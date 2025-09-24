Elecciones en Newell's: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

El titular de la comisión directiva rojinegra también habló de la continuidad del entrenador Cristian Fabbiani y sentenció: "Yo no puedo salir de mi casa"

"Tengo pedidos formales de algunas agrupaciones y otros informales. Newell's tiene una agenda importante. Por estatuto, los comicios son el 15 de diciembre y el torneo que viene comienza el 21 de enero. El que gane, con las fiestas en el medio, tendrá 20 días para trabajar ", advirtió este martes el presidente rojinegro Ignacio Astore .

El titular de la comisión directiva leprosa habló acerca de la nota que presentó para adelantar las elecciones en el club. En cuanto a la situación del final de su mandato, indicó: "Hay 14 jugadores que se pueden ir, contratos, y lo tiene que definir el que gana" .

Metiéndose en la chance clara de adelantamiento, el médico agregó: "Las primeras semanas de diciembre, Newell's tiene muchas actividades. Si las quieren adelantar un mes y se hace ordenadamente, no hay problema, lo deberá definir la junta electoral . Lo único que queremos es paz institucional y que los pasos sean ordenados".

En una charla del programa "De Leprosos y Canallas", el mandamás leproso dio a conocer sus sensaciones sobre cómo juega la oposición en la vida interna. "Tengo gente en el arco opositor que suma y gente que trata de restarme a mí y, en definitiva, restan a la institución. Pero tampoco le quería echar la culpa al arco político porque lo que nos pasa es en lo deportivo. Pero quiero que recuerden estas palabras que dijo una vez Ignacio Scocco , qué difícil se vive el año electoral en Newell's, porque lo perciben tanto los dirigentes como los jugadores" afirmó.

Astore se mostró preocupado por cómo se viven estos tiempos institucionales y relató cómo vive este presente de crisis en lo personal: "Se genera una cierta inestabilidad, pero hay que seguir adelante porque el año político está, es lógico y está bueno que así suceda. Yo no puedo salir de mi casa, no voy ni a una panadería y por más que pudiera, no iría porque estos momentos requieren de estar todo el día todos los días en el club para sacar todo esto adelante".

"Esto es fútbol, hubo un partido clave y no lo puedo revertir. En algún momento se va a dar vuelta este presente porque ellos estuvieron 20 años sin ganar en el Coloso pero esto es fútbol. Uno puede hacer un megaestadio, una gran pensión, palcos, salas de prensa, pero lo que sirve es el fútbol y es entendible que sea así", aseguró sobre la derrota en el clásico rosarino y su repercusión.

El presidente del club del parque de la Independencia valoró el trabajo en inferiores pero sabe que no alcanza: "Uno es cortoplacista, Newell's ha perdido durante años la capacidad de formación de los chicos de inferiores. Hoy tenés en la octava a cinco jugadores de selección. En nuestra gestión, las categorías chiquitas empezaron a jugar torneos de AFA. En la selección argentina sub 20 hay tres jugadores, dos que ya no están en la institución y uno que sí como Valentino Acuña. Uno sigue generando, pero lo importante es lo inmediato y no estamos bien, y se entiende".

"Con respecto a la autocrítica, digo que hay que seguir trabajando y mejorando en la captación, ya que es mucho más competitivo todo. Tenés equipos como Talleres, Vélez o Argentinos, que vienen a buscar jugadores en la zona" resaltó.

¿Qué opina Ignacio Astore sobre Cristian Fabbiani?

Tras la última derrota ante Belgrano, Astore habló con el técnico leproso y le quedaron buenas sensaciones sobre lo que viene: "A Cristian (Fabbiani) le pareció un partido más correcto que el que jugamos por Copa Argentina, se percibió en el campo de juego. Hubo dos o tres errores que fueron claves para el resultado del partido. Claro que se quería ganar porque nos prendíamos en la pelea, no se pudo, pero lo vi con optimismo para lo que se viene".

El presidente de Newell's echó por tierra los rumores que indicaban que algunos futbolistas no jugaban por atrasos salariales. "(Luciano) Herrera viene de un desgarro en el sóleo, es un músculo traicionero. Puede entrenar con normalidad. Ante algunos movimientos le molesta, pero estará a disposición para el partido con Estudiantes", aseguró.

"En el fútbol lo importante es ganar; con la espalda, con el culo, es el resultado lo que vale. Los procesos son difíciles de mantener, ojo, sabiendo que hubo errores y los tengo escritos. En cuatro años tampoco se puede hacer mucho" subrayó.

Cerrando la charla, el médico dejó un análisis sobre el presente de la Liga Profesional y la deuda en la institución del parque de la Independencia: "Todos los clubes del fútbol argentino son definitorios porque queremos tener equipos competitivos. A veces, las apuestas salen bien como el caso de (Alejo) Montero y otras incorporaciones salen mal. El balance estará en alrededor de los 24 millones de dólares".

De acuerdo al cronograma publicado por la junta electoral, la próxima comisión directiva de la Lepra se elegirá el domingo 14 de diciembre. La fecha para la presentación de listas es diez días antes de la votación y la nueva gestión comenzará el lunes 15, horas después de los comicios.