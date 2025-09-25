Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo

El expresidente francés fue encontrado culpable en una causa por financiación libia de su campaña presidencial de 2007

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este jueves a cinco años de prisión por asociación ilícita, en una causa por financiación libia de su campaña presidencial de 2007. Si bien se trata de su tercera condena judicial, fue declarado inocente de corrupción y malversación de fondos.

El Tribunal Correccional de París consideró probado que Sarkozy se sirvió de su influencia como líder del partido conservador UMP y como candidato presidencial para que sus colaboradores Claude Guéant y Brice Hortefeux gestionaran "apoyos financieros" provenientes del régimen de Muamar Gadafi.

La presidenta del tribunal precisó que los delitos se cometieron entre 2005 (cuando Sarkozy viajó a Libia siendo ministro del Interior) y mayo de 2007, fecha de su llegada al Elíseo, momento a partir del cual gozaba de inmunidad como jefe de Estado.

El expresidente fue absuelto de malversación de fondos públicos y de incumplimiento del código electoral, cargos por los que también había sido encausado.

El tribunal ordenó que Sarkozy se presente en los próximos días ante la Fiscalía para hacer efectiva la condena de cinco años de cárcel.

El exmandatario francés fue sentenciado en 2021 a un año de prisión firme por corrupción y tráfico de influencias, fallo ya confirmado. Luego, recibió una pena de seis meses de cárcel en apelación por la financiación irregular de su campaña de 2012, caso que aún espera resolución en el Tribunal Supremo.

Sarkozy calificó el fallo como "de una gravedad extrema para el estado de derecho y para la confianza en la Justicia".

"Lucharé hasta mi último suspiro para demostrar mi completa inocencia", dijo, para añadir que con esta pena se "humilla la imagen de Francia".