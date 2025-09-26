La Capital | Policiales | Colo Cappelletti

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Forma parte de la banda liderada por Lisandro "Limón" Contreras, una cara nueva en el esquema narcocriminal de Rosario y la región

26 de septiembre 2025 · 09:42hs
El Colo Cappelletti está sindicado como organizador de la asociación ilícita liderada por Lisandro Limón Contreras.

El Colo Cappelletti está sindicado como organizador de la asociación ilícita liderada por Lisandro "Limón" Contreras.

A menos de un mes de ser considerado uno de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe, Colo Cappelletti fue aprehendido este jueves por la noche en el barrio Martin. De 33 años, es considerado parte de la asociación ilícita liderada por Lisandro "Limón" Contreras, una organización criminal ligada a la renombrada banda Los Menores.

Agentes de la Gendarmería Nacional atraparon a Fernando Andrés "Colo" Cappelletti este jueves en la zona de Colón y Pellegrini. Más temprano, según trascendió, lo habían buscado en un club de la zona oeste pero no lo hallaron. Con más información, dieron con su paradero mientras circulaba por la calle.

>> Leer más: Recompensas: quién es Colo Cappelletti o "Rojo23", nuevo miembro de "los diez más buscados"

Cappelletti había ingresado a la lista de los 10 prófugos más buscados que a lo largo de este año publicó el gobierno provincial y se fue actualizando a medida que algunos fueron detenidos. Por este sospechoso de integrar una banda criminal la recompensa que ofrecía el gobierno para quien aportara datos era de 20 millones de pesos.

Colo Cappelletti, entre los más buscados

A fines de 2024 la fiscal Georgina Pairola imputó a Lisandro "Limón" Contreras como jefe de la asociación ilícita que tiene a Cappelletti como sospechoso de ser uno de sus organizadores. A Limón lo habían detenido en el partido bonaerense de Pilar tras ser mencionado a partir del asesinato del exlíder de la barra brava de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte.

>> Leer más: Uno por uno, el perfil de los diez prófugos por los que la provincia ofrece recompensas

En el organigrama presentado por la Fiscalía, Cappelletti comparte ese rol junto a otros dos hombres ya identificados. Uno es el agente Jonatan Garraza, ex Policía de Investigaciones (PDI), quien se entregó en marzo pasado tras ser requerido por la Justicia desde noviembre de 2024. El otro es Ramiro Escalante, quien está prófugo y también integra el grupo de los 10 más buscados por la Justicia santafesina.

Una de las actividades delictivas que la Justicia detectó sobre esta banda es la administración de casinos virtuales y apuestas ilegales. En ese marco surge Cappelletti, apodado Colo pero identificado en ese esquema como Rojo23. Así es como aparece agendado en los celulares del policía Garraza y de Ornella Dipietri, otra integrante de la banda imputada en noviembre pasado.

Juego clandestino

Uno de los orígenes de la investigación sobre esta banda es un asesinato vinculado a La Mafilia, como se conoce a la organización que para la Justicia lidera el recluso Leandro "Gordo" Vilches. A partir de la pesquisa del homicidio de Micaela Soledad Gómez en mayo de 2023 comenzaron a detectarse las conexiones entre la banda de Vilches con la de Contreras, integrada por Cappelletti, y con la de Pablo Nicolás Camino, otro recluso de cárcel federal preso por homicidios y narcotráfico.

>> Leer más: Quién es Matías Gazzani: del rumor del barrio a la recompensa millonaria por su captura

Lejos de la mira de la Justicia por hechos violentos, como sí había ocurrido con las otras dos bandas, la facción liderada por Contreras fue vinculada al juego y las apuestas clandestinas, sociedades fantasmas y maniobras con criptomonedas. En ese contexto la investigación ubicó a los miembros de la banda como personas con alto poder adquisitivo y además con contactos con la policía, a través del agente Jonatan Garraza, mediante el cual accedían a información delicada de investigaciones judiciales.

Cappelletti, de acuerdo a la causa, formaba parte de la administración de casinos virtuales. "Otorga la cuenta a personas que cumplirían su rol de cajeras en dichas plataformas", explicaron los investigadores. En ese contexto utilizaban una plataforma online que no cuenta con licencia para operar en el país y administraban cuentas ilícitas que eran utilizadas por las cajeras con identidades falsas.

El Colo Cappelletti fue mencionado en la investigación como una persona cercana a Limón Contreras. En ese marco lo identificaron como parte de un grupo que todos los miércoles se juntaba en el Pellegrini Bochín Club, de Solís al 1700, uno de los espacios físicos que la banda utilizaba para juego clandestino y apuestas ilegales. En diciembre pasado el lugar fue allanado, la policía secuestró evidencias de la actividad ilícita e identificó como responsable a Emanuel Cáceres, luego imputado como miembro de la banda.

Noticias relacionadas
Las hermanas Gorosito, asesinadas en circunstancias similares a las mujeres del triple crimen en Florencio Varela.

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Amigos y familiares de Elías Vázquez reclamaron en su momento por el esclarecimiento del caso

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

El gobernador Maximiliano Pullaro habló este jueves sobre violencia y también sobre los sueldos en la Policía. 

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Laucha Ghiselli, al mando de la barra brava de Rosario Central. 

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Ver comentarios

Las más leídas

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Lo último

Agenda cultural en Rosario: música en vivo y obras de teatro para toda la familia

Agenda cultural en Rosario: música en vivo y obras de teatro para toda la familia

Con nuevo disco, Indios vuelve a Rosario: Es nuestro lugar en el mundo

Con nuevo disco, Indios vuelve a Rosario: "Es nuestro lugar en el mundo"

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Tras la reforma de la Constitución, la provincia ya no tiene religión oficial. Muchos dudan sobre qué puede ocurrir con los feriados del santoral católico. Los debates que se vienen

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón
La Ciudad

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Ovación
En la comisión fiscalizadora de Newells anticipan un gobierno de reconstrucción

Por Hernán Cabrera
Ovación

En la comisión fiscalizadora de Newell's anticipan un gobierno de "reconstrucción"

En la comisión fiscalizadora de Newells anticipan un gobierno de reconstrucción

En la comisión fiscalizadora de Newell's anticipan un gobierno de "reconstrucción"

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido

"Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido"

Policiales
Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas
Policiales

Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

La Ciudad
Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Fentanilo contaminado: impulsan en Santa Fe una ley de etiquetado para rastrear medicamentos

Fentanilo contaminado: impulsan en Santa Fe una ley de etiquetado para rastrear medicamentos

Crecen los reclamos por facturas de la energía eléctrica

Crecen los reclamos por facturas de la energía eléctrica

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista
POLICIALES

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones
Economía

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos
Política

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones
Política

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo
El Mundo

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones
El Mundo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las prácticas engañosas de Prime
Información General

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Retenciones: la Sociedad Rural criticó el negocio del gobierno y exportadores
Economía

Retenciones: la Sociedad Rural criticó "el negocio del gobierno y exportadores"

Pellegrini: En octubre necesitamos más diputados libertarios
Política

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
NOVEDADES

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado
Zoom

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño
LA CIUDAD

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"