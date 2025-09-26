La Capital | Información General | cielo

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo

El personal policial determinó que el cilindro de metal podría tratarse de “chatarra espacial”. Esta semana, en Rosario se vio una “bola de fuego” en el cielo

26 de septiembre 2025 · 12:38hs
El extraño objeto que cayó del cielo este jueves en Chaco

Este jueves, un extraño objeto metálico “cayó del cielo” en una zona rural de la provincia de Chaco y generó una gran sorpresa entre los vecinos. El raro avistaje se registró en la localidad chaqueña de Puerto Tirol y generó la movilización de los bomberos y la policía. Esta semana, en Rosario también se vio un particular fenómeno en el cielo, una suerte de "bola de fuego".

El extraño artículo es un cilindro metálico de aproximadamente 1,70 metros de largo y 1,20 de diámetro, de un material similar a la fibra de carbono, con varios oficios en sus extremos. El artefacto tenía una inscripción con el número siete.

El avistaje se dio cerca de las 18 de este jueves. Tras el aviso de los vecinos, llegó al predio rural la División de Bomberos de Resistencia y personal de la Comisaría de Puerta Tiro. El elemento, de un tamaño considerable, se encontraba 100 metros hacia adentro del campo.

>> Leer más: Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Por el particular aspecto del objeto, también se hizo presente la Sección Explosivos, quien revisó el artefacto y estableció que no contenía ningún material combustible ni presentaba riesgos visibles.

Se trataría de “chatarra espacial”

Tras la intervención policial y luego de descartar la posibilidad de que se trate de algún material peligroso o inflamable, las autoridades abrieron la hipótesis de la “chatarra espacial”.

avistaje chaoc 2

De esta manera, se estableció que el objeto extraño que cayó del cielo en una zona rural de la provincia de Chaco podría tratarse de un elemento vinculado a la industria espacial.

En particular, fuentes consultadas por el medio local Diario Norte especificaron que el objeto podía provenir de una misión de Space X, la empresa aeroespacial de Elon Musk. Podría tratarse de “chatarra espacial” desprendida de algunos de los lanzamientos de la compañía.

La “bola de fuego” que se vio en Rosario

Este miércoles, un fenómeno inesperado sorprendió a los rosarinos y santafesinos: un extraño bólido de tono rojizo que atravesó el cielo en plena madrugada.

El episodio ocurrió cerca de las 5.50 de la madrugada y pudo ser observado no solo en Rosario, sino también en distintas localidades de la provincia como Laguna Paiva, Recreo y Monte Vera. Otros testigos lo reportaron desde Arroyo Seco y Pueblo Esther hasta Chañar Ladeado y Arteaga, siempre en dirección al oeste.

Las imágenes y videos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, ya que el resplandor fue visto también en otras provincias como Córdoba, Santiago del Estero, Buenos Aires y hasta Río Negro.

La aparición del bólido generó todo tipo de comentarios, especulaciones y preocupaciones entre los vecinos que pudieron observarlo. En este sentido, una serie de expertos de la región explicaron de que se trató este inusual espectáculo celeste.

