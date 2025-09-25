Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María

El Ente Turístico Rosario y la Municipalidad firmaron un acuerdo con la plataforma global de excursiones para dar visibilidad a prestadores locales

Rosario dio un nuevo paso en la internacionalización de su oferta turística . El Ente Turístico Rosario y la Municipalidad sellaron una alianza estratégica con Civitatis , la plataforma online líder mundial en excursiones y actividades turísticas en español.

El acuerdo busca incorporar las principales experiencias locales —visitas guiadas, actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza— al catálogo de Civitatis, que hoy ofrece más de 90 mil propuestas en 160 países y llega a una comunidad de 40 millones de viajeros .

El encuentro contó con la presencia de Alejandra Mattheus , secretaria de Deporte y Turismo de Rosario y presidenta del Ente Turístico, y de Nicolás Posse , country manager de Civitatis Argentina y responsable de desarrollo para Chile y Uruguay.

“ Rosario es uno de los destinos más relevantes para nosotros en Argentina , por la variedad y calidad de su propuesta: naturaleza, cultura, gastronomía, entretenimiento. Queremos sumar a más prestadores locales a nuestra plataforma y brindarles visibilidad internacional”, explicó Posse.

>> Leer más: Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

Por su parte, Mattheus destacó: “Este acuerdo nos permite mostrar al mundo lo mejor del turismo rosarino a través de una plataforma de gran alcance. Queremos seguir generando oportunidades para el sector y atraer a más visitantes de otras latitudes”.

Oportunidades para los prestadores de turismo locales

La alianza abre una ventana concreta para los actores del turismo en la ciudad de Messi y Di María, que podrán integrar sus propuestas a una red con fuerte presencia en América Latina y Europa. El proceso de incorporación a la plataforma incluye una curaduría rigurosa, donde se evalúan criterios como calidad, seguridad, valor diferencial y atractivo para el viajero internacional.

Con esta iniciativa, Rosario se suma a la red de más de 4.000 destinos en los que Civitatis ya opera, consolidando su posicionamiento como un referente del turismo de habla hispana.