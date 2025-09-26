Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma Un vecino de esa ciudad encontró muertos a dos cabras y dos corderos suyos. Los animales tenían signos de mordeduras en el cuello. Investiga el caso la Policía Ecológica. 26 de septiembre 2025 · 08:02hs

Foto: La Capital / Archivo. Roldán. El lugar donde se produjo el presunto ataque de un puma está ubicado muy cerca del cruce de las rutas A012 y 9.

Dos cabras y dos corderos fueron hallados sin vida y con rastros de mutilaciones compatibles con heridas causadas por un puma, según indicaron fuentes policiales. El hecho fue denunciado en la noche del jueves por el propietario de los animales de granja y sucedió en Los Ceibos 912, en la localidad de Roldán, muy cerca del cruce de las rutas A012 y la vieja ruta 9.

Voceros oficiales indicaron que Carlos M., de 32 años, se comunicó anoche con la Central de Emergencias 911 para denunciar que alrededor de las 23 que unos hombres habrían ingresado a su domicilio y le habrían matado varios animales. De acuerdo con la denuncia, Carlos M. halló dos cabras y dos corderos mutilados y aparentes mordeduras en el cuello.

En el caso intervino en primer término personal del Comando Radioeléctrico de Roldán y al constatar lo que había ocurrido, se le dio aviso al al fiscal Lucas Altare, quien ordenó en otras medidas la intervención de la Brigada Ecológica y de Rescate Animal.

El personal a cargo del subinspector Daniel Ojeda Medina se presentó en el lugar y estableció que las heridas que presentaban los animales serían producto del ataque de un puma.

>> Leer más: Alerta por un puma suelto en Nuevo Alberdi: atacó a un perro y le causó graves heridas Los efectivos policiales realizaron un patrullaje o revisión del área en busca de que no dio resultados positivos.