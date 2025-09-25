Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza en octubre Rosario Can Festival Vol.2 invita a redescubrir la diversidad y calidad de la industria local, al tiempo que fomenta el consumo responsable y la creación de comunidad 25 de septiembre 2025 · 18:01hs

Rosario Can Festival Vol. I Rosario Can Festival Vol. I

El próximo viernes 11 de octubre, Puerto Joven será escenario de la segunda edición del Rosario Can Festival, un encuentro organizado por productores locales para los amantes de la cerveza y para todos aquellos que quieran vivir una experiencia cultural diferente. La cita será desde las 18 y se extenderá hasta las 2 de la mañana.

Tras el éxito de su primera edición, el festival —pionero en celebrar la cultura cervecera en lata— redobla la apuesta: en esta ocasión buscará reunir a más de mil personas en Puerto Joven que se encuentra totalmente renovado y será intervenido especialmente para la fecha.

"El evento surge con la idea de conectar a los productores con la gente", comenta Agustín Caro, organizador del festival, en diálogo con Brindis TV. Pero la propuesta no se limita únicamente a los fanáticos de la cerveza. El espíritu del Rosario Can apunta a convocar a todo aquel que quiera vivir una experiencia cultural diferente, en un entorno joven, creativo y vibrante. Habrá bandas locales, DJs, intervenciones artísticas in situ y propuestas gastronómicas que acompañarán la jornada.

Captura de pantalla 2025-09-25 a la(s) 1.08.26p. m. Con doce productores de cerveza participantes y cinco gastronómicos, Rosario Can Festival Vol.2 invita a redescubrir la diversidad y calidad de la industria local, al tiempo que fomenta el consumo responsable y la creación de comunidad. "Buscamos que en la interacción entre el consumidor y el productor, quien toma la cerveza pueda llevarse algo más que la bebida. Que conozca lo que está tomando, el estilo, y que sepa de dónde viene", agrega Agustín Caro.

Con la primera tanda de preventa agotada, se lanzó el segundo lote de tickets que pueden adquirirse a través del siguiente link. Para más información y novedades, pueden consultar a través de la cuenta oficial de Instagram del evento (@rosariocanfestival).