La Capital | Política | Pablo Javkin

Javkin en Federación Agraria: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

En la apertura del congreso de la entidad, el intendente reivindicó "la cultura del método, del trabajo y del esfuerzo" como pilar para el desarrollo del país

25 de septiembre 2025 · 18:23hs
El intendente Pablo Javkin

El intendente Pablo Javkin, presente en el congreso de Federación Agraria.

El intendente Pablo Javkin participó este jueves 25 de septiembre de la apertura del 111° Congreso Anual Ordinario de la Federación Agraria Argentina, que se desarrolla en Rosario durante dos jornadas bajo el lema "La unidad es nuestra siembra; el futuro, nuestra cosecha".

En su mensaje, Javkin destacó los lazos históricos que unen a la ciudad con la Federación Agraria, resaltando que ambos comparten “una característica común: la tozudez para resistir y avanzar, aún frente a las adversidades”. Y amplió: “Es una característica de nuestra invencible provincia, como dice nuestro gobernador (Maximiliano Pullaro). Hemos soportado de todo: pestes, tragedias, incendios, epidemias de todo tipo; en los últimos años, una epidemia de violencia que algunos durante mucho tiempo planteaban que solo sucedía en Rosario, pero que es un problema, como estamos viendo hoy, muy arraigado en la Argentina, en la falta de oportunidades, en la destrucción de los vínculos familiares, en la falta horizonte de nuestros chicos”.

“Y en esa historia común, siempre hemos ido reafirmando algo que la Argentina en algún momento va a entender: si el país se pareciera más al interior, si se pareciera más a Santa Fe, a Rosario, a lo que representa esta Federación, seguramente sería, de verdad, un país muchísimo mejor que el que tenemos”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablojavkin/status/1971291836221157664&partner=&hide_thread=false

>> Leer más: "Los pequeños y medianos productores no fuimos los beneficiarios de las retenciones cero"

Pablo Javkin y el modelo de país

El mandatario reiteró además una crítica hacia el modelo político centralista del país, y recordó: “Rosario fue, en el núcleo del momento federal de Argentina, votada tres veces para ser capital del país. Las tres veces, una idea centralista que miraba Buenos Aires como núcleo de la Argentina, nos ganó y nos vetaron. Ahí está la Argentina: veinte millones de personas alrededor de la ciudad de Buenos Aires, que cada tanto toman algunas medidas desesperadas para que los dólares que genera el laburo de los que se levantan a la mañana y producen en el interior de la Argentina evite temporariamente una crisis”.

En un pasaje personal, evocó la figura de su abuelo, recibidor de granos del sur de la provincia de Buenos Aires, y denunció que la situación de los productores no ha cambiado demasiado desde entonces. “Las cosas no cambiaron mucho, siguen ganando siempre los mismo que ganaban cuando mi abuelo era recibidor de grano. En tres días ganaron lo que a ustedes les costaría años producir y ganar”, dijo en alusión a la reciente eliminación temporal de los derechos de exportación para granos y derivados por parte del gobierno nacional.

“Y no digo que no hiciera falta salir de la crisis, bienvenido sea salir de la crisis”, sostuvo el jefe municipal, y añadió: “Alguien me dijo que en 3 días cambia todo, pero en cien años no cambia mucho nada y, lamentablemente, eso se sigue cumpliendo. Pero la estabilidad no se construye cambiando las reglas cada tres días. La estabilidad se construye con método”.

>> Leer más: Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica "el negocio de gobierno y exportadores"

La cultura del trabajo

Javkin reivindicó además la cultura del esfuerzo y del trabajo como pilares para el desarrollo nacional. “A veces nos quieren hacer creer que las soluciones son muy sofisticadas. Por supuesto que el mundo evolucionó, que hay un enorme cambio tecnológico, que hay inteligencia artificial, que muchos de nosotros no sabemos cómo va a ser el futuro, porque el futuro cambia rápido. Pero hay cosas que no cambian, y la cultura del método, del trabajo, del esfuerzo, siempre predomina”, expresó.

“Y cuando la Argentina entra en situaciones difíciles, la sigue salvando siempre la misma cultura del método, del trabajo y del esfuerzo que la sacó toda la vida. Si en algún momento el país deja de tener una autopista de seis carriles para entrar a esa capital enorme donde concentramos casi todos los recursos del país y ponemos esa plata en trenes, en rutas, en riego, en desarrollo de infraestructura para el interior, vamos a tener menos crisis y un mejor país”, concluyó.

Noticias relacionadas
pellegrini: en octubre necesitamos mas diputados libertarios

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

En plena discusión por las retenciones, el gobernador Maximiliano Pullaro aprovechó el congreso de Federación Agraria para dar un mnesaje de apoyo a los productores. 

Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

caducidad de la demanda: cristina kirchner no debera pagar $22.300 millones

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones

La Asamblea Legislativa sesionó en la Cámara baja provincial.

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Ver comentarios

Las más leídas

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Lo último

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las prácticas engañosas de Prime

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

Como cada 25 de septiembre, miles de fieles llegaron al santuario de San Nicolás para agradecer, pedir milagros y compartir historias de fe

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

Por Lucía Inés López
Newells: el consenso para adelantar las elecciones difirió en las formas y se vota en diciembre
Ovación

Newell's: el consenso para adelantar las elecciones difirió en las formas y se vota en diciembre

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi
La Ciudad

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Economía

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta

Fallo de la Corte: Iapos debe cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Fallo de la Corte: Iapos debe cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Economía

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

Ovación
Los Pumas, listos para perseguir un sueño ante el campeón del mundo: primer capítulo en Durban
Ovación

Los Pumas, listos para perseguir un sueño ante el campeón del mundo: primer capítulo en Durban

Los Pumas, listos para perseguir un sueño ante el campeón del mundo: primer capítulo en Durban

Los Pumas, listos para perseguir un sueño ante el campeón del mundo: primer capítulo en Durban

A Newells y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

A Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newells

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

Policiales
El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario
Policiales

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

La Ciudad
Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

Por Lucía Inés López
La Ciudad

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Pellegrini: En octubre necesitamos más diputados libertarios
Política

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
NOVEDADES

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario
La Ciudad

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado
Zoom

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño
LA CIUDAD

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones
Economía

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones
Información General

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido
Policiales

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Las liquidaciones del agro bajaron al dólar y el Tesoro compró para sostenerlo
Economía

Las liquidaciones del agro bajaron al dólar y el Tesoro compró para sostenerlo

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, en la visita a Gimnasia
OVACIÓN

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, en la visita a Gimnasia