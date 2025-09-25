Liga Profesional: a Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

La Liga Profesional de Fútbol programó los partidos correspondientes a las fechas 11 y 12 del torneo Clausura y tanto para Central como para Newell's se viene un domingo de súper acción, cuando les toque enfrentar a River y Boca, respectivamente.
El 5 de octubre ambos jugarán contra Boca y River. Por la fecha 12, la Lepra jugará el viernes 10 ante Tigre y el Canalla el domingo 12 frente a Vélez
El domingo 5 de octubre será el nuevo día en que los equipos rosarinos se crucen en la misma fecha con los dos más grandes del país. Primero lo hará la Lepra en la Bombonera y apenas finalizado ese encuentro será el turno del Canalla, en el Gigante, contra el River de Marcelo Gallardo.
Ese domingo el primero en salir a la cancha será Newell's. Desde las 19 enfrentará al equipo Xeneize, con la firme intención de meter el batacazo que dio en el torneo Apertura, cuando le ganó en el Coloso.
Desde las 21.15 se jugará el otro plato fuerte de la fecha, entre Central y River, dos de los equipos que vienen peleando palmo a palmo en a tabla acumulada por un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores. En el torneo Apertura, el Canalla igualó 2-2 en su visita al Monumental.
Ya por la fecha 12, será Newell's otra vez el primer en jugar. El viernes 10 de octubre recibirá a Tigre, a partir de las 18.30.
En tanto, Central esa fecha la jugará en condición de visitante, otra vez a las 21.15. Deberá viajar al Fortín de Liniers para jugar contra Vélez.
Domingo 5 de octubre:
A las 19, Boca v. Newell's.
A las 21.15, Central v. River
Viernes 10 de octubre:
A las 18.30, Newell's v Tigre
Domingo 12 de octubre
A las 21.15, Vélez v. Central