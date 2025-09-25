La Capital | El Mundo | Uefa

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones

Habría una votación que ya tendría mayoría. Aún no se sabe qué camino tomaría la Fifa de cara al Mundial 2026

25 de septiembre 2025 · 21:16hs
La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones

La Uefa se propone realizar pronto una votación para suspender a la federación de Israel debido a la guerra en Gaza, iniciativa que contaría con un apoyo mayoritario dentro del organismo.

Se espera que una mayoría dentro del comité ejecutivo de 20 miembros de la Uefa apoye cualquier votación a favor de suspender a los equipos israelíes de las competiciones internacionales, dijeron dos fuentes bajo condición de anonimato.

Tal medida impediría que los equipos nacionales y de clubes de Israel participen en competiciones internacionales, incluida la Copa del Mundo 2026. El selección masculino de Israel tiene previsto reanudar su campaña en las eliminatorias mundialistas de Europa en dos semanas con partidos como visitante ante Noruega e Italia.

No está claro si la Fifa apoyará la exclusión de Israel, dado el estrecho vínculo entre Gianni Infantino, máximo jerarca del ente rector del fútbol mundial, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

El apoyo de la administración Trump para asegurar la seguridad en el Mundial, y procesar visas para jugadores, dirigentes y potencialmente cientos de miles de fanáticos visitantes, se considera clave para que la Fifa pueda montar un torneo exitoso en Estados Unidos, Canadá y México el próximo año.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo que intervendrán para frenar cualquier esfuerzo que intente vetar la presencia de Israel en el Mundial.

El Consejo de la Fifa (que incluye a ocho miembros de la Uefa) se reunirá en Zúrich la próxima semana.

Los llamados para excluir a Israel del fútbol y otros deportes aumentaron en las últimas semanas en medio de un clamor por el costo humanitario de su campaña militar en Gaza. La semana pasada, el presidente español, Pedro Sánchez, dijo que Israel debería ser excluido de los eventos deportivos internacionales al igual que Rusia, que fue marginada después de su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

A principios de esta semana, siete expertos independientes que trabajan con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU instaron a la Fifa y la Uefa a suspender a Israel de las competiciones internacionales.

