La Capital | La Ciudad | denuncia

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

La mujer, quien realizó un extenso descargo en redes sociales, aseguró que en ese espacio "te discriminan, te persiguen y hostigan". Dio detalles sobre su desvinculación

26 de septiembre 2025 · 11:16hs
Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron tras perseguirla y hostigarla.

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron tras perseguirla y hostigarla.

Una trabajadora de Distrito Siete, el espacio cultural ubicado en Ovidio Lagos 790, denunció que fue despedida tras siete años de trabajo, y aseguró que en ese lugar se registran situaciones de discriminación, persecución y hostigamiento. La mujer hizo un largo e intenso descargo en redes sociales, donde contó cómo fue su desvinculación y realizó fuertes acusaciones.

"Hoy me echaron del Distrito Siete, un espacio del que me enamoré y decidí trabajar hace 7 años", comienza el texto compartido por Romina, quien detalla que una discusión laboral le generó "un pico de presión" y es la razón por la cual se encuentra "tomando medicación y con acompañamiento psicológico".

"Se decide suspenderme (Con goce de sueldo) gracias a mis compañeros de la cooperativa", plantea. "Asistí a algunas reuniones que ellos pidieron, a otra no porque psicológicamente no estaba bien, y a la última que voy me piden la renuncia", resalta.

"Sabemos que D7 es uno de los pilares de Ciudad Futura, lugar del que se llenan la boca hablando como ejemplar... Y es todo lo contrario. En el Distrito Siete, te discriminan, te persiguen y hostigan", fue la denuncia de la mujer. "Desde diciembre del año pasado estamos cobrando $3600 la hora de trabajo, no tenemos aguinaldo, el 90% de los trabajadores en negro", sostuvo en otro tramo del posteo.

"Para la foto salen flameando la bandera del feminismo, una vez una compañera volvió de su licencia por maternidad (90 días) y con una cesárea la mandaban a subir cajones de cerveza al primer piso por las escaleras", continúa el escrito.

"Quienes deciden mí exclusión del espacio? Ciudad Futura quienes "siempre están del lado del trabajador"?", se pregunta.

"Conclusión: Distrito Siete es un fraude laboral, es una cooperativa con patrones. Y lo peor, lo que más duele es que están avalados por Ciudad Futura. (Hoy peronistas). Y te lo cuento yo que lo tengo tatuado en el brazo. Y por último, hago responsables de todas las consecuencias físicas y mentales que mí familia y yo tengamos a causa de ésta publicación a quienes nombro", finaliza el texto.

