Cristian Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

El mal clima en Newell's no se detiene. Luego de la goleada sufrida ante Belgrano en Córdoba, la pareja de Cristian Fabbiani , Gimena Vascón, publicó una polémica historia en su cuenta de Instagram apuntando contra el rendimiento de los jugadores en dicho partido.

Ese posteo no tardó en generar revuelo en las redes sociales. Este mostraba una cama y estaba acompañada con la frase: "Hermosa cama..." , dando a entender que el mal desempeño de los jugadores leprosos no ayuda a revertir la crítica actualidad que vive el club. Rápidamente Vascón eliminó esa publicación y la reemplazó por otra animando a su pareja: "Se de tu capacidad, tu seguridad y seriedad para hacer lo que amas".

A pesar de quitar la historia, las amenazas no tardaron en llegar tanto para la esposa del entrenador como para toda su familia. Es por ello que Fabbiani publicó un mensaje en su defensa: "Mi familia estuvo apoyando mi llegada al club. Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo ".

Desafío inmediato para Cristian Fabbiani

Newell's enfrentará por la próxima fecha del Torneo Clausura a Estudiantes de La Plata en el Coloso Marcelo Bielsa el próximo martes 30 en un compromiso que se espera una atmósfera complicada para los jugadores y cuerpo técnico, en una nueva oportunidad para cambiar su imagen con la hinchada. El entrenador del equipo del Parque Independencia se mostró confiado y capaz de revertir esta situación: "Yo voy a seguir trabajando como el primer día en silencio".

Aunque el presidente de la institución Ignacio Astore ratificó su continuidad, el entrenador técnico no tiene margen de error en los próximos partidos si quiere continuar en el cargo. Estudiantes en Rosario y Boca en la Bombonera son las próximas "finales" que tendrá el elenco rosarino.

La "Lepra" se ubica en el penúltimo puesto en la tabla de posiciones en la Zona A con 9 puntos sobre 9 fechas disputadas, a 3 de Defensa y Justica, último en entrar a la fase de playoffs, y a 10 de Aldosivi, último en la Tabla Anual que desciende a la Primera Nacional. Ya eliminado de la Copa Argentina y con escasas chances de acceder a puestos de copas internacionales, el conjunto dirigido por el "Ogro" intentará cerrar el año de la mejor manera, en vísperas a las elecciones presidenciales de fin de año que se vienen.