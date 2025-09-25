La Capital | El Mundo | Sarkozy

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo

El expresidente francés fue encontrado culpable en una causa por financiación libia de su campaña presidencial de 2007

25 de septiembre 2025 · 20:09hs
Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este jueves a cinco años de prisión por asociación ilícita, en una causa por financiación libia de su campaña presidencial de 2007. Si bien se trata de su tercera condena judicial, fue declarado inocente de corrupción y malversación de fondos.

El Tribunal Correccional de París consideró probado que Sarkozy se sirvió de su influencia como líder del partido conservador UMP y como candidato presidencial para que sus colaboradores Claude Guéant y Brice Hortefeux gestionaran "apoyos financieros" provenientes del régimen de Muamar Gadafi.

>> Leer más: Macron presentará "pruebas científicas" para demostrar que su esposa es mujer

La presidenta del tribunal precisó que los delitos se cometieron entre 2005 (cuando Sarkozy viajó a Libia siendo ministro del Interior) y mayo de 2007, fecha de su llegada al Elíseo, momento a partir del cual gozaba de inmunidad como jefe de Estado.

El expresidente fue absuelto de malversación de fondos públicos y de incumplimiento del código electoral, cargos por los que también había sido encausado.

El tribunal ordenó que Sarkozy se presente en los próximos días ante la Fiscalía para hacer efectiva la condena de cinco años de cárcel.

El exmandatario francés fue sentenciado en 2021 a un año de prisión firme por corrupción y tráfico de influencias, fallo ya confirmado. Luego, recibió una pena de seis meses de cárcel en apelación por la financiación irregular de su campaña de 2012, caso que aún espera resolución en el Tribunal Supremo.

Sarkozy calificó el fallo como "de una gravedad extrema para el estado de derecho y para la confianza en la Justicia".

"Lucharé hasta mi último suspiro para demostrar mi completa inocencia", dijo, para añadir que con esta pena se "humilla la imagen de Francia".

Noticias relacionadas
italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con gaza, y tambien disturbios

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

La manifestación en Río de Janeiro.

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro

miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista charlie kirk

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk

reino unido, australia y canada reconocen un estado palestino

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino

Ver comentarios

Las más leídas

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

Lo último

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las prácticas engañosas de Prime

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

Como cada 25 de septiembre, miles de fieles llegaron al santuario de San Nicolás para agradecer, pedir milagros y compartir historias de fe

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

Por Lucía Inés López
Newells: el consenso para adelantar las elecciones difirió en las formas y se vota en diciembre
Ovación

Newell's: el consenso para adelantar las elecciones difirió en las formas y se vota en diciembre

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi
La Ciudad

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Economía

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta

Fallo de la Corte: Iapos debe cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Fallo de la Corte: Iapos debe cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Economía

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Ovación
Los Pumas, listos para perseguir un sueño ante el campeón del mundo: primer capítulo en Durban
Ovación

Los Pumas, listos para perseguir un sueño ante el campeón del mundo: primer capítulo en Durban

Los Pumas, listos para perseguir un sueño ante el campeón del mundo: primer capítulo en Durban

Los Pumas, listos para perseguir un sueño ante el campeón del mundo: primer capítulo en Durban

A Newells y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

A Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newells

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

Policiales
El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario
Policiales

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

La Ciudad
Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

Por Lucía Inés López
La Ciudad

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: historias que caminan con la fe

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Pellegrini: En octubre necesitamos más diputados libertarios
Política

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
NOVEDADES

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario
La Ciudad

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado
Zoom

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño
LA CIUDAD

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones
Economía

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones
Información General

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido
Policiales

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Las liquidaciones del agro bajaron al dólar y el Tesoro compró para sostenerlo
Economía

Las liquidaciones del agro bajaron al dólar y el Tesoro compró para sostenerlo

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, en la visita a Gimnasia
OVACIÓN

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, en la visita a Gimnasia