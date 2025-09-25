La Capital | La Ciudad | turismo

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María

El Ente Turístico Rosario y la Municipalidad firmaron un acuerdo con la plataforma global de excursiones para dar visibilidad a prestadores locales

25 de septiembre 2025 · 15:41hs
Rosario potencia su turismo con Civitatis: excursiones y actividades locales en una vidriera global

Rosario potencia su turismo con Civitatis: excursiones y actividades locales en una vidriera global

Rosario dio un nuevo paso en la internacionalización de su oferta turística. El Ente Turístico Rosario y la Municipalidad sellaron una alianza estratégica con Civitatis, la plataforma online líder mundial en excursiones y actividades turísticas en español.

El acuerdo busca incorporar las principales experiencias locales —visitas guiadas, actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza— al catálogo de Civitatis, que hoy ofrece más de 90 mil propuestas en 160 países y llega a una comunidad de 40 millones de viajeros.

Presentación del acuerdo en Rosario

El encuentro contó con la presencia de Alejandra Mattheus, secretaria de Deporte y Turismo de Rosario y presidenta del Ente Turístico, y de Nicolás Posse, country manager de Civitatis Argentina y responsable de desarrollo para Chile y Uruguay.

Rosario es uno de los destinos más relevantes para nosotros en Argentina, por la variedad y calidad de su propuesta: naturaleza, cultura, gastronomía, entretenimiento. Queremos sumar a más prestadores locales a nuestra plataforma y brindarles visibilidad internacional”, explicó Posse.

>> Leer más: Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

Por su parte, Mattheus destacó: “Este acuerdo nos permite mostrar al mundo lo mejor del turismo rosarino a través de una plataforma de gran alcance. Queremos seguir generando oportunidades para el sector y atraer a más visitantes de otras latitudes”.

Oportunidades para los prestadores de turismo locales

La alianza abre una ventana concreta para los actores del turismo en la ciudad de Messi y Di María, que podrán integrar sus propuestas a una red con fuerte presencia en América Latina y Europa. El proceso de incorporación a la plataforma incluye una curaduría rigurosa, donde se evalúan criterios como calidad, seguridad, valor diferencial y atractivo para el viajero internacional.

Con esta iniciativa, Rosario se suma a la red de más de 4.000 destinos en los que Civitatis ya opera, consolidando su posicionamiento como un referente del turismo de habla hispana.

Noticias relacionadas
por los juegos jadar, mas de 70 mil personas visitaron rosario

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

Los andamios comenzaron a colocarse en la ochava de la Casa Fracassi.

Casa Fracassi: con una profunda limpieza arranca la restauración del histórico edificio rosarino

Rosario, atravesada por los femicidios en contexto narco, se movilizó por Morena, Brenda y Lara

Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

La Justicia rosarina autorizó a una mujer a la realización de una transferencia embrionaria para la gestación por sustitución, a partir del deseo de una pareja igualitaria de mujeres.

Novedoso fallo de la Corte empuja al Iapos a cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Ver comentarios

Las más leídas

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Lo último

Brasil, decime qué se siente: los entrenadores argentinos invaden el Brasileirao

Brasil, decime qué se siente: los entrenadores argentinos invaden el Brasileirao

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María

Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

Novedoso fallo de la Corte empuja al Iapos a cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

El máximo tribunal anuló el rechazo de la obra social a un tratamiento complejo que involucra a una pareja de afiliados y a quien llevará adelante el embarazo. Un leading case en Santa Fe

Novedoso fallo de la Corte empuja al Iapos a cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Por Facundo Borrego
Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por $1 billón al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por $1 billón al dueño de HLB Pharma

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica el negocio de gobierno y exportadores
Economía

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica "el negocio de gobierno y exportadores"

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario
La Ciudad

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Quiénes son los cuatro detenidos por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

Quiénes son los cuatro detenidos por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

Ovación
Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero hay un factor que lo condiciona

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero hay un factor que lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero hay un factor que lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero hay un factor que lo condiciona

El Gigante de Arroyito será sede de un gran duelo para definir a un semifinalista de la Copa Argentina

El Gigante de Arroyito será sede de un gran duelo para definir a un semifinalista de la Copa Argentina

Qué necesita Central para cumplir los objetivos del Clausura y la Copa Libertadores

Qué necesita Central para cumplir los objetivos del Clausura y la Copa Libertadores

Policiales
Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia
LA CIUDAD

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

La Ciudad
Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María

Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

Novedoso fallo de la Corte empuja al Iapos a cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Novedoso fallo de la Corte empuja al Iapos a cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia
OVACIÓN

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Quini 6: hubo dos ganadores de La Segunda, que se reparten $3.700 millones
Información General

Quini 6: hubo dos ganadores de La Segunda, que se reparten $3.700 millones

Basta de matarnos: Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI
Economía

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Elecciones en Newells: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

Por Hernán Cabrera
Ovación

Elecciones en Newell's: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios
La Ciudad

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel
Policiales

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo
Información General

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas
La Región

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero
LA CIUDAD

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado
La Ciudad

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario
La Región

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió
POLICIALES

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Por Patricia Martino

Economía

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos
Policiales

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti