las fuerzas de seguridad también arrestaron en el lugar a Carlos H. (20), Matías E. (23), Luis E. (25), Nicolás L. (25), Nicolás E. (28), Marcos A. (33) y Fernando V. (35).

La evidencia que encontraron los agentes sugiere que los sospechosos le pegaban a los caballos y les aplicaban descargas eléctricas en las cinchadas. Mientras tanto, una persona se encargaba de juntar el dinero de las apuestas alrededor de los carros.

Cinchadas Bouchard 1337 1 Foto: Policía de Santa Fe.

Por otra parte, los uniformados encontraron una escopeta calibre 16 de doble caño y un revólver calibre 38. Además, los encargados del procedimiento se llevaron seis pájaros silvestres que estaban en jaulas: dos corbatitas, un cardenal, un tordo, un timbrado español y un cabecita negra.