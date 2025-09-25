La Capital | Ovación | Liga Profesional

Liga Profesional: a Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

El 5 de octubre ambos jugarán contra Boca y River. Por la fecha 12, la Lepra jugará el viernes 10 ante Tigre y el Canalla el domingo 12 frente a Vélez

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

25 de septiembre 2025 · 19:06hs
Newells y Central se cruzarán los dos grandes el mismo día. Primero lo hará la Lepra y al toque el Canalla.

Newell's y Central se cruzarán los dos grandes el mismo día. Primero lo hará la Lepra y al toque el Canalla.

La Liga Profesional de Fútbol programó los partidos correspondientes a las fechas 11 y 12 del torneo Clausura y tanto para Central como para Newell's se viene un domingo de súper acción, cuando les toque enfrentar a River y Boca, respectivamente.

El domingo 5 de octubre será el nuevo día en que los equipos rosarinos se crucen en la misma fecha con los dos más grandes del país. Primero lo hará la Lepra en la Bombonera y apenas finalizado ese encuentro será el turno del Canalla, en el Gigante, contra el River de Marcelo Gallardo.

Newell's viene de pegarse un golpazo ante Belgrano por el torneo Clausura que organiza la Liga Profesional.

Ese domingo el primero en salir a la cancha será Newell's. Desde las 19 enfrentará al equipo Xeneize, con la firme intención de meter el batacazo que dio en el torneo Apertura, cuando le ganó en el Coloso.

Desde las 21.15 se jugará el otro plato fuerte de la fecha, entre Central y River, dos de los equipos que vienen peleando palmo a palmo en a tabla acumulada por un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores. En el torneo Apertura, el Canalla igualó 2-2 en su visita al Monumental.

Newell's un día, Central otro

Ya por la fecha 12, será Newell's otra vez el primer en jugar. El viernes 10 de octubre recibirá a Tigre, a partir de las 18.30.

El último partido de Central fue en el Gigante contra Talleres, en el que el equipo de Holan igualó 1-1.

En tanto, Central esa fecha la jugará en condición de visitante, otra vez a las 21.15. Deberá viajar al Fortín de Liniers para jugar contra Vélez.

Fecha 11

Domingo 5 de octubre:

A las 19, Boca v. Newell's.

A las 21.15, Central v. River

Fecha 12

Viernes 10 de octubre:

A las 18.30, Newell's v Tigre

Domingo 12 de octubre

A las 21.15, Vélez v. Central

