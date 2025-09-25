La Capital | Novedades | Rosario

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza en octubre

Rosario Can Festival Vol.2 invita a redescubrir la diversidad y calidad de la industria local, al tiempo que fomenta el consumo responsable y la creación de comunidad

25 de septiembre 2025 · 18:01hs
El próximo viernes 11 de octubre, Puerto Joven será escenario de la segunda edición del Rosario Can Festival, un encuentro organizado por productores locales para los amantes de la cerveza y para todos aquellos que quieran vivir una experiencia cultural diferente. La cita será desde las 18 y se extenderá hasta las 2 de la mañana.

Tras el éxito de su primera edición, el festival —pionero en celebrar la cultura cervecera en lata— redobla la apuesta: en esta ocasión buscará reunir a más de mil personas en Puerto Joven que se encuentra totalmente renovado y será intervenido especialmente para la fecha.

"El evento surge con la idea de conectar a los productores con la gente", comenta Agustín Caro, organizador del festival, en diálogo con Brindis TV. Pero la propuesta no se limita únicamente a los fanáticos de la cerveza. El espíritu del Rosario Can apunta a convocar a todo aquel que quiera vivir una experiencia cultural diferente, en un entorno joven, creativo y vibrante. Habrá bandas locales, DJs, intervenciones artísticas in situ y propuestas gastronómicas que acompañarán la jornada.

Con doce productores de cerveza participantes y cinco gastronómicos, Rosario Can Festival Vol.2 invita a redescubrir la diversidad y calidad de la industria local, al tiempo que fomenta el consumo responsable y la creación de comunidad. "Buscamos que en la interacción entre el consumidor y el productor, quien toma la cerveza pueda llevarse algo más que la bebida. Que conozca lo que está tomando, el estilo, y que sepa de dónde viene", agrega Agustín Caro.

Con la primera tanda de preventa agotada, se lanzó el segundo lote de tickets que pueden adquirirse a través del siguiente link. Para más información y novedades, pueden consultar a través de la cuenta oficial de Instagram del evento (@rosariocanfestival).

