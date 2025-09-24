La Capital | Ovación | Newell's

Elecciones en Newell's: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

El titular de la comisión directiva rojinegra también habló de la continuidad del entrenador Cristian Fabbiani y sentenció: "Yo no puedo salir de mi casa"

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

24 de septiembre 2025 · 09:04hs
El médico se acerca al final de su mandato en Newells.

Foto: La Capital/Marcelo Rubén Bustamante.

El médico se acerca al final de su mandato en Newell's.

"Tengo pedidos formales de algunas agrupaciones y otros informales. Newell's tiene una agenda importante. Por estatuto, los comicios son el 15 de diciembre y el torneo que viene comienza el 21 de enero. El que gane, con las fiestas en el medio, tendrá 20 días para trabajar", advirtió este martes el presidente rojinegro Ignacio Astore.

El titular de la comisión directiva leprosa habló acerca de la nota que presentó para adelantar las elecciones en el club. En cuanto a la situación del final de su mandato, indicó: "Hay 14 jugadores que se pueden ir, contratos, y lo tiene que definir el que gana".

Metiéndose en la chance clara de adelantamiento, el médico agregó: "Las primeras semanas de diciembre, Newell's tiene muchas actividades. Si las quieren adelantar un mes y se hace ordenadamente, no hay problema, lo deberá definir la junta electoral. Lo único que queremos es paz institucional y que los pasos sean ordenados".

Astore habló de la oposición en Newell's

En una charla del programa "De Leprosos y Canallas", el mandamás leproso dio a conocer sus sensaciones sobre cómo juega la oposición en la vida interna. "Tengo gente en el arco opositor que suma y gente que trata de restarme a mí y, en definitiva, restan a la institución. Pero tampoco le quería echar la culpa al arco político porque lo que nos pasa es en lo deportivo. Pero quiero que recuerden estas palabras que dijo una vez Ignacio Scocco, qué difícil se vive el año electoral en Newell's, porque lo perciben tanto los dirigentes como los jugadores" afirmó.

Astore se mostró preocupado por cómo se viven estos tiempos institucionales y relató cómo vive este presente de crisis en lo personal: "Se genera una cierta inestabilidad, pero hay que seguir adelante porque el año político está, es lógico y está bueno que así suceda. Yo no puedo salir de mi casa, no voy ni a una panadería y por más que pudiera, no iría porque estos momentos requieren de estar todo el día todos los días en el club para sacar todo esto adelante".

>> Leer más: En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

"Esto es fútbol, hubo un partido clave y no lo puedo revertir. En algún momento se va a dar vuelta este presente porque ellos estuvieron 20 años sin ganar en el Coloso pero esto es fútbol. Uno puede hacer un megaestadio, una gran pensión, palcos, salas de prensa, pero lo que sirve es el fútbol y es entendible que sea así", aseguró sobre la derrota en el clásico rosarino y su repercusión.

El presidente del club del parque de la Independencia valoró el trabajo en inferiores pero sabe que no alcanza: "Uno es cortoplacista, Newell's ha perdido durante años la capacidad de formación de los chicos de inferiores. Hoy tenés en la octava a cinco jugadores de selección. En nuestra gestión, las categorías chiquitas empezaron a jugar torneos de AFA. En la selección argentina sub 20 hay tres jugadores, dos que ya no están en la institución y uno que sí como Valentino Acuña. Uno sigue generando, pero lo importante es lo inmediato y no estamos bien, y se entiende".

"Con respecto a la autocrítica, digo que hay que seguir trabajando y mejorando en la captación, ya que es mucho más competitivo todo. Tenés equipos como Talleres, Vélez o Argentinos, que vienen a buscar jugadores en la zona" resaltó.

¿Qué opina Ignacio Astore sobre Cristian Fabbiani?

Tras la última derrota ante Belgrano, Astore habló con el técnico leproso y le quedaron buenas sensaciones sobre lo que viene: "A Cristian (Fabbiani) le pareció un partido más correcto que el que jugamos por Copa Argentina, se percibió en el campo de juego. Hubo dos o tres errores que fueron claves para el resultado del partido. Claro que se quería ganar porque nos prendíamos en la pelea, no se pudo, pero lo vi con optimismo para lo que se viene".

El presidente de Newell's echó por tierra los rumores que indicaban que algunos futbolistas no jugaban por atrasos salariales. "(Luciano) Herrera viene de un desgarro en el sóleo, es un músculo traicionero. Puede entrenar con normalidad. Ante algunos movimientos le molesta, pero estará a disposición para el partido con Estudiantes", aseguró.

"En el fútbol lo importante es ganar; con la espalda, con el culo, es el resultado lo que vale. Los procesos son difíciles de mantener, ojo, sabiendo que hubo errores y los tengo escritos. En cuatro años tampoco se puede hacer mucho" subrayó.

Cerrando la charla, el médico dejó un análisis sobre el presente de la Liga Profesional y la deuda en la institución del parque de la Independencia: "Todos los clubes del fútbol argentino son definitorios porque queremos tener equipos competitivos. A veces, las apuestas salen bien como el caso de (Alejo) Montero y otras incorporaciones salen mal. El balance estará en alrededor de los 24 millones de dólares".

De acuerdo al cronograma publicado por la junta electoral, la próxima comisión directiva de la Lepra se elegirá el domingo 14 de diciembre. La fecha para la presentación de listas es diez días antes de la votación y la nueva gestión comenzará el lunes 15, horas después de los comicios.

Noticias relacionadas
Las últimas elecciones de Newells, que ganó Nacho Astore, se realizaron el 19 de septiembre de 2021.

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

Darío Benedetto lleva bastante más de un año sin convertir goles. 

Darío Benedetto, el goleador que vino a Newell's para meterla y se olvidó de cómo hacerlo

Los empleados de Newells realizarán un paro el miércoles a la tarde.

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Cristian Fabbiani planteó que, en una semana, Newells le tiene que ganar sí o sí a Estudiantes.

El Ogro Fabbiani resiste en Newell's un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

Ver comentarios

Las más leídas

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir "al mejor entrenador del mundo" desde que analiza fútbol

Lo último

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Los focos se registraron en las islas de Entre Ríos y el humo se hizo sentir desde Villa Gobernador Gálvez a San Lorenzo. El testimonio de los rosarinos

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná
Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio
Política

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital
POLICIALES

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir "al mejor entrenador del mundo" desde que analiza fútbol

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Ovación
Elecciones en Newells: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Elecciones en Newell's: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Elecciones en Newells: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Elecciones en Newell's: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Básquet: los clubes no le dieron la espalda a la gestión de la Asociación Rosarina

Básquet: los clubes no le dieron la espalda a la gestión de la Asociación Rosarina

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Policiales
Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

La Ciudad
Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores
La Ciudad

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Zoom

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre
Política

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita
Policiales

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
La Ciudad

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU
Política

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión
Economía

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei
Política

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra
Información General

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras
Información General

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada
La Ciudad

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión
Economía

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado
LA CIUDAD

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
Economía

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: ¡Estoy vivo!
Información General

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: "¡Estoy vivo!"

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor

De qué se trata la trata: la campaña rosarina contra la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina contra la explotación de personas